Ehhez a sporthoz a tehetség nem elég, ide pénz is kell

Nagy árat fizet, aki belevág

A világ legdrágább sportjaként sok szakértő egyértelműen az autósport csúcsát, a Forma–1-et említi. A kérdés nemcsak az, hogy mennyibe kerül, hanem az is, hogy van-e esély érvényesülni akkor, ha valaki nem milliárdoscsaládba születik. Az F1 drága világáról és a sportesemények eredményeiről olyan oldalakon is olvashatunk, mint a Whistlesports, ahol remekül kirajzolódik, mennyire költséges ez a sportág. Ha pedig valaki kudarcot vall, a bukás nemcsak sportkarrierben, hanem súlyos pénzekben is mérhető.

Milliós belépő az elit körbe

A Forma–1-be vezető út már gyerekkorban elkezdődik, és elképesztő költségekkel jár. A gokartozás, amely az első lépcsőfok, évente több millió forintot emészt fel, majd a különböző formulakategóriákban ez az összeg rohamosan nő. Mire egy fiatal pilóta eljut a Forma–3 vagy Forma–2 szintjére, a családok gyakran több százmillió forintot költenek el.

Ez a sportág nemcsak a technikáról és a vezetési tudásról szól, hanem egy olyan üzleti környezetről is, ahol a szponzorok, támogató cégek és kapcsolati hálók legalább akkora szerepet játszanak, mint a köridők. Emiatt sok rendkívül tehetséges versenyző már a pályafutása elején kiesik pusztán anyagi okokból.

Miért számít a Forma–1 a világ egyik legdrágább sportjának?

A Forma–1-ben nemcsak a pilóták versenyeznek, hanem a háttérben működő mérnöki stábok, fejlesztő csapatok és gyártók is. Egyetlen autó fejlesztési költsége elképesztő összegeket emészt fel, és ez a költségszint az utánpótlás-kategóriákra is rányomja a bélyegét. A tehetség itt gyakran csak belépőjegy, a folytatáshoz pénz kell.

Van-e esély pénz nélkül bekerülni a reflektorfénybe?

Bár pilótaként rendkívül nehéz anyagi háttér nélkül eljutni a Forma–1 közelébe, a modern sportvilág új lehetőségeket teremtett. A digitális platformok és a szimulátoros autóversenyzés révén ma már olyan utak is léteznek, amelyek nem igényelnek több százmilliós befektetést. A szimulátoros versenyzés az elmúlt években elképesztően felértékelődött, és több profi pilóta is innen került kapcsolatba valódi csapatokkal. Bár ez nem klasszikus út a Forma–1-be, mégis lehetőséget ad arra, hogy valaki szakmailag elismertté váljon az autósport világában.