Szlovákia
gyár
Samsung

Bezárja gyárát a szomszédban az óriási multi – annyi embert küld el, mint ahányat Magyarországon alkalmaz

Negyed évszázad után zárja be galántai televíziógyárát a Samsung. Ez az egyik legnagyobb veszteség lehet a szlovák ipar számára az utóbbi években. A Samsung döntése 800 munkavállalót érint közvetlenül, miközben a vállalat tavalyelőtt még több mint 1,7 milliárd eurós (mintegy 680 milliárd forintos) árbevételt termelt az üzemben. Az óriáscég Szlovákiában innentől már csak a Galánta melletti logisztikai központjára tud támaszkodni.
Csókási Annamária
2026.02.27, 16:27
Frissítve: 2026.02.27, 16:41

A szlovák ipar egyik meghatározó szereplője vonul ki az országból: a Samsung negyed évszázados jelenlét után bezárja galántai televíziógyárát — közölte a Napunk. Ez körülbelül ugyanannyi ember érint, mint ahányat a dél-koreai óriás Magyarországon is foglalkoztat. A régióban a magyar és a még nagyobb lengyel mellett így szinte nem is marad más jelentős operációjuk.

Jakarta,,Indonesia,,July,15,2024,The,Samsung,Logo,And,Text,At
Bezárja televíziógyárát a Samsung a szlovákiai Galántán / Fotó: RidhamSupriyanto

Munkahelyek százai szűnnek meg egy csettintésre

A döntés nem csupán 800 munkahely megszűnését jelenti, hanem egy olyan nagy hozzáadott értékű gyártókapacitás elvesztését is, amely hosszú ideig a szlovák elektrotechnikai szektor zászlóshajójának számított.

A vállalat korábban már bezárta a vedrődi (Voderady) üzemét 2018-ban, most pedig a második, televíziók gyártására specializálódott gyáregységét is megszünteti. 

A hírt több, a céghez közel álló, névtelenséget kérő forrás erősítette meg a Napunknak. A termelés leállításáról Robert Fico miniszterelnök is beszélt pénteki látogatásán a Slovalco alumíniumgyárban. A Samsung Electronics Slovakia hivatalosan nem kommentálta a döntést.

A galántai üzem az elmúlt években Szlovákia legnagyobb elektrotechnikai vállalatának számított. A gyár tavalyelőtt több mint 1,7 milliárd eurós, azaz hozzávetőleg 680 milliárd forintos árbevételt ért el. Ez a volumen nemcsak a szlovák ipari termelésben, hanem az exportban is jelentős súlyt képviselt, hiszen a gyár magas minőségű televíziók gyártására szakosodott.

Samsung: minden előírásnak megfelel a gödi üzemSzijjártó Péter után a gyár is jogi lépéseket tehet

A Samsung már korábban is sokallta az energiaköltségeket

A koreai vállalat már hosszabb ideje jelezte, hogy a magas energiaköltségek és az egyre dráguló munkaerő rontják a versenyképességet. Az energiaárak emelkedése különösen érzékenyen érintette az ipari termelőket a régióban, miközben a közép-európai munkaerőpiac feszessége is bérnyomást eredményezett. E két tényező együtt jelentősen befolyásolhatta a döntést.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Samsung nem tűnik el teljesen Szlovákiából. 

A Galánta melletti Gányon működő logisztikai központ továbbra is üzemel, és mintegy 700 embert foglalkoztat. Ez az egység egész Európát látja el elektronikai termékekkel, így stratégiai szerepe megmarad a konszern európai működésében. A gyártás megszűnése azonban azt jelzi, hogy a vállalat a termelési struktúráját más országokba helyezheti át.

Csőd csőd hátán Szlovákiában

A Covid–19-járvány óta ennél több munkavállalót csak a csődbe ment kelet-szlovákiai varannói Bukóza cellulózgyár bocsátott el. Emellett Túrócszentmártonban (Martin) két jelentős leépítés is történt: az Ecco cipőgyár 650, míg az autóüléseket gyártó Trim Leader 450 dolgozót küldött el. A Samsung mostani döntése tehát egy olyan folyamatba illeszkedik, amely az elmúlt években több nagy ipari szereplő visszavonulását hozta.

A nagy volumenű, exportorientált ipari termelés visszaesése hatással lehet a külkereskedelmi mérlegre és a regionális beszállítói láncokra is. 

Ugyanakkor a logisztikai központ megtartása azt jelzi, hogy Szlovákia továbbra is fontos elosztóközpont marad a vállalat európai stratégiájában. A döntés egyben figyelmeztetés is a térség iparpolitikája számára: a magas energiaköltségek, a munkaerőhiány és a globális verseny együttesen képesek átrendezni a befektetési térképet. 

