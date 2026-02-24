Megszületett a döntés: újabb orosz atomerőmű épül Kelet-Európában, a Roszatom máris megjelent – ez lehet a pontos helyszíne

Február 20-án az Interfax beszámolója szerint Denisz Moroz fehérorosz energiaügyi miniszter közölte: Fehéroroszország és Oroszország az év végéig keretmegállapodást kíván aláírni a Fehérorosz Atomerőmű harmadik blokkjának megépítéséről.

Az osztroveci Fehérorosz Atomerőmű két VVER–1200-as blokkja már üzemel / Fotó: Jomiuri Sinbun / AFP

Hatalmas lendületet vett a Roszatom

A grodnói régióban, Osztrovecben működő létesítmény jelenleg két, orosz tervezésű VVER–1200 típusú reaktorral üzemel, amelyeket a Roszatom épített. A miniszter tájékoztatása szerint az új blokk várhatóan szintén 1200 megawatt teljesítményű lesz. A projekt műszaki paramétereit Fehéroroszország energiaszektorának fejlődése és a villamosenergia-igény alakulása határozza meg. A cél, hogy a megállapodást 2026 végéig magas szinten aláírják.

A harmadik egység a tervek szerint 2035 és 2038 között csatlakozhatna a hálózathoz.

A finanszírozási háttér nem előzmények nélküli: az első két blokk megvalósításához Moszkva 10 milliárd dolláros (mintegy 3600 milliárd forintos) állami hitelt biztosított. Az első reaktort 2020 novemberében kapcsolták hálózatra, kereskedelmi üzembe 2021 júniusában állt, a második blokk 2023 májusában kezdte meg a termelést, és még abban az évben, novemberben megindult a kereskedelmi működés.

Moroz arról is beszélt, hogy vizsgálják egy második atomerőmű létesítésének lehetőségét, potenciálisan a Mogiljovi régióban.

A döntés előkészítésébe a fehérorosz tudományos akadémiát, tervezőintézeteket és a Roszatom szakembereit is bevonták. A vizsgálat a lehetséges helyszínekre és a 2040 utáni villamosenergia-igényekre egyaránt kiterjed.

Elárasztják az atomerőművek a Földet: egészen hihetetlen, hány új reaktort épít Kína egyszerre – Magyarország Európa egyik vezetője

Globális trend lett az atomerőmű-beruházás

A fehérorosz–orosz együttműködés illeszkedik abba a globális trendbe, amelyben az új atomerőművi beruházások súlypontja egyértelműen Ázsiába tolódott. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség adatai szerint világszerte 416 reaktor üzemel, összesen mintegy 376 gigawatt beépített kapacitással.

A működő reaktorok száma 2024-ben még 421 volt, ami arra utal, hogy több kisebb teljesítményű egységet időközben leállítottak, miközben új, nagyobb kapacitású blokkok léptek üzembe.

Az építés alatt álló reaktorok száma 63, amelyek együttesen 66,2 gigawatt kapacitást képviselnek. A legtöbb új blokk Kínában készül: a legutóbbi adatok szerint 28-29 reaktor épül párhuzamosan, ami globális összevetésben is kiemelkedő. India hat, Oroszország, Egyiptom és Törökország négy-négy új reaktort épít.