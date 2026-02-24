Kamatdöntésre várva keresi az irányt a BUX
Az ázsiai tőzsdéken az optimizmus uralkodott kedden, az amerikai piacok hétfői esése ellenére. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) gyorsjelentések sorára vár a héten, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom is beszámol az eredményeiről, a kisebb papírok közül pedig a Masterplast és a 4iG beszámolójára várnak a befektetők.
A dollár erősödése ellenére az euró-forint árfolyam stabil maradt 379,4 környékén. A magyar deviza árfolyama szempontjából azonban kedden főként a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntése és az azt követő sajtótájékoztató lehet perdöntő.
Így indította a napot a pesti tőzsde
Ezek után kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 0,32 százalékos esés után 126 640,31 ponton állt a kereskedés első perceiben, míg a négy blue chip árfolyama így kezdte a kereskedést:
- Az OTP 0,37 százalékos esés után visszacsúszott a 40 ezer forintos árfolyam alá, a bank papírjai 39 950 forintért cseréltek gazdát.
- A Mol részvényei 0,17 százalékos csökkenés után 3560 forintba kerültek a kereskedés első perceiben.
- A történelmi csúcs közelében járó Richter is eséssel kezdte a keddi napot, a gyógyszergyártó részvényei 0,59 százalékos gyengülés után 11 750 forinton forogtak.
- A Magyar Telekom részvényei ugyanakkor 0,75 százalékos erősödés után átlépték a 2 ezer forintos álomhatárt, és 2005 forintért cseréltek gazdát a kereskedés kezdetén.