Kamatdöntésre várva keresi az irányt a BUX

Az ázsiai tőzsdéken az optimizmus uralkodott kedden, az amerikai piacok hétfői esése ellenére. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) gyorsjelentések sorára vár a héten, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom is beszámol az eredményeiről, a kisebb papírok közül pedig a Masterplast és a 4iG beszámolójára várnak a befektetők.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A dollár erősödése ellenére az euró-forint árfolyam stabil maradt 379,4 környékén. A magyar deviza árfolyama szempontjából azonban kedden főként a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntése és az azt követő sajtótájékoztató lehet perdöntő.

Így indította a napot a pesti tőzsde

Ezek után kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 0,32 százalékos esés után 126 640,31 ponton állt a kereskedés első perceiben, míg a négy blue chip árfolyama így kezdte a kereskedést: