Alakul a indiai-brazil tengely, borsot törhetnek Kína és Amerika orra alá

A kritikus ásványkincsekről és a ritkaföldfémekről írt alá szombaton megállapodást Narendra Modi indiai miniszterelnök és Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök Újdelhiben.

Balról: Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök és Narendra Modi indiai kormányfő / Fotó: Prakash Singh

Indiai–brazil megállapodás a globális ellátási láncok erősítésére

A szerződést – amely révén a két ország megerősíti együttműködését e két területen – Modi fontos lépésnek nevezte a globális ellátási láncok megerősítése felé, egyúttal emlékeztetett arra, hogy Brazília hazája legnagyobb kereskedelmi partnere a latin-amerikai régióban.

Hozzátette azt is, hogy a felek az elkövetkezendő öt évben húszmilliárd dollár fölé kívánják emelni a kétoldalú kereskedelmi forgalmukat, illetve hangsúlyozta, hogy Brazíliaváros és Újdelhi együttműködése mélyülni fog a védelmi kapcsolatok terén is.

A világ legnépesebb országának számító India a brazil export tizedik legnagyobb piacát jelenti. Lula a sajtónak elmondta, hogy a megállapodás több befektetést irányoz elő a kritikus ásványkincsek és a megújuló energia terén.

Brazília rendelkezik ugyanis a világ második legnagyobb készletével ezekből az anyagokból, amelyek számos termékhez szükségesek,

az elektromos járművektől

a napelemeken

és okostelefonokon át

a repülőgép-hajtóművekig

és az irányított rakétákig.

Lazítani a függőségen

India pedig igyekszik csökkenteni a domináns Kínától való függőséget ezen a területen.

A csúcskategóriás termékek – köztük a fegyverrendszerek – gyártásához szükséges kritikus ásványok kitermelése, de főként a feldolgozásuk ugyanis egyre inkább Peking ellenőrzése alá került, ami mind jobban aggasztja a világ országait, különösen a fejlődő gazdaságokat, például Indiát.

India és Brazília mindezért a kritikus ásványok feldolgozására is át kíván térni, ahelyett, hogy továbbra is pusztán nyersanyagszállítók maradnának.

Újdelhi és Brazíliaváros szorosabb kapcsolatokra törekszik, miután Donald Trump amerikai elnök mindkét országot 50 százalékos vámmal sújtotta. Az indiai vámokat ezt követően 18 százalékra csökkentették, mivel India a hónap elején kereskedelmi megállapodást írt alá Washingtonnal.