Magyar Péter lepaktált Brüsszellel: jöhet az 1000 forintos benzinár – állítja Lázár János építési és közlekedési miniszter

Makóról jelentkezett be pénteken Lázár János: egy rövid videóban felszólította Magyar Pétert, hogy álljon ki a magyar emberek érdekeiért, és némi politikai haszonért cserébe ne tegye kockára hazánk energiabiztonságát.

Lázár: Magyar Péter lepaktált Brüsszellel / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Magyar vonatkozású előzmények

Az orosz–ukrán konfliktus nyílt háborúvá eszkalálódása óta az ukránok többször kockára tették már Európa energiaellátásának biztonságát:

2022. szeptember 26-án felrobbantották a Balti-tengeren a Németországot ellátó gázvezetéket.

2024. december 31-én megállapodás hiányában megszűnt a szállítás a Testvériség gázvezetéken, amely Magyarországot, Szlovákiát, Ausztriát és Olaszországot látta el földgázzal.

2026. január 26-án leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, az a csőrendszer Magyarországot és Szlovákiát látja el Oroszországból érkező kőolajjal.

Miért fontos számunkra az olcsó orosz energia?

Az olcsó, megbízható forrásból származó földgáz és nyersolaj a magyarországi, európai viszonylatban legolcsóbbnak számító rezsiárak fenntartásának előfeltétele – magyarázta Gulyás Gergely.

Az orosz olaj kiesésével nem csupán az Adria vezeték magas tranzitdíjai emelnék meg az itthoni üzemanyagárakat:

A vezeték elzárása a magyar energiabiztonságot súlyosan fenyegető lépés azért is, mert a százhalombattai finomító orosz vagy többségében orosz, uráli olajat tud finomítani, tehát Magyarország máshonnan nem tud nyersolajat vásárolni, illetve ha vásárol, akkor annak finomítására kizárólagosan nem képes.

− mutat rá a miniszerelnökséget vezető miniszter.

Ukrajna szerepe az ügyben

Ukrajna nyilvánvaló érdeke, hogy elvágja Oroszországot a bevételi forrásaitól, ezzel ellehetetlenítve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök folytathassa a háborút. Ez a lépés azonban szemben áll Magyarország nemzeti érdekeivel, mivel a fennmaradó csővezetékrendszer a magyar háztartások és ipari termelés ütőerét jelentik.

Az ukrán kormány másik nyilvánvaló célja, hogy egy magyarországi kormányváltás segítségével megkezdhessék európai uniós csatlakozásuk folyamatát – fejtegeti Nagy Attila Tibor politológus.