Deviza
EUR/HUF376,79 +0,23% USD/HUF318,88 +0,13% GBP/HUF429 -0,17% CHF/HUF414,77 +0,71% PLN/HUF89,28 +0,29% RON/HUF73,9 +0,15% CZK/HUF15,55 +0,34% EUR/HUF376,79 +0,23% USD/HUF318,88 +0,13% GBP/HUF429 -0,17% CHF/HUF414,77 +0,71% PLN/HUF89,28 +0,29% RON/HUF73,9 +0,15% CZK/HUF15,55 +0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 880,3 +0,09% MTELEKOM2 185 -0,46% MOL3 520 0% OTP39 500 -0,28% RICHTER11 930 +0,84% OPUS543 -0,92% ANY7 540 +0,53% AUTOWALLIS164,5 -0,3% WABERERS5 160 -0,78% BUMIX9 896,2 +0,91% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 675,51 -0,19% BUX126 880,3 +0,09% MTELEKOM2 185 -0,46% MOL3 520 0% OTP39 500 -0,28% RICHTER11 930 +0,84% OPUS543 -0,92% ANY7 540 +0,53% AUTOWALLIS164,5 -0,3% WABERERS5 160 -0,78% BUMIX9 896,2 +0,91% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 675,51 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakossági hulladék
Mohu
MOHU Budapest Zrt
illegális hulladék

Illegális hulladék veszélyezteti a budapesti lomtalanítás rendjét: felelőtlen vállalkozások élhetnek vissza a rendszerrel – a legszebb belvárosi kerület is érintett

Az V. és a XIII. kerületben folytatódik a februárban megkezdett lakossági lomtalanítás Budapesten, miközben több kerületben is problémát okoz az akciót kihasználó, nem lakossági eredetű hulladék megjelenése. A Mohu Budapest az önkormányzatokkal együttműködve információkkal segíti a hatósági fellépést az illegális hulladéklerakás visszaszorításában.
VG
2026.02.27, 15:59
Frissítve: 2026.02.27, 16:46

A lomtalanítás az V. és a XIII. kerületben zajlik, ahol a Mohu Budapest a lakosság által az ingatlanok elé szabályosan kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja – közölte a Világgazdasággal a vállalat. A társaság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kerületi lomtalanítást visszatérően jogellenesen használják fel olyan hulladékok elhelyezésére, amelyek nem a helyi lakosoktól származnak.

mohu szemét lomtalanítás
Folytatódik a lakossági lomtalanítás Budapesten / Fotó: Mohu

Korábban több kerületben – így a most érintett városrészekben is – előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére nem lomnak minősülő, illetve nem lakossági eredetű hulladék került ki. A közlemény szerint vállalkozások – például vendéglátóhelyek, szervizek – régi elektromos berendezéseket, festékesdobozokat, vegyszereket helyeztek el a lomok között, míg más esetekben más településekről érkezők hoztak be építési törmeléket vagy irodafelújításból származó hulladékot.

Ez a nagy probléma a lomtalanításkor

A Mohu Budapest hangsúlyozta: ezek az esetek illegális hulladékelhelyezésnek minősülnek. Bár a társaság nem hatóság, azokban az ügyekben jogi lépéseket tesz, ahol gyanítható, hogy vállalkozások szabálytalanul vagy jogosulatlanul helyezték ki a hulladékot a lakossági lomtalanítás idején.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a hulladékot nem az ingatlanok előtt, hanem a lomtalanítástól független közterületi pontokon hagyják. Parkokban, többsávos utak melletti járdaszigeteken vagy más közterületeken elhelyezett hulladék a közlemény szerint jellemzően illegális lerakásra utal, mivel a szabályos lakossági lomtalanítás kizárólag az érintett ingatlanokhoz kötődik.

Nem mindegy, mit dobunk ki lomtalanításkor – a Mohu megmutatta, mi számít illegális hulladéknak

A tapasztalatok szerint a közterületekre rendszeresen kerülnek ki cégek, vállalkozások által olyan illegális hulladékok, amelyek nemcsak szabálytalanok, hanem a város tisztán tartását is jócskán megnehezítik. A fővárosi lomtalanítás során festékek, vegyszerek, építési törmelékek és céges hulladékok is gyakran megjelennek a lakossági lomok között, ami jogi lépéseket és többletfeladatokat ró az illetékesekre.

A társaság jelezte: az illegális hulladék kezelése a terület fenntartójának – sok esetben az érintett kerületi önkormányzatnak – a felelőssége. A Mohu Budapest az önkormányzat kérésére megosztja tapasztalatait arról, hogy az V. és a XIII. kerületben mely területeken jelenik meg jellemzően illegális hulladék a lomtalanítások idején, és hol lehet szükség hatósági fellépésre.

A közlemény szerint a közterület-felügyelet és a helyi fenntartást végző munkatársak rendelkeznek azokkal az eszközökkel és jogosultságokkal, amelyekkel megelőzhető, hogy más településeken élők vagy vállalkozások jogosulatlanul használják a kerületi lomtalanítást. A Mohu Budapest feladata továbbra is a szabályosan kihelyezett lakossági lomok elszállítása.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu