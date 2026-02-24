Putyinnak őrült szerencséje van: óriási gyémántot találtak Oroszországban, alig akad párja a világon – folytatják a lelőhely feltárását

Az AGD Diamonds nemrégiben egy 228,62 karátos nyers gyémántot talált a Grib nevű bányában Oroszországban, az Arhangelszki területen. Erről a vállalat számolt be az orosz közösségi oldalakon.

Fotó: AFP

Az Interfax szerint ez az idei év legnagyobb gyémántja eddig a lelőhelyen: most először került elő olyan darab, amely meghaladja az 50 karátot. A szakemberek már megvizsgálták, és kiderült, hogy egy nagyon ritka, kettes típusú gyémánt, amelyben szinte alig van nitrogén. Az ilyen tiszta gyémántok a világon előforduló természetes gyémántoknak kevesebb mint 1 százalékát teszik ki.

A cég szerint továbbra is keresik az új gyémántlelőhelyeket az Arhangelszki területen. A régióban 2024-ben körülbelül 8,2 millió karát gyémántot bányásztak ki, a 2025-ös számokról még nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.

Olajat is találtak Oroszországban

A Gazpromnyefty orosz olajipari vállalat új, jelentős méretű olajmezőt jelentett be a Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzet arktiszi övezetében, a Jamal-félsziget déli részén. A cég közleménye szerint a lelőhelyen körülbelül 55 millió tonna olaj rejtőzhet a földben.

Ez az elmúlt három évtized legnagyobb felfedezése a régióban. A fúrás során 2,7 kilométer mélységben ipari mennyiségű kén- és alacsony viszkozitású olajat, valamint gázt és kondenzátumot mutattak ki.

A felfedezést megelőzően a területet három évig vizsgálták, beleértve a 3D-s szeizmikus felméréseket, valamint a geológiai és hidrodinamikai modellezést. A fúrást a Tyumenyi központból irányították valós időben.

A lelőhelyet Alekszej Kontorovics orosz tudósról nevezték el, aki az organikus geokémia jelentős kutatója volt. Alekszandr Gyukov, a Gazpromnyefty elnöke szerint az eredmény megerősíti, hogy Oroszország szénhidrogén-erőforrásai még koránt sincsenek teljesen feltárva, és az Arktisz továbbra is ígéretes terület új lelőhelyek szempontjából.