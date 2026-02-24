Budapest–Belgrád: Lehull a lepel a vasúti gigaprojektről, két időpontban lesz a start – elárulta a MÁV, mikor érik el a teljes kapacitást

Február 27-én még messze nem maximális kapacitással indul a teherszállítás a felújított és kétvágányúsított vonalon, Budapest és Belgrád között. „Az újjáépített 150-es vonalra ütemezett bővüléssel térhet vissza a teherforgalom. Az árufuvarozói igények felmérése alapján úgy számoljuk, hogy a harmadik negyedévre elérjük a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat, azaz a vasútvonal – cargoszempontból is – kimaxolt kapacitással üzemel majd” – válaszolt a Világgazdaságnak a MÁV. Lapunk bő egy hete érdeklődött az Építési és Közlekedési Minisztériumnál is azokról a műszaki nehézségekről, amelyek értesülésünk szerint nehezítik a két főváros közötti áruszállítás gyors felfutását, amint megkapjuk a választ, ismertetjük. Egyelőre az elsősorban a vasútvállalatoktól befutott információt tesszük közzé.

Az őszre jár csúcsra a teherszállítás a 150-es Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: VG

A személy- és a teherszállítás azért nem azonos időpontban indul, mert a kínai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) csak március közepén lesz üzemképes. ETCS nélkül személyszállítás nem történhet, teherszállítás igen, hagyományos irányítással. Ennél nagyobb – és csak később megoldható – gond, hogy az ETCS működéséhez szükség távközlési rendszert, a GSM-R-t a szerb oldalon nem telepítették. Emiatt a szerb oldalon a magyar mozdonyok (motorvonatok) SIM-kártyái, magyar oldalon pedig a szerb szerelvények SIM-kártyái nem tudnak roamingolni. Viszont jó hír, hogy a biztosítóberendezések már október 25. óta rendben működnek, ahogyan a központi irányítórendszer is készen van.

Kis zökkenő az áramszedőkkel

Szerbia nem uniós ország, így a mozdonyai és a motorvonatai áramszedői sem az uniós szabványok szerint készültek. Emiatt a szerb mozdonyok magyar területen csak Kelebiáig jutnak el, bár déli szomszédunk kínai motorvonata, a Soko így is végighaladhat Budapestig a pályán. Az áramszedő-probléma nem érinti a magyar vonatokat sem: gond nélkül közlekedhetnek majd Budapest és Belgrád között.

Érdekes lesz a személy- és a tehervonatok összehangolása

A Budapest–Belgrád vonalat szerb oldalon elsősorban személyszállításra, a magyaron teherszállításra, a pireuszi kikötőből érkező áru Európa szívébe történő továbbítására szánják. Össze kell tehát hangolni a két, eltérő sebességű vonattípus menetrendjét. Szerb oldalon a személyszállítás óránként 200 kilométeres, a teherszállítás 160 kilométeres sebességgel történik majd. Magyarországon az előbbi legfeljebb 160 kilométeres, az utóbbi legalább 100 kilométeres lesz a terv szerint. A Világgazdaság információi szerint az összehangolást a szerb oldalon úgy oldják meg, hogy a tehervonatokat csak éjszaka engednék közlekedni. Így a magyar tehervonatoknak a magyar határon kellene indulásra készen várakozniuk, ha lenne hol. Az elmúlt években a 150-es vonalon megcsappant a kitérővel, rakodóvágánnyal rendelkező megállók száma. Több állomást olyan megállóvá fokoztak le, amelyeken a korábbinál kevesebb várakozásra igénybe vehető vágány maradt. Összesen 32 rakodóhely szűnt meg, és csak öt új létesült,

vagyis 27 közforgalmú rakodóhellyel csökken(t) a vasúti be- és kirakási lehetőség.

Ráadásul bár további három rakodóvágány nem szűnt meg, de nem használható Kiskunlacházán, emiatt 12 állomáson egyáltalán nincs közforgalmú rakodóhely, Kiskunhalason az öt rakodóhelyből egy marad. A Világgazdaság úgy tudja, hogy végeredményként

Kelebián 9 félreálló vágány áll rendelkezésre,

Kiskunhalason négy,

Soroksáron és Kunszentmiklós-Tasson kettő-kettő,

továbbá Délegyházán, Kiskőrösön és Kisszálláson egy-egy.

Emiatt a Szerbiába még belépni nem tudó szerelvényeknek Budapesthez közel lévő kitérőkön kell majd várakozniuk, szélső esetben torlódniuk az aggályok szerint.