fejlesztés
gyógyfürdő
Hévíz
kórház

Kiderült, használható marad-e a hévízi tófürdő a felújítás alatt

Tervpályázatot írtak ki a hévízi gyógyfürdő és kórház komplex fejlesztésére, a pályázók július végéig küldhetik be elképzeléseiket a három nagyobb ütemet jelentő feladatról. A kormányzati törekvés az, hogy Hévízt a világörökség részeként elismertessék, ebben pedig jelentős szerepe van a gyógyfürdő és a kórház átfogó megújításának.
VG
2026.02.21, 15:03
Frissítve: 2026.02.21, 15:59

Tervpályázatot írtak ki a hévízi gyógyfürdő és kórház komplex fejlesztésére, a pályázók július végéig küldhetik be elképzeléseiket a három nagyobb ütemet jelentő feladatról. A kormányzati törekvés az, hogy Hévízt a világörökség részeként elismertessék, ebben pedig jelentős szerepe van a gyógyfürdő és a kórház átfogó megújításának – írja az Origo. A tervek szerint a tófürdő a közeljövőben elinduló fejlesztések kivitelezésének időtartama alatt is fogad vendégeket.

Hévíz, 2026. február 20. A hévizi Tófürdő felújításra kerülő központi épülete a hévízi gyógyfürdő és kórház komplex fejlesztésére kiírt tervpályázat kihirdetése alkalmából tartott sajtótájékoztató napján, 2026. február 20-án. MTI/Katona Tibor
Hévíz: a Tófürdő felújítást kapó központi épülete / Fotó: Katona Tibor / MTI

Hévíz kiemelkedően fontos idegenforgalmi célpont

A lap cikkében felidézi, hogy Hévíz és környéke a magyarországi idegenforgalom egyik legfontosabb lokációja. Hévíz idegenforgalma 2025-ben szorosan követte az országos trendet, amely a turizmus látványos bővülését mutatja. A belföldi vendégek száma 1,9 százalékkal, a külföldieké pedig 11 százalékkal nőtt 2025 januárja és augusztusa között az előző év azonos időszakához képest, amit az infrastrukturális fejlesztések és a népszerűsítő kampányok támogattak. 

Hévíz, mint kiemelt gyógyhely, stabil szereplője volt a rekordot döntő 2025-ös turisztikai évnek. 

A lap cikkében Perényi Lórántra, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkárra hivatkozva azt írja, hogy a most a tervpályázattal elindított program három ütemre bontja a tervezendő funkciócsoportokat. 

  • Az első ütem a tófürdő és a tófürdőhöz legszorosabban kapcsolódó funkciók és épületek részleges bontása, újjáépítése, felújítása, illetve az új épület építése. 
  • A második ütembe tartozik a Szent András kórházhoz kapcsolódó épületek és funkcionális egységek rendezése.
  • A harmadikba pedig a turisztikai funkcióegységek megtervezése. 

Az ÉKM közleménye szerint a tervpályázat egyfordulós. 

A pályaművek díjazására összesen 80 millió forint áll rendelkezésre.

További  részletek az Origo cikkében olvashatók.

