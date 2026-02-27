Deviza
gáz
rezsi
Barátság kőolajvezeték
olaj

Magyar Péter lepaktált Brüsszellel: jöhet az 1000 forintos benzinár – állítja Lázár János építési és közlekedési miniszter

Lázár szerint a Tisza Párt listavezetője, Magyar Péter az ukránok mellé állt a magyarság létét fenyegető kérdésben. Magyar Péter hallgat.
VG
2026.02.27, 16:08
Frissítve: 2026.02.27, 16:19

Makóról jelentkezett be pénteken Lázár János: egy rövid videóban felszólította Magyar Pétert, hogy álljon ki a magyar emberek érdekeiért, és némi politikai haszonért cserébe ne tegye kockára hazánk energiabiztonságát.

Magyar Péter lepaktált Brüsszellel
Lázár: Magyar Péter lepaktált Brüsszellel / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Magyar vonatkozású előzmények 

Az orosz–ukrán konfliktus nyílt háborúvá eszkalálódása óta az ukránok többször kockára tették már Európa energiaellátásának biztonságát: 

  • 2022. szeptember 26-án felrobbantották a Balti-tengeren a Németországot ellátó gázvezetéket. 
  • 2024. december 31-én megállapodás hiányában megszűnt a szállítás a Testvériség gázvezetéken, amely Magyarországot, Szlovákiát, Ausztriát és Olaszországot látta el földgázzal. 
  • 2026. január 26-án leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, az a csőrendszer Magyarországot és Szlovákiát látja el Oroszországból érkező kőolajjal. 

Miért fontos számunkra az olcsó orosz energia?

Az olcsó, megbízható forrásból származó földgáz és nyersolaj a magyarországi, európai viszonylatban legolcsóbbnak számító rezsiárak fenntartásának előfeltétele – magyarázta Gulyás Gergely.

 

Az orosz olaj kiesésével nem csupán az Adria vezeték magas tranzitdíjai emelnék meg az itthoni üzemanyagárakat:

A vezeték elzárása a magyar energiabiztonságot súlyosan fenyegető lépés azért is, mert a százhalombattai finomító orosz vagy többségében orosz, uráli olajat tud finomítani, tehát Magyarország máshonnan nem tud nyersolajat vásárolni, illetve ha vásárol, akkor annak finomítására kizárólagosan nem képes.

− mutat rá a miniszerelnökséget vezető miniszter.

Ukrajna szerepe az ügyben 

Ukrajna nyilvánvaló érdeke, hogy elvágja Oroszországot a bevételi forrásaitól, ezzel ellehetetlenítve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök folytathassa a háborút. Ez a lépés azonban szemben áll Magyarország nemzeti érdekeivel, mivel a fennmaradó csővezetékrendszer a magyar háztartások és ipari termelés ütőerét jelentik.  

Az ukrán kormány másik nyilvánvaló célja, hogy egy magyarországi kormányváltás segítségével megkezdhessék európai uniós csatlakozásuk folyamatát – fejtegeti Nagy Attila Tibor politológus.

A müncheni paktum

A Tisza Párt elnöke az idei müncheni biztonsági konferencián többek közt a német kancellárral, Friedrich Merzcel és a lengyel kormányfővel, Donald Tuskkal is egyeztetett. Ezt a konzultációt Orbán Viktor müncheni paktumnak nevezte: 

Egy magyar kormány, amelyik nem nemzeti alapokon áll, nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek vagyunk megvédeni a saját érdekeinket; erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev.   

