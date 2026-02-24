Deviza
autóipar
elektromos autók
BYD

Romokban az európai autóipar, tarol a BYD, egyetlen más márka se tudja követni

A kínai autógyártó még csak kis részét szerezte meg az európai piacnak, de növekedési üteme szédítő. A BYD ráadásul a gyorsan növekvő tisztán elektromos és plug-in hibrid szegmensben erős, miközben a robbanómotoros hajtásláncok egyre kevésbé népszerűk.
K. B. G.
2026.02.24, 10:01
Frissítve: 2026.02.24, 10:05

Elképesztő sebességgel hódítja meg az európai piacot is a Szegeden gyárat építő BYD, a márka autóiból januárban több mint 18 ezer darabot helyeztek forgalomba Európában. Bár ez a kontinensen a hónap során eladott több mint 960 ezer autónak alig 2 százaléka, érdemes azt is figyelembe venni, hogy a kínai autógyártó eladásai 165 százalékkal nőttek egy év alatt. Ezzel szemben az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) által közzétett adatok szerint januárban a teljes európai autópiac 3,6 százalékkal csökkent.

BYD New Energy Vehicle
A BYD mindenkit lekörözhet Európában is / Fotó: NurPhoto / AFP

A BYD zsugorodó piacon nőtt óriásit

Ez azt is jelenti, hogy megtört az európai autópiac hat hónapja tartó növekedése éves alapon. A BYD kilátásait ráadásul az is javítja, hogy a cég főként elektromos autókat és plug-in hibrideket gyárt, amelyek – szemben a teljes autópiaccal – januárban is szépen gyarapodtak, 

  • az előbbi 13,9, 
  • az utóbbi 32,2 százalékos növekedést tudhatott maga mögött. 
  • A nem tölthető hibrid autók – amelyek a piac 38,5 százalékát teszik ki, és vezetik a hajtáslánc szerint listát – értékesítése 6,4 százalékkal bővült.

Bár a hagyományos európai gyártók intenzíven lobbiznak a robbanómotorok betiltása ellen, a januári autóeladási adatok rávilágítanak arra, hogy ez aligha menti meg a szektort. A benzines autók értékesítése 25,7 százalékkal, a dízelautóké pedig 22 százalékkal csökkent. Az adatok egyre inkább azt mutatják, hogy 

az elektromos átállás Európa-szerte gyorsul, 

aminek a kínai gyártók lehetnek a nagy nyertesei. Az európai autógyártók arra nem számíthatnak, hogy a robbanómotor tilalmának későbbre halasztása megoldja versenyképességi problémáikat.

