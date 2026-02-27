Egyelőre nem Grönland irányába halad az amerikai ezerágyas úszó ispotály

Nem sokkal azt követően, hogy kifutott az alabamai hajógyárból, a USNS Mercy kórházhajó déli irányban halad a Mexikói-öböl középső térségében. Az AIS-adatok alapján a hajó jelenleg a szokásos, 10-12 csomós utazási sebességgel halad dél-délkeleti irányban a Mexikói-öböl középső részén. Egyelőre tehát a hajó nem indult meg Grönland irányába – írja az Origo annak kapcsán, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég bejelentette, kórházhajót vezényel a szigethez.

A Mercy nevű kórházhajó az egyik azok közül, amely az Egyesült Államok kormánya alá tartozik / Fotó: Scott Sandell / Marine Traffic

Nem Grönland irányába halad a kórházhajó

A lap az elérhető hajóforgalmi adatok alapján arról ír, hogy a 272 méter hosszú kórházhajó már áthaladt a Yucatán-csatornán (a Kuba és a Yucatán-félsziget közötti átjáró), és nincs jele keleti fordulónak a Florida-szoros irányába, amely az Egyesült Államok keleti partja felé tartó, nagy merülésű hajók szokásos útvonala.

Az irány és az eddigi nyomvonal együttesen nem utal grönlandi küldetésre. Sokkal inkább arra engednek következtetni, hogy

a hajó a Panama-csatorna felé tart, mégpedig

vélhetően azért, mert átvezényelték a Csendes-óceán térségébe, az Egyesült Államok nyugati partjára.

Ez az értelmezés összhangban áll a Mercy korábban nyilvánosságra hozott menetrendjével.

A hajó márciusban egy 90 millió dolláros karbantartási időszakot kezd a Vigor Industrial portlandi létesítményében, Oregon államban.

Az már korábban kiderült, hogy hajó a Csendes-óceánon tartózkodhat 2026 szeptemberéig.

Az alabamai javítási időszak – amely ezen a héten zárult le – sürgős szárazdokkos munkálatokat foglalt magában egy ballaszttartállyal kapcsolatos probléma miatt, és független az oregoni műszaki ellenőrzésektől.

Olajszállítóból lett kórházhajó

A lap kitér rá, hogy az USNS Mercyt nem kórházhajónak építették. 1976-ban adta át a National Steel and Shipbuilding Company, SS Worth néven, az olajtankert a haditengerészet 1984-ben vásárolta meg, és 35 hónapos munkával alakították át a ma ismert orvosi hajóvá, amely 1986-ban állt szolgálatba.

Az átalakítás költsége 208 millió dollár volt, ez az inflációt figyelembe véve most mintegy 617 millió dollár lenne.

A humanitárius segítségnyújtásra és katonai egészségügyi támogatásra átalakított hajó karbantartása és modernizálása folyamatos, például 2024-ben több mint 21 millió dolláros szerződést kötöttek a középtávú karbantartására. A Mercy ezerágyas kapacitású, és berendezései révén naponta közel ezer köbméter vizet képes szolgáltatni.