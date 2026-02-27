Magyar Péter lepaktált Brüsszellel: jöhet az 1000 forintos benzinár – állítja Lázár János építési és közlekedési miniszter
Makóról jelentkezett be pénteken Lázár János: egy rövid videóban felszólította Magyar Pétert, hogy álljon ki a magyar emberek érdekeiért, és némi politikai haszonért cserébe ne tegye kockára hazánk energiabiztonságát.
Magyar vonatkozású előzmények
Az orosz–ukrán konfliktus nyílt háborúvá eszkalálódása óta az ukránok többször kockára tették már Európa energiaellátásának biztonságát:
- 2022. szeptember 26-án felrobbantották a Balti-tengeren a Németországot ellátó gázvezetéket.
- 2024. december 31-én megállapodás hiányában megszűnt a szállítás a Testvériség gázvezetéken, amely Magyarországot, Szlovákiát, Ausztriát és Olaszországot látta el földgázzal.
- 2026. január 26-án leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, az a csőrendszer Magyarországot és Szlovákiát látja el Oroszországból érkező kőolajjal.
Miért fontos számunkra az olcsó orosz energia?
Az olcsó, megbízható forrásból származó földgáz és nyersolaj a magyarországi, európai viszonylatban legolcsóbbnak számító rezsiárak fenntartásának előfeltétele – magyarázta Gulyás Gergely.
Az orosz olaj kiesésével nem csupán az Adria vezeték magas tranzitdíjai emelnék meg az itthoni üzemanyagárakat:
A vezeték elzárása a magyar energiabiztonságot súlyosan fenyegető lépés azért is, mert a százhalombattai finomító orosz vagy többségében orosz, uráli olajat tud finomítani, tehát Magyarország máshonnan nem tud nyersolajat vásárolni, illetve ha vásárol, akkor annak finomítására kizárólagosan nem képes.
− mutat rá a miniszerelnökséget vezető miniszter.
Ukrajna szerepe az ügyben
Ukrajna nyilvánvaló érdeke, hogy elvágja Oroszországot a bevételi forrásaitól, ezzel ellehetetlenítve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök folytathassa a háborút. Ez a lépés azonban szemben áll Magyarország nemzeti érdekeivel, mivel a fennmaradó csővezetékrendszer a magyar háztartások és ipari termelés ütőerét jelentik.
Az ukrán kormány másik nyilvánvaló célja, hogy egy magyarországi kormányváltás segítségével megkezdhessék európai uniós csatlakozásuk folyamatát – fejtegeti Nagy Attila Tibor politológus.
A müncheni paktum
A Tisza Párt elnöke az idei müncheni biztonsági konferencián többek közt a német kancellárral, Friedrich Merzcel és a lengyel kormányfővel, Donald Tuskkal is egyeztetett. Ezt a konzultációt Orbán Viktor müncheni paktumnak nevezte:
Egy magyar kormány, amelyik nem nemzeti alapokon áll, nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek vagyunk megvédeni a saját érdekeinket; erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev.