A háború elhúzódása, valamint a negatív külső gazdasági környezet ellenére a 2026-os költségvetés minden szükséges forrást biztosít a családokat, nyugdíjasokat és kkv-kat támogató kormányzati programokhoz – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Megszólalt a minisztérium: a háborús gazdasági viszonyok ellenére, a magyar családok továbbra is biztonságban vannak /Fotó: DPA Picture-Alliance/ AFP

Ilyen például

„A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósítja meg, és határozott abban, hogy a magyarok pénzét a magyar családokra és vállalkozásokra kell költeni, nem a háborúra és Ukrajnára” – magyarázza a közlemény.

Az idei év első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt, míg a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,0 százalékkal magasabban alakultak.

A fogyasztáshoz kapcsolódó adók 8 százalékos növekedést mutattak, ezen belül is kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7 százalékos áfabevétel-emelkedés – ismertette a minisztérium.

Az összefoglaló kitér arra is, hogy az uniós programok bevételeinek összege az év első hónapjában 240,3 milliárd forint volt. Ezen bevétel jelentős része az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódik.

A magas bevétel legfőbb oka az volt, hogy

az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva, a decemberben esedékes jelentős bevételi összeget késve, csak január elején utalta át hazánknak.

A minisztérium közlése szerint a költségvetési szervek kiadásainak magasabb teljesülését a fegyverpénz kifizetése okozta. A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege január végéig 179,3 milliárd forint volt, amely 206,4 milliárd forinttal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások. Januárban nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 593,3 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 232,4 milliárd forintot fizettek ki.