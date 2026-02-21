Orbán Viktor: normális ember nem akar háborút – senki sem tudja, hogy meddig tarthat még

„A háború képernyőn keresztül érkezik most hozzánk, és a képernyők kegyesek, mert lekerekítik, lágyítják a borzalmakat” – fogalmazott Orbán Viktor Békéscsabán a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásán.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor: Normális ember nem akar háborút

„Ugye, normális ember nem akar háborút. Most mégis háború van tőlünk keletre” – mondta.

„Az ukránok szerint azért tört ki a háború, mert az oroszok el akarják őket foglalni, az oroszok meg azt mondják, hogy »nekünk eszük ágába se volt elfoglalni Ukrajnát«, de azt nem fogadják el, hogy a NATO csapatait egy ukrán NATO-tapsággal vagy anélkül föltolják 1200 kilométer hosszú ukrán–orosz határa” – tette hozzá.

Azt is mondta, hogy Európai Unió közben azért dolgozik, hogy még több pénzt adjon az Ukrajnának, hogy még legalább két évig harcoljanak.

„Megfinanszíroz 800 ezer újabb halottat és hadirokkantat. Tehát a háború, szerencsére még elég messze van tőlünk, az brutális. Az nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok is úgy gondolta, hogy bár tőle aztán igazán messze van ez a frontvonal, mégis nekik is az az érdekük, ha minél hamarabb béke lesz” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint

ha a nyugat-európaiak támogatnák az amerikai béketörekvéseket – és ha csak annyit mondanának, hogy mi pontosan úgy fogunk viselkedni, mint az amerikaiak – ennek a háborúnak már vége lenne.

Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték ügyéről és az ukrajnai háború következményeiről beszélve azt mondta: az egyik legfontosabb kérdés, hogy a választásokig újraindul-e a szállítás a vezetéken.

A miniszterelnök szerint Ukrajnának a háború folytatása „élet-halál kérdés”, mert addig jut pénzhez, amíg tart a konfliktus. Úgy véli, Kijev a háborún túlmutató célokat is követ, például minél több forrást próbál megszerezni Európától. Orbán azt mondta, hogy

Magyarország ellenáll, ezért Kijev érdekelt egy magyarországi kormányváltásban.

A kormányfő úgy fogalmazott: az ukránok kezében „energiafegyver” van, amelyet már be is vetettek.

A magyar kormány válaszul két lépést tart szükségesnek: egyrészt kivédeni a támadást, másrészt ellencsapásokat alkalmazni.

Hozzátette: az Ukrajnába irányuló magyar villamosenergia-szállítás leállítása is napirendre kerülhet, ami szerinte „durva következményekkel” járna.