Az égbe emelte az arany célárát a svájci UBS Bank

A növekvő geopolitikai kockázatokra és a várhatóan csökkenő amerikai alapkamatra tekintettel az arany célárát 6200 dollár/unciára emelte a svájci UBS Bank – írja az Investing befektetési hírportál a globális befektetési bank House View címen megjelenő legfrissebb globális árupiaci összefoglalójára hivatkozva.

Megint hátszelet kap az arany /Fotó: AFP

Irán és az arany

Az arany unciánkénti ára amúgy szombaton 5035 dolláron forog, ami 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záróárhoz mérten. A sárga fém árfolyamát eddig érdemben nem mozdította meg az Irán elleni amerikai katonai támadás növekvő kockázata, pedig a nyersolajárak már reagáltak, az Északi-tengeri Brent jegyzése hordónként 72 dollárra szökött, miközben az Egyesült Államok csapatai folyamatosan gyülekeznek a Közel-Keleten.

Elemzők kiemelték, hogy az Egyesült Államok Közel-Keleten felsorakozott katonai ereje sokkal átütőbb erejű, mint amelyet Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására vetettek be az év elején.

Az erődemonstráció arra utal, hogy az Egyesült Államok elhúzódó háborút tervez Iránnal, ahelyett, hogy egyszeri, a venezuelaihoz hasonló műveletet indítana.

Bár az egyes geopolitikai események ritkán gyakorolnak állandó hatást a globális piacokra, erőteljes kiváltói lehetnek az átmeneti volatilitási csúcsoknak, amelyek a befektetőket az aranyhoz hasonló portfóliófedezeti eszközök felé terelik

– jegyezte meg Dominic Schnider, az UBS stratégája.

További hátszél a Fed lazítási ciklusa

A geopolitikán túl az UBS arra számít, hogy az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve folytatja lazítási ciklusát, a svájciak szeptember végére két 25 bázispontos kamatcsökkentést prognosztizálnak. Az alacsonyabb amerikai reálkamatok és a potenciálisan gyengébb amerikai dollár pedig várhatóan tartós hátszélként hajtja az arany kurzusát.

Mindamellett a globális aranykereslet tavaly első ízben haladta meg az 5000 tonnát, és az UBS további emelkedésre számít a robusztus központi banki vásárlások és a növekvő befektetési tevékenység következtében.

A másik oldalon viszont az aranykínálat továbbra is stagnál. A Wood Mackenzie elemzői becslése szerint 2028-ra mintegy 80 bánya meríti ki jelenlegi termelési tervét, ami azt jelenti, hogy az ázsiai ékszerpiacok és a központi bankok keresletének bővülése dacára is szűkül a kínálat.