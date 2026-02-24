Erről a befektetésről nem érdemes lemaradni, és ezt a magyarok is tudják: hihetetlen számok érkeztek
A kockázatmentes, de mégis tisztes hozamot biztosító befektetések körében a lakossági állampapírok verhetetlenek, és ezt a magyarok is tudják az Államadósság Kezelő Központ legfrissebb bruttó értékesítési adatai alapján. Az elmúlt héten ugyanis rekordot döntött mind a teljes értékesítés, mind a két legnépszerűbb állampapír , a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) is.
A befektetői érdeklődés nem meglepő, hiszen a legfrissebb inflációs adat tükrében a FixMÁP közel 5 százalékos reálkamatot biztosít, ám kérdés, hogy a következő sorozat is hasonlóan kedvező feltételeket kínál-e. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi várható kamatcsökkentése után egyre többen számítanak arra, hogy a jelenlegi magas állampapírkamatok csökkenni fognak, ezért
érdemes mielőbb bevásárolni az aktuális kínálatból.
Ezt a magyar megtakarítók is így érzik, hiszen az elmúlt héten vásárolták a legtöbb állampapírt: összesen bruttó 113,7 milliárd forint értékben vettek az év nyolcadik hetében, ami jóval magasabb az egy héttel korábbi 70,11 milliárd forintnál vagy az idei csúcsnál, amikor 100,24 milliárd forintért kelt el a lakossági állampapírokból. Az év egészét nézve az ÁKK már 693,82 milliárd forintos bruttó értékesítésről számolt be.
Így alakult a lakossági állampapírok népszerűsége:
- A FixMÁP továbbra is őrzi vezető helyét, az évi 7 százalék kamatot fizető állampapírból 67,57 milliárd forint értékben vettek a múlt héten a magyarok, ami jóval magasabb az egy héttel korábbi 39,74 milliárd forintnál, és az idei korábbi csúcsnál is, amikor 59,55 milliárd forintos értékesítést jegyzett fel az ÁKK.
- A második legnépszerűbbnek a 6,5-től 7,5 százalékig lépcsőzetesen emelkedő éves kamatot biztosító MÁP Plusz bizonyult ismét, a 28,25 milliárd forintos heti eladás szintén idei rekord.
- Továbbra is népszerű az egy- vagy kétéves, papíralapú, postán kapható és 5,5 vagy 6 százalékos kamatot fizető Kincstári Takarékjegy is, ám a 14,7 milliárd forintos heti értékesítés elmarad az idei 18,3 milliárd forintos csúcstól.
- A diszkontkincstárjegy hozamához kötött kamatozású Bónusz Magyar Állampapírból 2,4 milliárd forint értékben kelt el egy hét alatt, ami messze van az idei 3,99 milliárd forintos csúcstól. Ez nem is meglepő, hiszen ez az állampapír ki van téve a várható kamatcsökkentésnek.
- A korábban rendkívül népszerű, inflációhoz kötött Prémium Magyar Állampapírból csak 0,29 milliárd forint értékben fogyott, ami a drágulási ütem lassulásának tükrében nem is meglepő.