Kamatdöntésre várva keresi az irányt a BUX

A nemzetközi optimizmus ellenére a BUX enyhe gyengüléssel kezdte a kereskedést. A pesti tőzsdén a héten több fontos gyorsjelentés is érkezik.
K. B. G.
2026.02.24, 09:09
Frissítve: 2026.02.24, 09:45

Az ázsiai tőzsdéken az optimizmus uralkodott kedden, az amerikai piacok hétfői esése ellenére. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) gyorsjelentések sorára vár a héten, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom is beszámol az eredményeiről, a kisebb papírok közül pedig a Masterplast és a 4iG beszámolójára várnak a befektetők. 

A dollár erősödése ellenére az euró-forint árfolyam stabil maradt 379,4 környékén. A magyar deviza árfolyama szempontjából azonban kedden főként a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntése és az azt követő sajtótájékoztató lehet perdöntő.

Így indította a napot a pesti tőzsde

Ezek után kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 0,32 százalékos esés után 126 640,31 ponton állt a kereskedés első perceiben, míg a négy blue chip árfolyama így kezdte a kereskedést: 

  • Az OTP 0,37 százalékos esés után visszacsúszott a 40 ezer forintos árfolyam alá, a bank papírjai 39 950 forintért cseréltek gazdát.
  • A Mol részvényei 0,17 százalékos csökkenés után 3560 forintba kerültek a kereskedés első perceiben.
  • A történelmi csúcs közelében járó Richter is eséssel kezdte a keddi napot, a gyógyszergyártó részvényei 0,59 százalékos gyengülés után 11 750 forinton forogtak.
  • A Magyar Telekom részvényei ugyanakkor 0,75 százalékos erősödés után átlépték a 2 ezer forintos álomhatárt, és 2005 forintért cseréltek gazdát a kereskedés kezdetén.
