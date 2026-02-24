Moszkva begőzölt: Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyvereket adhat át Ukrajnának — kő kövön nem marad, ha bevetik
Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közzétett közleménye szerint az Egyesült Királyság és Franciaország aktívan dolgozik azon, hogy Ukrajna nukleáris vagy úgynevezett „piszkos bombához” jusson.
Az Egyesült Királyság és Franciaország a legveszélyesebb
A moszkvai állítás éles hangvételű, és jól tükrözi azt a narratívát, amelyet az orosz hivatalos kommunikáció az Európai Unió és a NATO-országok szerepéről kialakított az elhúzódó ukrajnai háború során.
Közleményük konkrétan megnevezi az Egyesült Királyság és Franciaország vezetését mint kezdeményező feleket.
Az orosz értelmezés szerint London és Párizs tisztában van azzal, hogy Ukrajna nem képes katonai győzelmet aratni Oroszország felett, ezért „csodafegyverrel” próbálná javítani Kijev pozícióját. Még egy konkrét francia haditechnikai eszközt, a TN75 típusú, tengeralattjáróról indítható M51.1 ballisztikus rakétához tartozó robbanófejet is megemlítik mint lehetséges opciót.
Most van bajban a világ: tesztelték az oroszok az elpusztíthatatlan nukleáris fegyvert
A vezető elit döntéseivel nincsenek megelégedve az oroszok
„London és Párizs arra készül, hogy Kijevet atombombával szerelje fel, mert az elit nem hajlandó elfogadni a vereséget. Úgy vélik, hogy Ukrajnát fel kell szerelni »wunderwaffe-val«. Kijev kedvezőbb feltételeket követelhet az ellenségeskedés befejezésére, ha rendelkezik atombombával vagy legalább egy úgynevezett piszkos bombával” – áll a sajtóközleményben.
Németország bölcsen megtagadta a részvételt a hadműveletben
– tették hozzá.
Az úgynevezett piszkos bomba lényege, hogy egy hagyományos (kémiai) bomba sugárzó izotópot szór szét a célterületen. Egy ilyen bomba sugárszennyezése egy nagyváros egész területét tehetné lakhatatlanná.
Az oroszok szerint az Európai Unió felismerte: nem lesz képes harcba szállni
A szolgálat szerint az országok felismerték a súlyos helyzetet: az ukrán fegyveres erőkkel nem lesznek képesek legyőzni Oroszországot. Ezért aktívan dolgoznak egy nukleáris fegyvereket is magában foglaló terv kidolgozásán.
Európai alkatrészek, berendezések és technológiák titkos átadásáról beszélünk ebben a térségben. A francia TN75 kis méretű robbanófejet, amelyet az M51.1 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétából szereltek fel, opcióként fontolgatják
– közölte az SVR.
Mivel Nagy-Britannia és Franciaország tervei súlyosan sértik a nemzetközi jogot, úgy akarják beállítani, mintha Ukrajna maga fejlesztette volna ki a fegyvereket. Az orosz hírszerzés szerint azonban hiábavaló a próbálkozás a felelősségre vonás elkerülésére.
Minden titok elkerülhetetlenül napvilágra jut. Nagy-Britannia és Franciaország katonai, politikai és diplomáciai köreiben sok értelmes ember van, akik megértik, hogy vezetőik felelőtlen tettei milyen veszélyt jelentenek az egész világra
– fogalmazott az orosz szolgálat.
Súlyos sérelmeket sorakoztatnak az oroszok
A közlemény hangsúlyozza, hogy egy ilyen lépés – akár atomfegyver, akár piszkos bomba átadása – súlyosan sértené a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi szerződéseket. Moszkva azt állítja, hogy a nyugati országok tisztában vannak a kockázatokkal, de igyekeznek a felelősséget Ukrajnára hárítani, mintha az önálló fejlesztés lenne.
Ez a vád része annak a szélesebb orosz kommunikációs stratégiának, amely szerint a Nyugat kettős mércét alkalmaz:
miközben Oroszországot vádolja agresszióval és jogsértéssel, maga is hajlandó lenne megsérteni a nemzetközi normákat.