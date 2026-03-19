Díjeső hullik a légi közlekedés magyar szereplőire: a Wizz Airt és a Budapest Airportot is elismerték – hatalmas fejlesztések készülőben

Aranykorát éli a légi közlekedés Magyarországon, és az eredményeket nemzetközi szinten is elismerik. Egymást követő tizenharmadik alkalommal tüntette ki a Skytrax légi közlekedési minősítő szervezet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret a Kelet-Európa legjobb repülőterének járó elismeréssel. A díjat a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport vette át a World Airport Awards díjátadóján – derült ki a vállalat csütörtöki közleményéből.

A légi közlekedés magyar szereplőit elismeri a szakma / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A World Airport Survey kérdőíveken alapuló értékelés során az utasok az érkezéstől az utasfelvételen majd biztonsági ellenőrzésen át, egészen a beszállásig értékelik az utazás élményét és a repülőtéri szolgáltatásokat. A díjat a légi közlekedési szakma egyik legrangosabb elismeréseként tartják számon, amely nemcsak az utasok elégedettségét, hanem a repülőtéri közösség folyamatos munkáját is visszaigazolja.

„Rendkívüli öröm számunkra, hogy 2026-ban is elnyertük a Skytrax Kelet‑Európa legjobb repülőtere díjat, immár tizenharmadik alkalommal. A díj egyrészt az utasok elégedettségét, másrészt pedig a folyamatos fejlesztéseink sikerét tükrözi. Idén különösen nagy jelentőségű fejlesztések indulnak a repülőtér életében: elindul a Terminál + beruházás. Célunk, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is versenyképes legyen a nemzetközi légikikötők között, és még magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtson az utazóközönség számára” – nyilatkozta az elismerés kapcsán Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója.

A Wizz Air is fontos díjat kapott

Nemcsak a repülőtereket, hanem a légitársaságokat is díjazták a napokban, és itt sem maradt el a magyar siker. A Wizz Air a második legjobb ultra diszkont-légitársaság lett az Airline Ratings 2026-os felmérésben, és a diszkont kategóriában is bekerült a legjobb 10 közé. A légitársaságok biztonságát, a termékek minősítését és az utaselégedettséget mérő független nemzetközi szervezet által közölt eredmény jól mutatja a magyar gyökerű légitársaság elkötelezettségét, hogy fiatal repülőgépflottájával egyre jobb minőségű, megbízható szolgáltatást nyújtson utasainak.