Deviza
EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14% EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 465,59 -1,24% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 484 -2,35% OTP39 520 -1,47% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 500 -1,87% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 798,76 -1,08% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 688,41 -0,88% BUX125 465,59 -1,24% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 484 -2,35% OTP39 520 -1,47% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 500 -1,87% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 798,76 -1,08% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 688,41 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyémánt
bányászat
Oroszország

Putyinnak őrült szerencséje van: óriási gyémántot találtak Oroszországban, alig akad párja a világon – folytatják a lelőhely feltárását

Az AGD Diamonds rendkívül ritka, magas minőségű nyers gyémántot talált Oroszországban, a Grib nevű bányában. Ez az idei év legnagyobb gyémántja eddig a lelőhelyen.
VG
2026.02.24, 07:50
Frissítve: 2026.02.24, 08:19

Az AGD Diamonds nemrégiben egy 228,62 karátos nyers gyémántot talált a Grib nevű bányában Oroszországban, az Arhangelszki területen. Erről a vállalat számolt be az orosz közösségi oldalakon.

Ritka, 228 karátos gyémánt került elő Oroszországban
Fotó: AFP

Az Interfax szerint ez az idei év legnagyobb gyémántja eddig a lelőhelyen: most először került elő olyan darab, amely meghaladja az 50 karátot. A szakemberek már megvizsgálták, és kiderült, hogy egy nagyon ritka, kettes típusú gyémánt, amelyben szinte alig van nitrogén. Az ilyen tiszta gyémántok a világon előforduló természetes gyémántoknak kevesebb mint 1 százalékát teszik ki.

A cég szerint továbbra is keresik az új gyémántlelőhelyeket az Arhangelszki területen. A régióban 2024-ben körülbelül 8,2 millió karát gyémántot bányásztak ki, a 2025-ös számokról még nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.

Olajat is találtak Oroszországban

A Gazpromnyefty orosz olajipari vállalat új, jelentős méretű olajmezőt jelentett be a Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzet arktiszi övezetében, a Jamal-félsziget déli részén. A cég közleménye szerint a lelőhelyen körülbelül 55 millió tonna olaj rejtőzhet a földben.

Ez az elmúlt három évtized legnagyobb felfedezése a régióban. A fúrás során 2,7 kilométer mélységben ipari mennyiségű kén- és alacsony viszkozitású olajat, valamint gázt és kondenzátumot mutattak ki. 

A felfedezést megelőzően a területet három évig vizsgálták, beleértve a 3D-s szeizmikus felméréseket, valamint a geológiai és hidrodinamikai modellezést. A fúrást a Tyumenyi központból irányították valós időben.

A lelőhelyet Alekszej Kontorovics orosz tudósról nevezték el, aki az organikus geokémia jelentős kutatója volt. Alekszandr Gyukov, a Gazpromnyefty elnöke szerint az eredmény megerősíti, hogy Oroszország szénhidrogén-erőforrásai még koránt sincsenek teljesen feltárva, és az Arktisz továbbra is ígéretes terület új lelőhelyek szempontjából.

Miért választják egyre többen a laboratóriumi gyémántokat? Árak, előnyök és Kína szerepe

A gyémántpiacot alapjaiban rázza meg az olcsóbb laboratóriumi gyémántok robbanásszerű térnyerése. Kína uralja a gyártást, a világ szintetikus gyémántjainak több mint hetven százaléka Henan tartományból, főleg Csengcsouból származik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu