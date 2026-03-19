Az EU ad is hadihajót, meg nem is, ezt tegye zsebre Trump – fütyülnek a legerősebb NATO-hatalomra

Az Európai Tanács csúcstalálkozóján az állam- és kormányfői felszólítják a tagállamokat, hogy növeljék az unió vörös-tengeri és indiai-óceáni tengeri missziójának kapacitásait. Az Aspides és az Atalanta műveletekről van szó, amelyeket a jemeni húszik támadása miatt indítottak a kereskedelmi forgalom védelmében. A Hormuzi-szoros megnyitásához való európai hozzájárulásról azonban változatlanul nincs szó.

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva, kevés tankert engednek át az irániak / Fotó: AFP

Az Euractiv értesülése szerint a missziók megerősítését a csúcs zárónyilatkozatának tervezete tartalmazza. A portál emlékeztetett, hogy az uniós külügyminiszterek hétfői ülésükön már felvetették a jelenleg az iráni háború miatt elzárt Hormuzi-szoros biztonságának kérdését.

Donald Trump amerikai elnök támogatást várt a szövetségeseitől a szoros megnyitására, ezt azonban elutasították még az ázsiai országok is, amelyek pedig olaj- és gázimportjuk zömét a Perzsa-öböl térségéből fedezik. Az amerikai elnök válaszképpen ismét kétségessé tette az Egyesült Államok szerepét a NATO-ban.

Az Európai Unió nem akar belekeveredni a konfliktusba

Nevük elhallgatását kérő uniós diplomaták megerősítették, hogy a tagállamok továbbra sem hajlandóak kiterjeszteni a vörös-tengeri művelet mandátumát a a Hormuzi-szorosra. Az ugyanis

azzal a kockázattal járhat, hogy az Európai Unió belekeveredik az Egyesült Államok, Izrael és Irán között folyó konfliktusba.

A vörös-tengeri misszió célja a kereskedelmi hajók védelme a húszi támadásoktól / Fotó: AFP

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a héten ismételten kijelentette, hogy a tagállamok fenntartják a Vörös-tengeren folyó műveleteket, amelyek a jelenlegi mandátum középpontjában állnak, és a szoros nyitva tartásának biztosítására irányuló diplomáciai erőfeszítésekre koncentrálnak.

A tankerek és konténerszállítók áthaladásának katonai biztosítása rendkívül nehéz feladat lenne. Irán számos robbanószerkezetet helyezett el az úszó aknáktól kezdve a víz mélyén lerakott,

akusztikus

vagy elektromágneses érzékelőkkel

felszerelt eszközökig, és a hajókat légi támadások is érhetik.

A brit The Times tudósítása szerint Iránnak több mint ezer kis facsónakja van, amellyel aknákat tud lerakni, szükség esetén akár több százat is, de néhány darab is elég ahhoz, hogy elijessze a kereskedelmi hajókat.