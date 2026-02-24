Túl sok bank, túl drága szolgáltatások – a svéd és az osztrák modellben látja a jövőt Nagy Márton

„Egy kis közgazdaságtan: ha kevesebb nagy bank van, akkor a bankrendszer hatékonyabb (mérethatékonyabb), azaz olcsóbban működik” – fogalmazott Nagy Márton a Facebookon.

Túl sok bank, túl drága szolgáltatások – a svéd és osztrák modellben látja a jövőt Nagy Márton / Fotó / VG

A nemzetgazdasági miniszter azt is írta, hogy a kevesebb bank lejjebb viszi a pénzügyi termékek árát, és így nagyobb versenyt generál. Erre nemzetközi példák is rendelkezésre állnak, úgymint

Svédország vagy Ausztria, ahol kevesebb mint öt nagy bank működik.

A miniszter megosztotta korábbi jegybanki elemzését a témából: a tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a bankrendszerek alacsony hatékonysága nem kizárólag menedzsmenthiba, hanem számos külső tényező miatt következik be (például piaci méret, verseny, szabályozási környezet, pénzügyi közvetítés mélysége). Ezen tényezők miatt a hatékonyság alacsonyabb szintje torzítja az összehasonlítást az EU régi és új tagjai között.

Nagy Márton: a bankszektorban kiadó az ötödik hely

Nagy Márton pár napja közölte, hogy „a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak”, szerinte a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható. „Öt nagy bank maradhat!” – jelentette ki.

A politikus nemrég a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett konferencián úgy fogalmazott, hogy a nemzetgazdasági ágazatok többségében nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értékben az elmúlt tizenöt évben, több szektorban azonban ez nem sikerült.

Fájónak nevezte, hogy a kiskereskedelemben ez az arány 41 százalékról 40 százalékra csökkent. Emellett a távközlést, az IT-szektort és az építőanyag-ipart nevezte meg, ahol maradt a külföldi túlsúly.

A bankszektorban is van még tennivaló, és megismételte korábbi nyilatkozatát, hogy öt nagy banknak kell maradnia:

az OTP,

az MBH Bank,

a K&H

és az UniCredit mellett

az ötödik hely jelenleg kiadó – jegyezte meg. Az Erste nem szerepelt a felsorolásban.

2010 óta ötszörösére, 3 ezerről 15 ezerre nőtt az exportképes kkv-k száma, és a magyar export kellően diverzifikált, és magas a high-tech aránya – fogalmazott a miniszter.

A húsz legnagyobb bank Magyarországon

A magyar bankszektor továbbra is erősen koncentrált: a mérlegfőösszeg alapján az OTP Bank magabiztosan vezeti a rangsort, miközben az első öt szereplő dominanciája egyértelműen kirajzolódik.