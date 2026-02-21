Deviza
természet erő
Győr-Moson Sopron
földrengés

Hátborzongató földrengés rázta meg Győr-Moson-Sopron vármegyét

Az epicentrum Mosonmagyaróvár közelében volt. A földrengés gyakorlatilag az egész mosonmagyaróvári járásban érezhető volt, de még Győrben is észlelték a remegést.
VG
2026.02.21, 15:22
Frissítve: 2026.02.21, 16:13

Megremegett a föld szombaton délután háromnegyed kettő körül Magyarországon, amit a lakosság széles körben érzett. Az előzetes adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 km-re lehetett – írja a Kisalföld.

földrengés
Négyes erősségű földrengés Győr-Moson-Sopronban /
Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

 

Az ágy mozogni kezdett alattunk, a terrárium üvege hangosan kocogott. Hangja is volt, mintha egy hatalmas megpakolt teherautó menne el az utcában

– írta a lap egyik levéli olvasója a földrengésről.

Kisbodakról pedig azt írták a szerkesztőségnek, hogy a kerti melléképület szemmel láthatóan megremegett, de az egész Szigetközben erősen érezhető volt a jelenség. A Kisalföld több tudósítása arról számolt be, hogy olyan érzés volt, mintha hullámozna alattuk a talaj. Mozgó bútorokról, kanapéról, szekrényről is szólt a fáma. 

Többen kiemelték: 

hátborzongató, félelmetes, pánikot keltő érzés volt, és körülbelül 10-15 másodpercig tartott.

A portál Dunakilitiről, Bezenyéről, Halásziról, Jánossomorjáról, Feketeerdőről, Dunaszigetről, Mosonszentmiklósról és Rajkáról is kapott jelzéseket – gyakorlatilag az egész mosonmagyaróvári járásból, de még Győrben is érezték a remegést.

Mit mond a szeizmológus?

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a bejegyzésében a következőket posztolta ki a közösségi oldalán:

„Ma (2026. 02. 21.), 13:44-kor M=4,35 magnitúdójú földrengés pattant ki a szlovák–magyar határon, amelyet a hazai lakosság széles körben érzett. Az adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 km-re volt, 13 km-es mélységben.”

Az obszervatórium munkatársai jelenleg is dolgoznak az adatok manuális kiértékelésén, hogy pontos információkat adhassanak a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról. Amint rendelkezésre állnak a megerősített eredmények, frissítik a bejegyzést.

Országszerte
