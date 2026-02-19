Törésvonal az amerikai pénzügyi szektorban

Az amerikai pénzügyi részvények teljesítménye stabil volt az elmúlt 12 hónapban, de nem kiemelkedő. Az irányadó alapkamat 2024 szeptemberében mozdult el a csúcsról. A kamatvágási várakozások fokozatosan beépültek az árfolyamokba és a klasszikus banki kamatmarzstörténet kifulladt. 2026-ban olyan amerikai szabályozói változás végrehajtására számítok, amelyek most újra érdekessé tehetik a szektort – de nem egységesen, hanem nagyon is szelektíven.

Szabályozói lazítás jöhet: szelektív nyertesek az amerikai pénzügyi szektorban / Fotó: Shutterstock

Az amerikai szabályozói módosítások központi eleme az úgynevezett Enhanced Supplementary Leverage Ratio (eSLR) újraszabályozása. A legnagyobb bankoknál és leánybankjaiknál csökkentik a kiegészítő tőkeáttételi mutató előírt szintjét. Teszik ezt azért, hogy ne akadályozzák a likvid, alacsony kockázatú eszközök – például államkötvények és repoügyletek – banki közvetítését.

A szabályozói módosítások elsősorban nem a hagyományos hitelkihelyezést, hanem a kötvénypiaci közvetítést és a repopiacot érinthetik. Ennek első számú haszonélvezői nem a betétgyűjtő bankok.

Most a kötvénypiaci kereskedőkre érdemes figyelni

A befektetési bankházak üzleti modellje ugyanis profitálhat a magasabb kötvényforgalomból és a tőkeáttételes ügyletek újraéledéséből. A piac visszatérhet egy dealervezérelt finanszírozási struktúrához. Ezért az érintett bankok kereskedési bevétele megugorhat. Ez különösen akkor válhat valóra, ha mindezt egy amerikai kamatcsökkentési ciklus kíséri. Az ugyanis egyszerre javíthatja az eszközárakat és élénkíti a tőkepiaci aktivitást.

Soroljunk fel néhány példát, a teljesség igénye nélkül:

Ebben a körben meghatározó szereplő JPMorgan Chase, amely erős lakossági és vállalati lábbal rendelkezik. De sokkal fontosabb most, hogy a bank globálisan jelentős befektetési banki és kötvénypiaci jelenléttel bír.

Hasonló, de sokkal inkább nemzetközi fókuszú történet rajzolódik ki a Citigroup esetében. Itt az elmúlt években a szerkezetátalakítás és hatékonyságjavítás állt a középpontban. Ez az árfolyamon is meglátszott. Ugyanakkor a Citi globális kötvény- és devizakereskedelemben betöltött szerepe miatt egy piacszerkezeti fordulat jelentős hatással lehet a bevételekre.

A kötvénypiaci primary dealer rendszerben Goldman Sachs és Morgan Stanley is kulcsszereplő. Mindkét intézmény meghatározó résztvevője az amerikai államkötvény-aukcióknak és a Fed nyílt piaci műveleteinek.

A befektetési banki modell legtisztább formáját a Goldman Sachs képviseli. Bevételi szerkezete közvetlenül függ a kötvény- és derivatív forgalomtól.

Ettől némileg eltérő modell láthatunk a Morgan Stanley-nél. Itt a befektetési banki és kereskedési tevékenységet egy erős vagyonkezelési üzletág egészít ki. Ez mérsékli a ciklikusságot.

Makroszinten az Egyesült Államok idei növekedési kilátásai és a termelékenységi adatok szintén támogató hátteret adnak. A magas nominális GDP és a még mindig erős vállalati eredmények olyan környezetet teremtenek, ahol a tőkepiaci szolgáltatások iránti kereslet fennmaradhat, még akkor is, ha a hitelkereslet visszafogottabb marad.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni a kockázatokat is

Az egyik legnagyobb veszély éppen abból fakad, ami rövid távon előnynek tűnik. Ez nem más, mint a tőkeáttétel növekedése. A repopiac és a fedezetláncok rendkívül érzékenyek a bizalom megingására. Egy hirtelen piaci sokk vagy hozamemelkedés gyorsan negatív spirált indíthat el, amelyben a likviditás percek alatt eltűnhet. Szintén kockázat, hogy a szabályozói lazítás politikailag törékeny. Egy kedvezőtlen piaci esemény után a döntéshozók könnyen visszakozhatnak.