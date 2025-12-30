Európában naponta egy órával kevesebb a hatékony munkavégzés ideje, mint Amerikában – de valóban ez a probléma? (X)

Mit mutatnak a produktivitási adatok?

A DeskTime időmérő és produktivitásfigyelő szoftver közel 17 ezer felhasználó adatai alapján vizsgálta, mennyi időt töltenek a munkavállalók ténylegesen munkavégzéssel Európában és az Egyesült Államokban. A kutatás szerint egy európai irodai dolgozó naponta átlagosan 5 óra 20 percet tölt produktív számítógépes munkával, míg egy amerikai munkavállaló 6 óra 10 percet. Ez napi szinten 50 perc különbséget jelent, éves szinten pedig közel 27 teljes munkanapnyi eltérést.

A produktív idő ebben az esetben azokat az órákat jelenti, amelyeket a munkavállalók kifejezetten a munkakörükhöz kapcsolódó programokban és alkalmazásokban töltenek.

Hosszabb munkanap, intenzívebb tempó

A részletes adatok alapján Európában az átlagos munkanap 8 óra 46 percig tart. Ebből a dolgozók közel 2 óra 40 percet töltenek megbeszéléseken vagy szüneteken, a számítógép előtt pedig valamivel több mint 6 órát, amelyből majdnem 50 perc nem produktív tevékenységre megy el. Így alakul ki az átlagos 5 óra 20 perces tényleges munkavégzés.

Az Egyesült Államokban ezzel szemben az átlagos munkanap 9 óra 13 perc, vagyis jóval hosszabb. Az amerikai dolgozók kevesebb időt töltenek távol a számítógéptől, és kevesebb a nem produktív idő is, ami összességében magasabb napi teljesítményt eredményez.

Hatékonyság vagy kiégés?

Artis Rozentals, a DeskTime vezérigazgatója szerint Európát és az Egyesült Államokat gyakran hasonlítják össze gazdasági teljesítmény és munkakultúra szempontjából is. Míg Amerikában erősebb a „hustle culture”, Európában jellemzőbbek a szigorúbb határok és a munka-magánélet egyensúlyát védő szabályok.

A különbség szerinte nem elsősorban a hatékonyságból fakad, hanem abból, hogy az amerikai munkavállalók hosszabb ideig és intenzívebb ritmusban dolgoznak. Ez hozzájárulhat az amerikai gazdaság teljesítményéhez, ugyanakkor együtt jár a magasabb kiégési arányokkal is. A kérdés így nem az, ki dolgozik többet, hanem az, hogy megéri-e az extra teljesítmény ára.

Szabályozás és jóllét

A hosszabb amerikai munkaidő mögött részben strukturális okok állnak. Az Európai Unió munkaidő-irányelve legfeljebb 48 órás heti munkaidőt engedélyez, és kötelező pihenőidőt, valamint fizetett szabadságot ír elő. Ezek a keretek jelentősen befolyásolják az európai munkavégzési szokásokat.