Ukrajna bajban van – Magyarország segítene, de komoly feltétellel: az IMF már ennyitől megadta magát

Ukrajna finanszírozási helyzete továbbra is törékeny: bár a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hirtelen jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros programot, az Európai Unió 90 milliárd eurós támogatási csomagja egyelőre nem kapott zöld utat. A vita középpontjában Magyarország álláspontja áll – Budapest ugyanis nem elutasítja a segítséget, hanem feltételhez köti. A feltétel pedig nem politikai gesztus, hanem gazdasági alapérdek: a Barátság kőolajvezeték biztonságos és kiszámítható működése.

Gyengülnek az ukrán kötvények, Ukrajna finanszírozási nyomás alatt – Magyarország segítene, de feltétellel / Fotó: Golden Dayz / Shutterstock

Ukrajna finanszírozása és a magyar feltétel

Az IMF döntése fontos stabilizáló üzenet lehet a nemzetközi piacok számára. Eddig visszatartották a pénzt, a változáshoz elég volt annyi, hogy Budapest résre nyissa az eddig lelakatolt ajtót a hatalmas EU-hitelfelvétel számára, amelyet Brüsszel Ukrajna kimentésére szán.

Az eddig függőben maradt IMF-program célja Ukrajna makrogazdasági egyensúlyának fenntartása és az állami működés finanszírozhatóságának biztosítása. Ugyanakkor az EU által tervezett 90 milliárd eurós csomag más léptéket képvisel: ez már hosszabb távú költségvetési stabilitást és kiszámíthatóbb pénzügyi pályát jelentene Kijevnek.

Magyarország azonban világossá tette: a támogatás nem lehet független attól, hogy közben biztosított-e a hazai energiaellátás. A Barátság vezetéken érkező kőolaj továbbra is kulcsszerepet játszik a magyar gazdaság működésében, és az utóbbi időszak bizonytalanságai – katonai károk, helyreállítási kérdések – rámutattak a rendszer sérülékenységére.

Budapest álláspontja szerint észszerű elvárás, hogy mielőtt egy ekkora volumenű uniós kötelezettségvállalás megszületik, rendeződjenek az energiabiztonsági garanciák.

Energiabiztonság mint versenyképességi tényező

Az olajellátás stabilitása nem elvont geopolitikai kérdés, hanem közvetlen gazdasági tényező:

közvetlen hatással van az üzemanyagárakra és a lakossági terhekre;

befolyásolja az inflációs pályát és ezen keresztül a jegybanki mozgásteret;

meghatározza az ipari termelés és a logisztika költségszintjét;

végső soron kihat a költségvetési egyensúlyra és a gazdasági növekedésre.

A magyar kormány érvelése szerint ha egy tranzitországban bizonytalanság keletkezik az energiaszállítás körül, annak kockázatát nem lehet figyelmen kívül hagyni. A támogatás és az energiabiztonság kérdése így összefüggő gazdasági realitás – még ha Brüsszelben ezt többen vitatják is.