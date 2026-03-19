Deviza
EUR/HUF392,46 -0,27% USD/HUF340,95 -0,72% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,48 -0,6% PLN/HUF91,85 -0,22% RON/HUF77,04 -0,33% CZK/HUF16,04 -0,23% EUR/HUF392,46 -0,27% USD/HUF340,95 -0,72% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,48 -0,6% PLN/HUF91,85 -0,22% RON/HUF77,04 -0,33% CZK/HUF16,04 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 327,49 -0,76% MTELEKOM2 010 -0,75% MOL3 804 +1,1% OTP36 020 -1,22% RICHTER11 680 -1,71% OPUS498 -0,4% ANY7 060 -1,7% AUTOWALLIS153 -0,65% WABERERS4 890 +0,61% BUMIX9 242,35 -0,72% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 548 -1,64% BUX121 327,49 -0,76% MTELEKOM2 010 -0,75% MOL3 804 +1,1% OTP36 020 -1,22% RICHTER11 680 -1,71% OPUS498 -0,4% ANY7 060 -1,7% AUTOWALLIS153 -0,65% WABERERS4 890 +0,61% BUMIX9 242,35 -0,72% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 548 -1,64%
iráni háború
Hormuzi-szoros
Európai Tanács

Az EU ad is hadihajót, meg nem is, ezt tegye zsebre Trump – fütyülnek a legerősebb NATO-hatalomra

Megerősítik a húszik elleni missziókat. A Hormuzi-szoros megnyitásához nem járul hozzá az Európai Unió.
VG
2026.03.19, 13:43
Frissítve: 2026.03.19, 13:56

Az Európai Tanács csúcstalálkozóján az állam- és kormányfői felszólítják a tagállamokat, hogy növeljék az unió vörös-tengeri és indiai-óceáni tengeri missziójának kapacitásait. Az Aspides és az Atalanta műveletekről van szó, amelyeket a jemeni húszik támadása miatt indítottak a kereskedelmi forgalom védelmében. A Hormuzi-szoros megnyitásához való európai hozzájárulásról azonban változatlanul nincs szó.

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva, kevés tankert engednek át az irániak / Fotó: AFP

Az Euractiv értesülése szerint a missziók megerősítését a csúcs zárónyilatkozatának tervezete tartalmazza. A portál emlékeztetett, hogy az uniós külügyminiszterek hétfői ülésükön már felvetették a jelenleg az iráni háború miatt elzárt Hormuzi-szoros biztonságának kérdését.

Donald Trump amerikai elnök támogatást várt a szövetségeseitől a szoros megnyitására, ezt azonban elutasították még az ázsiai országok is, amelyek pedig olaj- és gázimportjuk zömét a Perzsa-öböl térségéből fedezik. Az amerikai elnök válaszképpen ismét kétségessé tette az Egyesült Államok szerepét a NATO-ban.

Az Európai Unió nem akar belekeveredni a konfliktusba

Nevük elhallgatását kérő uniós diplomaták megerősítették, hogy a tagállamok továbbra sem hajlandóak kiterjeszteni a vörös-tengeri művelet mandátumát a a Hormuzi-szorosra. Az ugyanis 

azzal a kockázattal járhat, hogy az Európai Unió belekeveredik az Egyesült Államok, Izrael és Irán között folyó konfliktusba.

A vörös-tengeri misszió célja a kereskedelmi hajók védelme a húszi támadásoktól / Fotó: AFP

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a héten ismételten kijelentette, hogy a tagállamok fenntartják a Vörös-tengeren folyó műveleteket, amelyek a jelenlegi mandátum középpontjában állnak, és a szoros nyitva tartásának biztosítására irányuló diplomáciai erőfeszítésekre koncentrálnak.

A tankerek és konténerszállítók áthaladásának katonai biztosítása rendkívül nehéz feladat lenne. Irán számos robbanószerkezetet helyezett el az úszó aknáktól kezdve a víz mélyén lerakott, 

  • akusztikus 
  • vagy elektromágneses érzékelőkkel 

felszerelt eszközökig, és a hajókat légi támadások is érhetik.

A brit The Times tudósítása szerint Iránnak több mint ezer kis facsónakja van, amellyel aknákat tud lerakni, szükség esetén akár több százat is, de néhány darab is elég ahhoz, hogy elijessze a kereskedelmi hajókat.

Hatalmas feladat a Hormuzi-szoros megnyitása

A sokrétű fenyegetések ellensúlyozására a haditengerészeteknek jelentős katonai erőforrásokat kellene bevetniük a kereskedelmi hajók védelmére, különösen az úgynevezett aknakereső hajókat.

Megerősíti az EU az Aspides missziót / Fotó: AFP

Az Egyesült Államoknak nagyon kevés aknakereső hajója van, az amerikai haditengerészet ráadásul nem sokkal a háború kitörése előtt indította haza az utolsókat a Perzsa-öböl térségéből.

Elemzők szerint ez lehetett az oka annak, hogy Trump vasárnap felszólította az európai szövetségeseket, hogy támogassák az Egyesült Államokat a globális kereskedelem egyik legfontosabb útvonalának megtisztításában. Az európai államok jó néhány aknakereső hajóval rendelkeznek, de a legtöbbet Oroszország és az északi fenyegetések kezelésére tartják fenn.

Az aknamentesítés is nagyon kockázatos lenne,

miközben az iráni erők folyamatos fenyegetést jelentenek, de csak utána kísérhetik a hadihajók a hajókonvojokat a szoroson keresztül.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
