Nagy Márton újabb pénzesőt hoz a kkv-knak – jelentősen nő az EXIM-keret
A magyar kormány 200 milliárd forinttal megemeli a Demján Sándor Program keretében elérhető exportösztönző hitelkeretet – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. A döntés értelmében az EXIM-konstrukciók teljes összege 700 milliárd forintról 900 milliárd forintra nő, ami a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeit bővíti egy bizonytalan nemzetközi gazdasági környezetben.
A Demján Sándor Program célja a kkv-szektor méretének növelése, exportteljesítményének erősítése, valamint a beruházások és befektetések ösztönzése. A kabinet szándéka szerint a program hozzájárul a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javításához és a hazai tulajdonú cégek megerősítéséhez.
A most bejelentett emelés a következő területeteket érinti:
- a forgóeszköz-beszerzések és beruházások hitelkerete 100 milliárd forinttal bővül;
- a lízinghitelek esetében 40 milliárd forintos növelésről döntöttek,
- míg a beruházási és zöldberuházási hitelek kerete 60 milliárd forinttal emelkedik.
A forrásokat az EXIM konstrukcióin keresztül lehet igénybe venni, kedvező kamatozás mellett.
Az intézkedés időzítése nem független a gazdasági környezettől. Az exportpiacok alakulása, az európai konjunktúra lassulása és a finanszírozási költségek változása egyaránt befolyásolják a magyar vállalkozások mozgásterét. A kormányzat álláspontja szerint a célzott hitelprogramok stabilitást és tervezhetőséget biztosíthatnak a növekedéshez, különösen azoknak a cégeknek, amelyek külpiaci jelenlétük erősítésére vagy technológiai fejlesztésekre készülnek.
A program sikeressége ugyanakkor több tényezőtől függ.
A kereslet alakulása az exportpiacokon, a beruházási hajlandóság, valamint a vállalkozások hitelfelvételi képessége egyaránt meghatározza majd, milyen mértékben tudják kihasználni a megnövelt keretet.
A zöldberuházásokra fordítható források bővítése illeszkedik az európai uniós fenntarthatósági célokhoz is, ami hosszabb távon versenyelőnyt jelenthet a korszerű technológiákba beruházó cégek számára.
A 900 milliárd forintos keret nagyságrendje jól jelzi, hogy a kabinet az exportvezérelt növekedést továbbra is a gazdaságpolitika egyik kulcsterületének tekinti. A következő hónapokban az mutatja meg az intézkedés hatását, hogy a kkv-k milyen arányban és milyen célokra veszik igénybe az újonnan rendelkezésre álló forrásokat.