Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közzétett közleménye szerint az Egyesült Királyság és Franciaország aktívan dolgozik azon, hogy Ukrajna nukleáris vagy úgynevezett „piszkos bombához” jusson.

Az orosz vezetés attól tart, hogy Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyvereket küld Ukrajna támogatására / Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Királyság és Franciaország a legveszélyesebb

A moszkvai állítás éles hangvételű, és jól tükrözi azt a narratívát, amelyet az orosz hivatalos kommunikáció az Európai Unió és a NATO-országok szerepéről kialakított az elhúzódó ukrajnai háború során.

Közleményük konkrétan megnevezi az Egyesült Királyság és Franciaország vezetését mint kezdeményező feleket.

Az orosz értelmezés szerint London és Párizs tisztában van azzal, hogy Ukrajna nem képes katonai győzelmet aratni Oroszország felett, ezért „csodafegyverrel” próbálná javítani Kijev pozícióját. Még egy konkrét francia haditechnikai eszközt, a TN75 típusú, tengeralattjáróról indítható M51.1 ballisztikus rakétához tartozó robbanófejet is megemlítik mint lehetséges opciót.

Most van bajban a világ: tesztelték az oroszok az elpusztíthatatlan nukleáris fegyvert

A vezető elit döntéseivel nincsenek megelégedve az oroszok

„London és Párizs arra készül, hogy Kijevet atombombával szerelje fel, mert az elit nem hajlandó elfogadni a vereséget. Úgy vélik, hogy Ukrajnát fel kell szerelni »wunderwaffe-val«. Kijev kedvezőbb feltételeket követelhet az ellenségeskedés befejezésére, ha rendelkezik atombombával vagy legalább egy úgynevezett piszkos bombával” – áll a sajtóközleményben.

Németország bölcsen megtagadta a részvételt a hadműveletben

– tették hozzá.

Az úgynevezett piszkos bomba lényege, hogy egy hagyományos (kémiai) bomba sugárzó izotópot szór szét a célterületen. Egy ilyen bomba sugárszennyezése egy nagyváros egész területét tehetné lakhatatlanná.

Az oroszok szerint az Európai Unió felismerte: nem lesz képes harcba szállni

A szolgálat szerint az országok felismerték a súlyos helyzetet: az ukrán fegyveres erőkkel nem lesznek képesek legyőzni Oroszországot. Ezért aktívan dolgoznak egy nukleáris fegyvereket is magában foglaló terv kidolgozásán.

Európai alkatrészek, berendezések és technológiák titkos átadásáról beszélünk ebben a térségben. A francia TN75 kis méretű robbanófejet, amelyet az M51.1 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétából szereltek fel, opcióként fontolgatják

– közölte az SVR.