Van B terv megkerülni Orbán Viktort – sejtelmes jelzést adott az egyik EU-miniszterelnök

Bart De Wever hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak a magyar ellenállás ellenére is előre kell haladnia a 90 milliárd eurós ukrajnai hitellel, mondván, a vezetőknek most végre kell hajtaniuk a már elfogadott döntéseket – írja a Politico.

„Meg kell valósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Európának „továbbra is pénzügyileg támogatnia kell Ukrajnát”.

De Wever arra is utalt, hogy létezik egy tartalékmegoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem járul hozzá a hitelhez, megerősítve, hogy van „B terv”, ugyanakkor hozzátette: „nem lenne bölcs” erről nyilvánosan beszélni.

Az Európai Tanács csütörtökön ülésezik Brüsszelben. A napirenden az eredetileg tervezett versenyképességi kérdések helyett Ukrajna finanszírozása áll a középpontban.

A legnagyobb vita a 90 milliárd eurós hitel körül alakult ki, amelyet Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkol, mivel álláspontjuk szerint addig nem támogatható a csomag, amíg nem rendeződik a Barátság kőolajvezeték ügye. Az Európai Unió vezetői ugyanakkor azon dolgoznak, hogy megoldást találjanak a helyzetre, akár a magyar vétó megkerülésével is, például alternatív finanszírozási formákkal, hogy biztosítani tudják Kijev további támogatását.

Érdemes megjegyezni, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország nem csatlakozott a hitelhez, így mentesülnek a közvetlen pénzügyi kötelezettségek alól. A decemberi megállapodáskor szakértők úgy vélték, hogy ez rövid távon pénzügyi győzelem, politikailag viszont komoly ára lehet, mivel az EU vezetői bosszút esküdtek. Tehát a magyar kormány úgy blokkolja az államcsőd szélére sodródott Ukrajnának adható segélyt, hogy abba egy fillért nem kell belefizetnie.

