BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bank
Nagy Márton
bankrendszer

Túl sok bank, túl drága szolgáltatások – a svéd és az osztrák modellben látja a jövőt Nagy Márton

A nemzetgazdasági miniszter úgy véli, a kevesebb bank lejjebb viszi a pénzügyi termékek árát. Nagy Márton szerint túl sok bank működik Magyarországon.
VG
2026.02.24., 09:48

„Egy kis közgazdaságtan: ha kevesebb nagy bank van, akkor a bankrendszer hatékonyabb (mérethatékonyabb), azaz olcsóbban működik” – fogalmazott Nagy Márton a Facebookon.

Bank nagy márton
Túl sok bank, túl drága szolgáltatások – a svéd és osztrák modellben látja a jövőt Nagy Márton / Fotó / VG 

A nemzetgazdasági miniszter azt is írta, hogy a kevesebb bank lejjebb viszi a pénzügyi termékek árát, és így nagyobb versenyt generál.  Erre nemzetközi példák is rendelkezésre állnak, úgymint 

Svédország vagy Ausztria, ahol kevesebb mint öt nagy bank működik.

A miniszter megosztotta korábbi jegybanki elemzését a témából: a tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a bankrendszerek alacsony hatékonysága nem kizárólag menedzsmenthiba, hanem számos külső tényező miatt következik be (például piaci méret, verseny, szabályozási környezet, pénzügyi közvetítés mélysége). Ezen tényezők miatt a hatékonyság alacsonyabb szintje torzítja az összehasonlítást az EU régi és új tagjai között.

Nagy Márton: a bankszektorban kiadó az ötödik hely

Nagy Márton pár napja közölte, hogy „a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak”, szerinte a  bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható.  „Öt nagy bank maradhat!” – jelentette ki.

A politikus nemrég a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett konferencián úgy fogalmazott, hogy a nemzetgazdasági ágazatok többségében nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értékben az elmúlt tizenöt évben, több szektorban azonban ez nem sikerült. 

Fájónak nevezte, hogy a kiskereskedelemben ez az arány 41 százalékról 40 százalékra csökkent. Emellett a távközlést, az IT-szektort és az építőanyag-ipart nevezte meg, ahol maradt a külföldi túlsúly. 

A bankszektorban is van még tennivaló, és megismételte korábbi nyilatkozatát, hogy öt nagy banknak kell maradnia:

  • az OTP, 
  • az MBH Bank, 
  • a K&H 
  • és az UniCredit mellett 

az ötödik hely jelenleg kiadó – jegyezte meg. Az Erste nem szerepelt a felsorolásban. 

2010 óta ötszörösére, 3 ezerről 15 ezerre nőtt az exportképes kkv-k száma, és a magyar export kellően diverzifikált, és magas a high-tech aránya – fogalmazott a miniszter.

A húsz legnagyobb bank Magyarországon

A magyar bankszektor továbbra is erősen koncentrált: a mérlegfőösszeg alapján az OTP Bank magabiztosan vezeti a rangsort, miközben az első öt szereplő dominanciája egyértelműen kirajzolódik.

  • OTP Bank Nyrt. – ~18 391 milliárd forint
  • MBH Bank Nyrt. – ~11 951 milliárd forint
  • K&H Bank (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.) – ~6104 milliárd forint
  • UniCredit Bank Hungary Zrt. – ~5264 milliárd forint
  • Erste Bank Hungary Zrt. – ~5011 milliárd forint
  • Raiffeisen Bank Zrt. – ~4597 milliárd forint
  • Magyar Export-Import Bank (EXIM) – ~3967 milliárd forint
  • MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – ~3792 milliárd forint
  • CIB Bank Zrt. – ~3463 milliárd forint
  • OTP Jelzálogbank Zrt. – ~2625 milliárd forint
  • Citibank Europe plc (magyarországi fióktelep) – ~1132 milliárd forint*
  • ING Bank NV (magyarországi fióktelep) – ~942 milliárd forint
  • Merkantil Bank Zrt. – ~919 milliárd forint
  • BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe – ~520 milliárd forint
  • KDB Bank Európa Zrt. – ~424 milliárd forint
  • UniCredit Jelzálogbank Zrt. – ~413 milliárd forint
  • MBH Befektetési Bank Zrt. – ~406 milliárd forint
  • MagNet Bank Zrt. – ~379 milliárd forint
  • Oberbank AG (magyar fióktelep) – ~66 milliárd forint
  • Polgári Bank Zrt. – ~60 milliárd forint

Túl sok bank, túl drága szolgáltatások – a svéd és az osztrák modellben látja a jövőt Nagy Márton

