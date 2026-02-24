Deviza
EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14% EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,63 -0,91% BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,63 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adótartozás
foci
Argentina
bajnoki mérkőzés
futballszövetség
adóhatóság
adócsalás
botrány

Argentin foci: hatalmas a botrány, nem akárkiről derült ki, hogy adót csalt és sikkasztott, meccsek maradnak el

Mérkőzések maradnak el az argentin élvonalban, miután adócsalással vádolták meg a labdarúgó-szövetséget. Az adóhatóság szerint az AFA jelentős összegű tartozást halmozott fel, ezt a futballszövetség azonban vitatja, szerinte már minden adótartozását rendezte. Az adócsalási ügyben Claudio Tapia szövetségi elnököt is kihallgatják, és megtiltották neki az ország elhagyását.
VG/MTI
2026.02.24, 08:40
Frissítve: 2026.02.24, 08:49

Az argentin labdarúgó-bajnokságban elhalasztják a március 5. és 8. között tervezett mérkőzéseket a dél-amerikai ország sportági szövetsége (AFA) ellen felhozott adócsalási vádak miatt – jelentette be az AFA.

Mérkőzések maradnak el az argentin élvonalban, miután adócsalással vádolták meg a labdarúgó-szövetséget.
Claudio Tapiánál, az Argentin Labdarúgó-szövetség elnökénél házkutatást is tartottak, miután adócsalással vádolták meg a szövetséget / Fotó: AFP

A vám- és ellenőrzési hivatal azzal vádolja a szövetséget, hogy nem rendezte adótartozásait, az AFA ugyanakkor azt állítja, hogy már befizette a hátralékát, és teljesítette összes adózási kötelezettségét.

Az ügy részeként tavaly decemberben házkutatást tartottak Claudio Tapiánál, az AFA elnökénél, továbbá egy közeli bizalmasánál és a szövetség helyettes pénztárosánál is. Őket jelentős vagyon illegális felhalmozásával gyanúsítják.

Az argentin igazságszolgáltatás vizsgálja a Sur Finanzasnak, annak a pénzügyi vállalatnak a számviteli gyakorlatát is, amely több élvonalbeli klubot, valamint az argentin nemzeti válogatottat is szponzorálja. A céget, amelyet Tapia barátja, Ariel Vallejo üzletember vezet, sikkasztással gyanúsítják.

A futballelnököt, akinek megtiltották az ország elhagyását, kihallgatásra március 5-re beidézték a Buenos Aires-i bíróságra.

Az ESPN tévécsatorna szerint Tapiát azzal vádolják, hogy 2024-ben és 2025-ben nem fizetett be 19 milliárd peso (12,8 millió dollár) összegű társadalombiztosítási járulékot.

Hivatalos: eldőlt, átnevezték Magyarország egyik legnagyobb futballklubját – mostantól így hívják

Újabb névváltoztatás történt a magyar foci történetében.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu