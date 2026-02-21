Orbán Viktor: normális ember nem akar háborút – senki sem tudja, hogy meddig tarthat még
„A háború képernyőn keresztül érkezik most hozzánk, és a képernyők kegyesek, mert lekerekítik, lágyítják a borzalmakat” – fogalmazott Orbán Viktor Békéscsabán a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásán.
„Ugye, normális ember nem akar háborút. Most mégis háború van tőlünk keletre” – mondta.
„Az ukránok szerint azért tört ki a háború, mert az oroszok el akarják őket foglalni, az oroszok meg azt mondják, hogy »nekünk eszük ágába se volt elfoglalni Ukrajnát«, de azt nem fogadják el, hogy a NATO csapatait egy ukrán NATO-tapsággal vagy anélkül föltolják 1200 kilométer hosszú ukrán–orosz határa” – tette hozzá.
Azt is mondta, hogy Európai Unió közben azért dolgozik, hogy még több pénzt adjon az Ukrajnának, hogy még legalább két évig harcoljanak.
„Megfinanszíroz 800 ezer újabb halottat és hadirokkantat. Tehát a háború, szerencsére még elég messze van tőlünk, az brutális. Az nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok is úgy gondolta, hogy bár tőle aztán igazán messze van ez a frontvonal, mégis nekik is az az érdekük, ha minél hamarabb béke lesz” – mondta Orbán Viktor.
ha a nyugat-európaiak támogatnák az amerikai béketörekvéseket – és ha csak annyit mondanának, hogy mi pontosan úgy fogunk viselkedni, mint az amerikaiak – ennek a háborúnak már vége lenne.
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték ügyéről és az ukrajnai háború következményeiről beszélve azt mondta: az egyik legfontosabb kérdés, hogy a választásokig újraindul-e a szállítás a vezetéken.
A miniszterelnök szerint Ukrajnának a háború folytatása „élet-halál kérdés”, mert addig jut pénzhez, amíg tart a konfliktus. Úgy véli, Kijev a háborún túlmutató célokat is követ, például minél több forrást próbál megszerezni Európától. Orbán azt mondta, hogy
Magyarország ellenáll, ezért Kijev érdekelt egy magyarországi kormányváltásban.
A kormányfő úgy fogalmazott: az ukránok kezében „energiafegyver” van, amelyet már be is vetettek.
A magyar kormány válaszul két lépést tart szükségesnek: egyrészt kivédeni a támadást, másrészt ellencsapásokat alkalmazni.
Hozzátette: az Ukrajnába irányuló magyar villamosenergia-szállítás leállítása is napirendre kerülhet, ami szerinte „durva következményekkel” járna.
Az amerikaiak kezdenek elfáradni
„Úgy látom, hogy az orosz–ukrán háborúban az amerikaiak kezdenek elfáradni” – mondta egy kérdésre válaszolva.
A kormányfő szerint Washington úgy látja a konfliktust, hogy itt van két ország, alig mozdul a frontvonal, meghal minden hónapban 40 ezer ember, és a két háborúzó fél közül senki sem akar békét, „az európaiak meg nyomják a háborút”.
A miniszterelnök azonban figyelmeztetett, hogy az amerikaiak kivonják magukat a békekezdeményezésekből, nem marad senki.
„Én próbálkoztam emlékezni, amikor az európai orosz elnökséget adtuk 2024 őszén. Én lejártam a lábamat, ahogyan úgy gondoltam (...) De látom, hogy ide, ahhoz, hogy béke legyen, kívülről jelentős, kisegítő erőknek is föl kell lépni” – mondta Orbán Viktor.
Hangsúlyozta, ha nincs külső szereplő, nem lesz béke.
És ha az amerikaiak ebből kihátrálnának – beszéltem a külügyminiszterrel és az elnökkel is, ez a pillanat nincs messze – akkor nagy bajban leszünk
Arról is beszélt, hogy Irán partjainál amerikai csapatösszevonások vannak. „Most rájöttem, hogy az valójában nem Irán miatt van, hanem a március végén esedékes amerikai–kínai csúcstalálkozó miatt” – tette hozzá.
„Tehát a venezuelaiak, akiket kikapcsoltak most a nemzetközi kereskedelemből, meg az irániak együtt adják a kínai olajjellátást 20 százalékát. Az komoly dolog, és máshonnan nehezen pótolható ekkora mennyiség.
És március végén egy olyan dolog történik, ami korábban még nem. Az Egyesült Államok elnöke elmegy Kínába úgy, hogy sehova máshova nem megy.
„És azt mondta az elnök nekem, most nem tudok mindent szó szerint visszaadni, hogy figyeljünk, nagy dolgok vannak készülődőben. Tehát egyfajta az orosz–ukrán háború ügyében pesszimista vagyok, vagy a világ nagy békéjének ügyében, egy kínai–amerikai megegyezésben optimista vagyok” – osztotta meg a miniszterelnök.
A kormányfő szerint jól járt Békéscsaba a kormánnyal
A kormányfő Békéscsabán emlékeztetett, hogy 2010-ben 3693 munkanélküli ember volt, most 1418 ilyen ember van.
„Ez azt jelenti, hogy 60 százalékkal csökkentettük a városban a munkanélküli emberek számát. Az országban egymillióval dolgoznak többen, és a tervünk az, hogy még 300 ezren fognak, és akkor Magyarországon elérjük azt az állapotot, hogy ötmillió ember fog dolgozni” – mondta a kormányfő.
Azt is mondta, hogy az állam átvállalt innen tízmilliárd forint adósságot, mert a 2010-es kormányzást úgy kezdték, hogy a települések adósságát a kormány átvállalta.
Kiemelte, hogy a M44-es megépítésére 500 milliárdot fordított a kormány, a szingapúri Vulcan Shield Global pedig megkezdte a toborzást a világ egyik legmodernebb gyárába. „Azt hiszem, hogy kölcsönösen jól jártunk egymással” – tette hozzá.