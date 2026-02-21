Trump-hatás az északi fronton: Svédország újra számol az euróval

Svédországban két évtized után ismét komolyan felmerült az euró bevezetése. Bár a vita még a kezdeti fázisban jár, a politikai és gazdasági elitben egyre több jel utal arra, hogy a korábban tabunak számító kérdés új megvilágításba került. A 2003-as népszavazáson a svédek elutasították a közös valutát, akkor az érvkészlet középpontjában a korona szerepe állt: a rugalmas árfolyam segítheti a gazdaság alkalmazkodását sokkok esetén. Most azonban a geopolitikai kockázatok – Oroszország, Kína és a Donald Trump nevével fémjelzett amerikai külpolitika – egy teljesen új dimenziót adtak a vitának.

Svédország újraszámolja az eurót: Trump és a geopolitika miatt / Fotó: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

A változó környezetben az euró már nem csupán pénzügyi kérdésként jelenik meg, hanem stratégiai döntésként is: Svédország mennyire akar a kontinens „magjához” tartozni.

Új világrend, régi vita: mi változott 2003 óta?

A korona megtartása 2003-ban a szuverenitás és a gazdaságpolitikai rugalmasság szimbóluma volt. A svéd modell egyik alappillére, hogy az ország saját jegybankkal, önálló kamatpolitikával és lebegő árfolyammal reagálhat a külső sokkokra. Azóta azonban a kockázati térkép átrajzolódott.

Az orosz–ukrán háború, a nagyhatalmi blokkosodás és a nemzetközi rend repedezése miatt a monetáris együttműködés kérdése egyre inkább biztonságpolitikai színezetet kap.

A Trump-korszakban megjelenő „America First” logika – beleértve olyan, Európában sokkoló üzeneteket, mint Grönland megszerzésének felvetése – arra emlékeztette a kisebb országokat, hogy a hagyományos szövetségi garanciák már nem feltétlenül tekinthetők automatikusnak.

NATO-tag Svédország, de fél lábbal még kívül

A vita egyik fontos érve, hogy Svédország mára teljes jogú NATO-tag lett, védelmét az EU-partnerekkel együtt erősíti, ám monetáris értelemben továbbra is a periférián áll.

Cecilia Rönn liberális parlamenti képviselő szerint Svédország „fél lábbal kívül” maradt: a katonai és politikai integráció erősödik, de a valutaunióból való kimaradás lazább kötődést jelent, mint amennyit a megváltozott környezet indokolna.

Az euró támogatói úgy érvelnek: a közös pénz nemcsak a kereskedelemről szól, hanem politikai beágyazottságot is ad, és szavazati jogot biztosít a pán-európai monetáris döntéshozatalban.