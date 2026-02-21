Kiderült, használható marad-e a hévízi tófürdő a felújítás alatt

Tervpályázatot írtak ki a hévízi gyógyfürdő és kórház komplex fejlesztésére, a pályázók július végéig küldhetik be elképzeléseiket a három nagyobb ütemet jelentő feladatról. A kormányzati törekvés az, hogy Hévízt a világörökség részeként elismertessék, ebben pedig jelentős szerepe van a gyógyfürdő és a kórház átfogó megújításának – írja az Origo. A tervek szerint a tófürdő a közeljövőben elinduló fejlesztések kivitelezésének időtartama alatt is fogad vendégeket.

Hévíz: a Tófürdő felújítást kapó központi épülete / Fotó: Katona Tibor / MTI

Hévíz kiemelkedően fontos idegenforgalmi célpont

A lap cikkében felidézi, hogy Hévíz és környéke a magyarországi idegenforgalom egyik legfontosabb lokációja. Hévíz idegenforgalma 2025-ben szorosan követte az országos trendet, amely a turizmus látványos bővülését mutatja. A belföldi vendégek száma 1,9 százalékkal, a külföldieké pedig 11 százalékkal nőtt 2025 januárja és augusztusa között az előző év azonos időszakához képest, amit az infrastrukturális fejlesztések és a népszerűsítő kampányok támogattak.

Hévíz, mint kiemelt gyógyhely, stabil szereplője volt a rekordot döntő 2025-ös turisztikai évnek.

A lap cikkében Perényi Lórántra, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkárra hivatkozva azt írja, hogy a most a tervpályázattal elindított program három ütemre bontja a tervezendő funkciócsoportokat.

Az első ütem a tófürdő és a tófürdőhöz legszorosabban kapcsolódó funkciók és épületek részleges bontása, újjáépítése, felújítása, illetve az új épület építése.

A második ütembe tartozik a Szent András kórházhoz kapcsolódó épületek és funkcionális egységek rendezése.

A harmadikba pedig a turisztikai funkcióegységek megtervezése.

Az ÉKM közleménye szerint a tervpályázat egyfordulós.

A pályaművek díjazására összesen 80 millió forint áll rendelkezésre.

