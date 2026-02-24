A magyar kormány 200 milliárd forinttal megemeli a Demján Sándor Program keretében elérhető exportösztönző hitelkeretet – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. A döntés értelmében az EXIM-konstrukciók teljes összege 700 milliárd forintról 900 milliárd forintra nő, ami a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeit bővíti egy bizonytalan nemzetközi gazdasági környezetben.

Nagy Márton újabb pénzesőt hoz a kkv-knak – jelentősen nő az EXIM-keret / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Demján Sándor Program célja a kkv-szektor méretének növelése, exportteljesítményének erősítése, valamint a beruházások és befektetések ösztönzése. A kabinet szándéka szerint a program hozzájárul a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javításához és a hazai tulajdonú cégek megerősítéséhez.

A most bejelentett emelés a következő területeteket érinti:

a forgóeszköz-beszerzések és beruházások hitelkerete 100 milliárd forinttal bővül;

a lízinghitelek esetében 40 milliárd forintos növelésről döntöttek,

míg a beruházási és zöldberuházási hitelek kerete 60 milliárd forinttal emelkedik.

A forrásokat az EXIM konstrukcióin keresztül lehet igénybe venni, kedvező kamatozás mellett.

Az intézkedés időzítése nem független a gazdasági környezettől. Az exportpiacok alakulása, az európai konjunktúra lassulása és a finanszírozási költségek változása egyaránt befolyásolják a magyar vállalkozások mozgásterét. A kormányzat álláspontja szerint a célzott hitelprogramok stabilitást és tervezhetőséget biztosíthatnak a növekedéshez, különösen azoknak a cégeknek, amelyek külpiaci jelenlétük erősítésére vagy technológiai fejlesztésekre készülnek.

A program sikeressége ugyanakkor több tényezőtől függ.

A kereslet alakulása az exportpiacokon, a beruházási hajlandóság, valamint a vállalkozások hitelfelvételi képessége egyaránt meghatározza majd, milyen mértékben tudják kihasználni a megnövelt keretet.

A zöldberuházásokra fordítható források bővítése illeszkedik az európai uniós fenntarthatósági célokhoz is, ami hosszabb távon versenyelőnyt jelenthet a korszerű technológiákba beruházó cégek számára.