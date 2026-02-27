Bezárja gyárát a szomszédban az óriási multi – annyi embert küld el, mint ahányat Magyarországon alkalmaz

A szlovák ipar egyik meghatározó szereplője vonul ki az országból: a Samsung negyed évszázados jelenlét után bezárja galántai televíziógyárát — közölte a Napunk. Ez körülbelül ugyanannyi ember érint, mint ahányat a dél-koreai óriás Magyarországon is foglalkoztat. A régióban a magyar és a még nagyobb lengyel mellett így szinte nem is marad más jelentős operációjuk.

Bezárja televíziógyárát a Samsung a szlovákiai Galántán / Fotó: RidhamSupriyanto

Munkahelyek százai szűnnek meg egy csettintésre

A döntés nem csupán 800 munkahely megszűnését jelenti, hanem egy olyan nagy hozzáadott értékű gyártókapacitás elvesztését is, amely hosszú ideig a szlovák elektrotechnikai szektor zászlóshajójának számított.

A vállalat korábban már bezárta a vedrődi (Voderady) üzemét 2018-ban, most pedig a második, televíziók gyártására specializálódott gyáregységét is megszünteti.

A hírt több, a céghez közel álló, névtelenséget kérő forrás erősítette meg a Napunknak. A termelés leállításáról Robert Fico miniszterelnök is beszélt pénteki látogatásán a Slovalco alumíniumgyárban. A Samsung Electronics Slovakia hivatalosan nem kommentálta a döntést.

A galántai üzem az elmúlt években Szlovákia legnagyobb elektrotechnikai vállalatának számított. A gyár tavalyelőtt több mint 1,7 milliárd eurós, azaz hozzávetőleg 680 milliárd forintos árbevételt ért el. Ez a volumen nemcsak a szlovák ipari termelésben, hanem az exportban is jelentős súlyt képviselt, hiszen a gyár magas minőségű televíziók gyártására szakosodott.

A Samsung már korábban is sokallta az energiaköltségeket

A koreai vállalat már hosszabb ideje jelezte, hogy a magas energiaköltségek és az egyre dráguló munkaerő rontják a versenyképességet. Az energiaárak emelkedése különösen érzékenyen érintette az ipari termelőket a régióban, miközben a közép-európai munkaerőpiac feszessége is bérnyomást eredményezett. E két tényező együtt jelentősen befolyásolhatta a döntést.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Samsung nem tűnik el teljesen Szlovákiából.

A Galánta melletti Gányon működő logisztikai központ továbbra is üzemel, és mintegy 700 embert foglalkoztat. Ez az egység egész Európát látja el elektronikai termékekkel, így stratégiai szerepe megmarad a konszern európai működésében. A gyártás megszűnése azonban azt jelzi, hogy a vállalat a termelési struktúráját más országokba helyezheti át.