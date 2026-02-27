Illegális hulladék veszélyezteti a budapesti lomtalanítás rendjét: felelőtlen vállalkozások élhetnek vissza a rendszerrel – a legszebb belvárosi kerület is érintett

A lomtalanítás az V. és a XIII. kerületben zajlik, ahol a Mohu Budapest a lakosság által az ingatlanok elé szabályosan kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja – közölte a Világgazdasággal a vállalat. A társaság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kerületi lomtalanítást visszatérően jogellenesen használják fel olyan hulladékok elhelyezésére, amelyek nem a helyi lakosoktól származnak.

Folytatódik a lakossági lomtalanítás Budapesten / Fotó: Mohu

Korábban több kerületben – így a most érintett városrészekben is – előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére nem lomnak minősülő, illetve nem lakossági eredetű hulladék került ki. A közlemény szerint vállalkozások – például vendéglátóhelyek, szervizek – régi elektromos berendezéseket, festékesdobozokat, vegyszereket helyeztek el a lomok között, míg más esetekben más településekről érkezők hoztak be építési törmeléket vagy irodafelújításból származó hulladékot.

Ez a nagy probléma a lomtalanításkor

A Mohu Budapest hangsúlyozta: ezek az esetek illegális hulladékelhelyezésnek minősülnek. Bár a társaság nem hatóság, azokban az ügyekben jogi lépéseket tesz, ahol gyanítható, hogy vállalkozások szabálytalanul vagy jogosulatlanul helyezték ki a hulladékot a lakossági lomtalanítás idején.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a hulladékot nem az ingatlanok előtt, hanem a lomtalanítástól független közterületi pontokon hagyják. Parkokban, többsávos utak melletti járdaszigeteken vagy más közterületeken elhelyezett hulladék a közlemény szerint jellemzően illegális lerakásra utal, mivel a szabályos lakossági lomtalanítás kizárólag az érintett ingatlanokhoz kötődik.

Nem mindegy, mit dobunk ki lomtalanításkor – a Mohu megmutatta, mi számít illegális hulladéknak A tapasztalatok szerint a közterületekre rendszeresen kerülnek ki cégek, vállalkozások által olyan illegális hulladékok, amelyek nemcsak szabálytalanok, hanem a város tisztán tartását is jócskán megnehezítik. A fővárosi lomtalanítás során festékek, vegyszerek, építési törmelékek és céges hulladékok is gyakran megjelennek a lakossági lomok között, ami jogi lépéseket és többletfeladatokat ró az illetékesekre.

A társaság jelezte: az illegális hulladék kezelése a terület fenntartójának – sok esetben az érintett kerületi önkormányzatnak – a felelőssége. A Mohu Budapest az önkormányzat kérésére megosztja tapasztalatait arról, hogy az V. és a XIII. kerületben mely területeken jelenik meg jellemzően illegális hulladék a lomtalanítások idején, és hol lehet szükség hatósági fellépésre.