Ezt a műsort ne hagyd ki: itt lesz látható Gianni és Miki gasztrokalandja

Izgalmas kalandba vág Gianni Annoni. A Magyarországon élő olasz gasztronómiai szakember Lizsicsár Miklóssal járja az országot, hogy felfedezze a legjobb hazai ízeket, manufaktúrákat. A humort sem nélkülöző műsoraikkal hamarosan a Mindmegette és a Magyar Nemzet videós felületein, valamint a HírTv-n találkozhatunk.
2026.02.19, 11:55
Frissítve: 2026.02.19, 12:31

Előfordult már, hogy a kovászos kenyér, amelyet megvásárolt, nyomokban sem tartalmazott kovászt, vagy a kézművesnek hirdetett sajt nyikorgott a foga alatt? Nem igazán könnyű eligazodni a kínálatban, és megtalálni azokat a hazai termelőket, akik minőségi termékeket gyártanak. A Mindmegette két, a gasztronómiában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal segít most abban, hogy megismerhessük a legjobb hazai termelőket. Gianni és Miki több héten át járják az országot, és a határon túli magyar lakta részeket. Gasztroműsorukat a Mindmegette, a Magyar Nemzet oldalán és a Hír TV-n láthatják majd a nézők. A Mindmegette február 24-én mutatja be az első részt, amelyben kovászos kenyereket kóstolnak majd.

Ez a műsor más lesz, mint az eddigi gasztroműsorok. Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek – jelentette ki Gianni Annoni.

Gianni és Miki gasztrotúrán

A két barát egy humoros vakteszten kóstol különböző termékeket, hogy aztán kiválasszák a legjobbat. Minden részben feltűnik majd egy szakember is, aki segít Mikiéknek. 

„A Mindmegette szerkesztőségében több termékből, kenyérből, sonkából előteszteltünk, és kiválasztottuk a legjobb hármat, amelyet aztán Gianniék egy vakteszten megkóstoltak, és döntöttek, hogy szerintük melyik a legjobb – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója, aki minden adásban szerepel majd. – Élmény volt két ilyen gasztroszakemberrel együtt dolgozni, mint Gianni, és Miki. A szakmai tudásuk vitathatatlan, és még a humoruk is jó.

Gianni mindmegette gasztro mindmegette
Lizsicsár Miklós, Kósa Kolos és Gianni Annoni / Forrás: Mindmegette

Két szakember, egy küldetés

Gianni és Miki nemcsak tesztel. Ellátogatnak majd a legjobb manufaktúrákba, kulisszatitkokat lepleznek le arról, hogyan készülnek a termékek. Beszélgetnek az adott tájegységről, városból származó hírességgel, és bemutatják a környék turisztikai látványosságait is.

„Nagyon jó hangulatban telt a forgatás, sőt azt is mondhatom, hogy terápia jellegű volt az egész – mondta Lizsicsár Miklós, a St. Andrea Restaurant és a St. Andrea Wine & Skybar étteremvezetője. – Bárhol is jártunk az országban, mindenhol szeretettel fogadtak minket. Szégyenkezve kell bevalljam, hogy olyan helyekre jutottam el itthon, ahol eddigi életem során, ezalatt a hat évtized alatt még sosem voltam. Két-három óra utazás után igazi csodákra lehet találni idehaza, ezt tanultam meg ebből a műsorból.
A Hír TV-n az első epizód február 22-én, 11:05-től lesz látható. A Mindmegette oldalán pedig február 24.én, 16:30-tól. 

