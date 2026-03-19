A NATO lő a NATO-ra? Véresen komoly dolog derült ki: Grönlandon éles lőszerrel várták a dánok az amerikai hadsereget
Dánia vért, éles lőszereket, valamint robbanóanyagot szállított Grönlandra a januári Arctic Endurance elnevezésű hadgyakorlat alkalmával, amiből kiderül, hogy ez valójában egy éles bevetés volt.
Nevük elhallgatását kérő katonai és diplomáciai források nyilatkozataiból megtudtuk, mi történt valójában a színfalak mögött, miután Donald Trump kemény hangvételű üzenetet címzett az északi ország kormányához.
Donald Trump üzenete Dániának
Grönlandnak az éghajlatváltozás miatt egyre növekvő geopolitikai jelentősége lehet, mivel az északi jégtakaró tartós visszahúzódásával a régió hamarosan hajózhatóvá válhat, ezzel potenciálisan lerövidítve az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi útvonalakat. Becslések szerint ez 30-40 százalékos csökkenést jelentene, gyorsabb és gazdaságosabb szállítmányozást tenne lehetővé, ami mind civil, mind katonai szempontokat figyelembe véve kívánatos.
Ebből adódóan érthető, hogy miért folyik hatalmas harc Kína, az Egyesült Államok, valamint Oroszország között a terület feletti ellenőrzés megszerzéséért. Mivel Grönland a Dán királyság autonóm tartománya, ezért Európa akaratlanul is a három katonai nagyhatalom kereszttüzébe került. Habár ez nem újdonság, a szakértők eddig is tisztában voltak a fokozódó feszültséggel, a közvélemény figyelmét Donald Trump amerikai elnök szokatlanul kemény kommunikációja fordította az északi régió irányába.
Az amerikai elnök egy sajtótájékoztató alkalmával azt mondta, hogy nem zárja ki egy lehetséges katonai beavatkozás lehetőségét Grönlandon, a sziget megszerzése érdekében. Az amerikai jelenlét megerősítése az északi sarkkörön belül valóban az Egyesült Államok érdekét szolgálná, ezért nem csoda, hogy Donald Trump már 2019 óta dolgozik az ügyön. Első ciklusa alatt felvetette a sziget megvásárlásának lehetőségét is.
Dánia megrémült
Francia és német források szerint a dán kormány már 2025-ben, közvetlenül Donald Trump megválasztása után elkezdett politikai szövetségeseket keresni az amerikai érdekekkel szemben. A cél Grönland megtartása és a helyzet eszkalációjának megelőzése volt. A dán vezetés Párizsban és Berlinben talált támogatókra, a két ország belement egy közös hadgyakorlatba, amelynek célja az európai egység demonstrálása volt.
A 2025-ös év viszonylag eseménytelenül telt, ám 2026 januárja radikális változást hozott. Donald Trump venezuelai beavatkozása bebizonyította, hogy kabinetjének valóban az amerikai érdekek az elsők, az általa meghirdetett America First narratíva pedig nem üres lózung.
Az események ezen a ponton gyorsan eszkalálódtak, berobbant a helyzet − nyilatkozta egy dán katonai forrás, majd így folytatta:
Minden lehetséges forgatókönyvvel számolnunk kellett.
A dán hadsereg, együtt a francia, német, norvég és svéd szövetségeseivel, előretolt, elit egységeket vezényelt Nuukba és Kangerlussuaqba. A dán hadsereg készenlétbe helyezte légierejét, és egy francia hadihajó is a térségbe érkezett.
„1940 áprilisa óta nem voltunk ilyen helyzetben” − mondta egy magas rangú dán katonai forrás, majd hozzátette:
Senki nem gondolta, hogy sokáig ellen tudnánk állni egy amerikai támadásnak, a cél csupán az volt, hogy megnöveljük az Egyesült Államok költségeit.
A hadgyakorlat éles bevetés volt
A források állításait alátámasztja, hogy a dán védelmi minisztérium megerősítette azt az 1952-es direktívát, miszerint katonái parancs nélkül is kötelesek tüzet nyitni az ország határait megsértő ellenségre.
Azt ugyan nem tudtuk meg, hogy az európai szövetségesek valóban készen álltak-e felvállalni egy nyílt konfliktust az Egyesült Államokkal, de egy német tisztviselő így nyilatkozott az esettel kapcsolatban:
Örülök, hogy erre nem kellett választ kapnunk, egy ilyen támadás alapjaiban kérdőjelezte volna meg a nemzetközi rendet.
Bizonytalan jövő
2026. január 21-én Donald Trump kijelentette, hogy bár nincs szándékában katonai erőt alkalmazni, Grönland megszerzése továbbra is nemzeti érdek.
A megkérdezett források arról számolnak be, hogy nem tudják, voltak-e valós amerikai tervek egy támadásra, és nem valószínű, hogy kiderül az igazság.
„A hidegháború idején stabilabb volt a világ” − nyilatkozta egy német tisztviselő, míg egy francia forrás szerint Európának újra meg kell tanulnia a hatalmi politika működését.
Egy dán katonai forrás szerint a válság még nem ért véget, a bizalmatlanság mindaddig fennmarad, amíg az Egyesült Államok nem tesz le Grönland megszerzéséről.