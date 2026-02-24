Erről a befektetésről nem érdemes lemaradni, és ezt a magyarok is tudják: hihetetlen számok érkeztek

A kockázatmentes, de mégis tisztes hozamot biztosító befektetések körében a lakossági állampapírok verhetetlenek, és ezt a magyarok is tudják az Államadósság Kezelő Központ legfrissebb bruttó értékesítési adatai alapján. Az elmúlt héten ugyanis rekordot döntött mind a teljes értékesítés, mind a két legnépszerűbb állampapír , a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) is.

A legkedveltebb állampapír továbbra is a FixMÁP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A befektetői érdeklődés nem meglepő, hiszen a legfrissebb inflációs adat tükrében a FixMÁP közel 5 százalékos reálkamatot biztosít, ám kérdés, hogy a következő sorozat is hasonlóan kedvező feltételeket kínál-e. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi várható kamatcsökkentése után egyre többen számítanak arra, hogy a jelenlegi magas állampapírkamatok csökkenni fognak, ezért

érdemes mielőbb bevásárolni az aktuális kínálatból.

Ezt a magyar megtakarítók is így érzik, hiszen az elmúlt héten vásárolták a legtöbb állampapírt: összesen bruttó 113,7 milliárd forint értékben vettek az év nyolcadik hetében, ami jóval magasabb az egy héttel korábbi 70,11 milliárd forintnál vagy az idei csúcsnál, amikor 100,24 milliárd forintért kelt el a lakossági állampapírokból. Az év egészét nézve az ÁKK már 693,82 milliárd forintos bruttó értékesítésről számolt be.

Így alakult a lakossági állampapírok népszerűsége: