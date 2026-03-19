Díjeső hullik a légi közlekedés magyar szereplőire: a Wizz Airt és a Budapest Airportot is elismerték – hatalmas fejlesztések készülőben
Aranykorát éli a légi közlekedés Magyarországon, és az eredményeket nemzetközi szinten is elismerik. Egymást követő tizenharmadik alkalommal tüntette ki a Skytrax légi közlekedési minősítő szervezet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret a Kelet-Európa legjobb repülőterének járó elismeréssel. A díjat a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport vette át a World Airport Awards díjátadóján – derült ki a vállalat csütörtöki közleményéből.
A World Airport Survey kérdőíveken alapuló értékelés során az utasok az érkezéstől az utasfelvételen majd biztonsági ellenőrzésen át, egészen a beszállásig értékelik az utazás élményét és a repülőtéri szolgáltatásokat. A díjat a légi közlekedési szakma egyik legrangosabb elismeréseként tartják számon, amely nemcsak az utasok elégedettségét, hanem a repülőtéri közösség folyamatos munkáját is visszaigazolja.
„Rendkívüli öröm számunkra, hogy 2026-ban is elnyertük a Skytrax Kelet‑Európa legjobb repülőtere díjat, immár tizenharmadik alkalommal. A díj egyrészt az utasok elégedettségét, másrészt pedig a folyamatos fejlesztéseink sikerét tükrözi. Idén különösen nagy jelentőségű fejlesztések indulnak a repülőtér életében: elindul a Terminál + beruházás. Célunk, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is versenyképes legyen a nemzetközi légikikötők között, és még magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtson az utazóközönség számára” – nyilatkozta az elismerés kapcsán Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója.
A Wizz Air is fontos díjat kapott
Nemcsak a repülőtereket, hanem a légitársaságokat is díjazták a napokban, és itt sem maradt el a magyar siker. A Wizz Air a második legjobb ultra diszkont-légitársaság lett az Airline Ratings 2026-os felmérésben, és a diszkont kategóriában is bekerült a legjobb 10 közé. A légitársaságok biztonságát, a termékek minősítését és az utaselégedettséget mérő független nemzetközi szervezet által közölt eredmény jól mutatja a magyar gyökerű légitársaság elkötelezettségét, hogy fiatal repülőgépflottájával egyre jobb minőségű, megbízható szolgáltatást nyújtson utasainak.
„A Wizz Airnél mindig is azt vallottuk, hogy a diszkont modell nem mehet a minőség rovására. Az, hogy a világ 10 legjobb diszkont-légitársasága közé soroltak minket, fontos elismerése annak a terméknek, amelyet létrehoztunk: prémium élmény elérhető áron, egy fegyelmezett és megbízható, utasfókuszú szemlélettel. Rendkívül modern flottát üzemeltetünk, jelentős összegeket fektetünk a képzésbe és az új technológiába, és minden nap arra törekszünk, hogy emeljük a diszkont-légiközlekedési ágazat színvonalát. Ez a rangsor elismeri a Wizz Air személyzetének és valamennyi munkatársának kemény munkáját, akik nap mint nap a legjobb teljesítményt hozzák ki a légitársaságból. Ez az elismerés nekik jár” – emelte ki a díj kapcsán Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.
„A Wizz Air a bizonyíték arra, hogy egy diszkont-légitársaság hogyan tudja sikeresen ötvözni a versenyképes árakat a modern flottával és a hatékony működéssel. Az utasokra fókuszáló kezdeményezéseik, mint például a Wizz Discount Club törzsutasprogram, amely jegyárkedvezményeket nyújt a klubtagoknak, valamint a WIZZ MultiPass előfizetési program, amely a gyakran utazók számára kínál kiszámítható árakat, ezek mind az utasélmény iránti elköteleződést mutatják. Európa egyik legfiatalabb Airbus-flottájával és gyorsan bővülő hálózatával a légitársaság szilárdan megalapozta pozícióját a szektor egyik vezető szereplőjeként” – hangsúlyozta indoklásában Sharon Petersen, az Airline Ratings vezérigazgatója.
A világ legjobb légitársaságait rangsoroló Airline Ratings a fedélzeti szolgáltatás minősége, a kínálat, a kényelem és az ár/érték arány alapján értékeli a cégeket. A teljes lista és további információk itt találhatók már elérhetők a szervezet honlapján.
Bővítést terveznek Magyarországon a fapadosok
A Wizz Air elérte az európai rekordnak számító 500 milliomodik utast, ez 21 év alatt sikerült neki. A korábbi rekord 34 év volt – mondta el a magyar gyökerű légitársaság évnyitó sajtótájékoztatóján Váradi József vezérigazgató. Hozzátette, hogy ez a szám több, mint az Európia Unió teljes lakossága, ami 450 millió fő.
A légitársaság magyarországi jelenléte erős: 19 repülőgépük van Budapesten, és 1500 munkatársuk dolgozik itt, ezzel ők a legnagyobb foglalkoztató a légi közlekedési szektorban hazánkban. 2025-ben több mint 7,4 millió magyarországi utasuk volt. 2026-ban várakozásaik szerint 8,3 millió lesz ez a szám. 2025-ben ezt az utasszámot 34 400 Budapestről és Debrecenből induló vagy ide érkező járattal érték el, az idei várakozás 41 ezer ilyen járat.
Szintén bővíti Budapesti bázisát a Ryanair. Az ír légitársaság februári budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be a tizenegyedik budapesti bázisú repülőgépét Jason McGuinness kereskedelmi igazgató. Kiemelte, hogy a magyarországi jelenlét fontos számukra, és az új repülőgép révén évente rekordmennyiségű, 6,5 millió ülőhelyet kínálnak majd (2025-ben ez a szám 6,2 millió volt). Idén 67 útvonalat üzemeltetnek magyarországi viszonylatokon, ezek közül öt útvonal új lesz.
Ryanair egyúttal felszólítja a magyar kormányt, hogy haladéktalanul csökkentse a Budapest Airport túlzott díjait annak érdekében, hogy a repülőtér versenyképes maradhasson a lengyel, a szlovák és a horvát repülőterekkel szemben, amelyek továbbra is csökkentik díjaikat.
Történelmi közlekedésfejlesztés a budapesti repülőtéren
Mint korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, idén elindulnak a mintegy 1000 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-beruházások Ferihegyen. A 3-as terminál alapkőletételével kézzelfogható szakaszába lépett egy olyan fejlesztési program, amely a következő években alapjaiban határozza meg Budapest légi közlekedésének működését és üzleti modelljét. A budapesti repülőtér esetében a kormány és az üzemeltető a meglévő kapacitások kifeszítésére, egy új terminálegyüttes moduláris felépítésére és a pénzügyileg fenntartható növekedésre helyezi a hangsúlyt.
A cél az, hogy középtávon a reptér akár évi 40 millió utast is képes legyen magas színvonalon kiszolgálni.
A Budapest Airport már keresi a kivitelezőt a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására.