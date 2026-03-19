A NATO lő a NATO-ra? Véresen komoly dolog derült ki: Grönlandon éles lőszerrel várták a dánok az amerikai hadsereget

Dánia vért, éles lőszereket, valamint robbanóanyagot szállított Grönlandra a januári Arctic Endurance elnevezésű hadgyakorlat alkalmával, amiből kiderül, hogy ez valójában egy éles bevetés volt.

Ez véresen komoly volt: a dánok éles lőszerrel várták az amerikai hadsereget, a hadgyakorlat csak álca volt / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Nevük elhallgatását kérő katonai és diplomáciai források nyilatkozataiból megtudtuk, mi történt valójában a színfalak mögött, miután Donald Trump kemény hangvételű üzenetet címzett az északi ország kormányához.

Donald Trump üzenete Dániának

Grönlandnak az éghajlatváltozás miatt egyre növekvő geopolitikai jelentősége lehet, mivel az északi jégtakaró tartós visszahúzódásával a régió hamarosan hajózhatóvá válhat, ezzel potenciálisan lerövidítve az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi útvonalakat. Becslések szerint ez 30-40 százalékos csökkenést jelentene, gyorsabb és gazdaságosabb szállítmányozást tenne lehetővé, ami mind civil, mind katonai szempontokat figyelembe véve kívánatos.

Ebből adódóan érthető, hogy miért folyik hatalmas harc Kína, az Egyesült Államok, valamint Oroszország között a terület feletti ellenőrzés megszerzéséért. Mivel Grönland a Dán királyság autonóm tartománya, ezért Európa akaratlanul is a három katonai nagyhatalom kereszttüzébe került. Habár ez nem újdonság, a szakértők eddig is tisztában voltak a fokozódó feszültséggel, a közvélemény figyelmét Donald Trump amerikai elnök szokatlanul kemény kommunikációja fordította az északi régió irányába.

Az amerikai elnök egy sajtótájékoztató alkalmával azt mondta, hogy nem zárja ki egy lehetséges katonai beavatkozás lehetőségét Grönlandon, a sziget megszerzése érdekében. Az amerikai jelenlét megerősítése az északi sarkkörön belül valóban az Egyesült Államok érdekét szolgálná, ezért nem csoda, hogy Donald Trump már 2019 óta dolgozik az ügyön. Első ciklusa alatt felvetette a sziget megvásárlásának lehetőségét is.

Dánia megrémült

Francia és német források szerint a dán kormány már 2025-ben, közvetlenül Donald Trump megválasztása után elkezdett politikai szövetségeseket keresni az amerikai érdekekkel szemben. A cél Grönland megtartása és a helyzet eszkalációjának megelőzése volt. A dán vezetés Párizsban és Berlinben talált támogatókra, a két ország belement egy közös hadgyakorlatba, amelynek célja az európai egység demonstrálása volt.