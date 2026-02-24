Budapest–Belgrád: Lehull a lepel a vasúti gigaprojektről, két időpontban lesz a start – elárulta a MÁV, mikor érik el a teljes kapacitást
Február 27-én még messze nem maximális kapacitással indul a teherszállítás a felújított és kétvágányúsított vonalon, Budapest és Belgrád között. „Az újjáépített 150-es vonalra ütemezett bővüléssel térhet vissza a teherforgalom. Az árufuvarozói igények felmérése alapján úgy számoljuk, hogy a harmadik negyedévre elérjük a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat, azaz a vasútvonal – cargoszempontból is – kimaxolt kapacitással üzemel majd” – válaszolt a Világgazdaságnak a MÁV. Lapunk bő egy hete érdeklődött az Építési és Közlekedési Minisztériumnál is azokról a műszaki nehézségekről, amelyek értesülésünk szerint nehezítik a két főváros közötti áruszállítás gyors felfutását, amint megkapjuk a választ, ismertetjük. Egyelőre az elsősorban a vasútvállalatoktól befutott információt tesszük közzé.
A személy- és a teherszállítás azért nem azonos időpontban indul, mert a kínai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) csak március közepén lesz üzemképes. ETCS nélkül személyszállítás nem történhet, teherszállítás igen, hagyományos irányítással. Ennél nagyobb – és csak később megoldható – gond, hogy az ETCS működéséhez szükség távközlési rendszert, a GSM-R-t a szerb oldalon nem telepítették. Emiatt a szerb oldalon a magyar mozdonyok (motorvonatok) SIM-kártyái, magyar oldalon pedig a szerb szerelvények SIM-kártyái nem tudnak roamingolni. Viszont jó hír, hogy a biztosítóberendezések már október 25. óta rendben működnek, ahogyan a központi irányítórendszer is készen van.
Kis zökkenő az áramszedőkkel
Szerbia nem uniós ország, így a mozdonyai és a motorvonatai áramszedői sem az uniós szabványok szerint készültek. Emiatt a szerb mozdonyok magyar területen csak Kelebiáig jutnak el, bár déli szomszédunk kínai motorvonata, a Soko így is végighaladhat Budapestig a pályán. Az áramszedő-probléma nem érinti a magyar vonatokat sem: gond nélkül közlekedhetnek majd Budapest és Belgrád között.
Érdekes lesz a személy- és a tehervonatok összehangolása
A Budapest–Belgrád vonalat szerb oldalon elsősorban személyszállításra, a magyaron teherszállításra, a pireuszi kikötőből érkező áru Európa szívébe történő továbbítására szánják. Össze kell tehát hangolni a két, eltérő sebességű vonattípus menetrendjét. Szerb oldalon a személyszállítás óránként 200 kilométeres, a teherszállítás 160 kilométeres sebességgel történik majd. Magyarországon az előbbi legfeljebb 160 kilométeres, az utóbbi legalább 100 kilométeres lesz a terv szerint. A Világgazdaság információi szerint az összehangolást a szerb oldalon úgy oldják meg, hogy a tehervonatokat csak éjszaka engednék közlekedni. Így a magyar tehervonatoknak a magyar határon kellene indulásra készen várakozniuk, ha lenne hol. Az elmúlt években a 150-es vonalon megcsappant a kitérővel, rakodóvágánnyal rendelkező megállók száma. Több állomást olyan megállóvá fokoztak le, amelyeken a korábbinál kevesebb várakozásra igénybe vehető vágány maradt. Összesen 32 rakodóhely szűnt meg, és csak öt új létesült,
vagyis 27 közforgalmú rakodóhellyel csökken(t) a vasúti be- és kirakási lehetőség.
Ráadásul bár további három rakodóvágány nem szűnt meg, de nem használható Kiskunlacházán, emiatt 12 állomáson egyáltalán nincs közforgalmú rakodóhely, Kiskunhalason az öt rakodóhelyből egy marad. A Világgazdaság úgy tudja, hogy végeredményként
- Kelebián 9 félreálló vágány áll rendelkezésre,
- Kiskunhalason négy,
- Soroksáron és Kunszentmiklós-Tasson kettő-kettő,
- továbbá Délegyházán, Kiskőrösön és Kisszálláson egy-egy.
Emiatt a Szerbiába még belépni nem tudó szerelvényeknek Budapesthez közel lévő kitérőkön kell majd várakozniuk, szélső esetben torlódniuk az aggályok szerint.
Jól jön majd a két vágány a 150-es vonalon
Mindazonáltal egy további, vasútvállalati forrásunk szerint nem ekkora a veszély, legalábbis egyelőre nem. Még az sem biztos, hogy valóban csak éjjel haladhatnak majd a tehervonatok, a 150-es pálya kétvágányúsítása pedig eleve lendít a forgalmon. Torlódás egyelőre már csak azért sem fenyeget, mert múlt pénteki állapot szerint mindössze hat tehervonat kért engedélyt a vonal használatára, közülük négy kapott engedélyt. Igaz, a számuk azóta nőhetett.
Jelenleg, a teherszállítási tesztek alatt semmiképpen nem kell torlódástól tartani. A pályaüzemeltető csak 120 percenként enged el egy-egy vonatot, amelyek óránként legfeljebb 100 kilométert tehetnek meg, de rossz látási viszonyok között csak negyvenet. A teszt alatt nem lehet félreállítani a szerelvényeket.
Kicsit emelkedik a pálya
Tény viszont, hogy a vonal szerbiai oldalán, rögtön a határ után, Kelebia és Szabadka között van egy 12,5 ezrelékes emelkedő. Ahhoz, hogy erre feljussanak a nagyon megrakott tehervonatok, a szerelvény elé kötöttön felül szükség lehet egy további mozdonyra is. A nemrég felújított, Röszke és Horgos között átkelőn szerencsére nincs ilyen gond. Ott csak azt kell megvárni, hogy a vállalkozó villamosítsa a szakaszt. Ezzel már végeznie kellett volna, most áprilisra ígéri. Addig csak dízelvonatok használhatják ezt az útvonalat.
A Szabadka előtti emelkedőnek nem földrajzi oka van. Ezzel a szintbeli különbséggel, azaz egy felüljáróval oldották meg a szerbek, hogy a közút és a vasút ne keresztezze egymást.
Mivel alapértelmezésnek gondolnánk, hogy nagy sebességű vonat útját ne keresztezzék közúti járművek, inkább az a kérdés, hogy a magyar oldalról ezek miért hiányoznak, illetve miért nem létesültek kellő számban?
Végül is pont ezek hiánya miatt nem haladhatnak a személyvonatok óránként 200-zal a magyarországi szakaszon. A válasz egyébként ismert: az alul- és felüljárók telepítése olyan sokba került volna, hogy a költségekkel nem állt volna arányban az utazási, illetve a szállítási idő rövidülése. Legalábbis azok szerint nem, akik erről döntöttek. A nyereség így is nagy: a személyszállítás ideje a két főváros között 8 óráról 3,5 órára csökkenhet, és gyorsabb lesz az áruszállítás is.
A projekt egy 2023-as prezentációja a következő, meglehetősen sok szintbeli kereszteződést is tartalmazó paramétert sorolta fel a beruházás déli, Ferencvárostól Kelebiáig tartó szakaszára:
- 14 állomás, 7 megállóhely, 3 forgalmi kitérő,
- 1 kiágazás
- felépítmény építés 339 vonatkilométeren
- kitérőcsere 244 csoport, ebből 92 csoport nagysugarú
- szintbeni keresztezés 91, külön szintű 1
- gyalogos peronaluljáró 11
- peronépítés 59 ezer négyzetméter, ebből 7 ezer négyzetméter fedett
- zaj-, rezgésvédelem 50 kilométer hosszban
- magasépítés 1056 négyzetméteren új építés
- 6483 négyzetméter felújítás
- P+R parkoló 420
- B+R parkoló 440
A magyarországi szakasz beruházója a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt., amely 15 százalékban a MÁV, 85 százalékban két kínai állami vasútépítő társaság tulajdona.