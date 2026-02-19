Meggyűrték a forintot, a dollár és az euró is többe kerül – az OTP-t is ütik a befektetők
A reggeli erősödési kísérletet követően csütörtök délre elfogyott a forint lendülete, a hazai fizetőeszköz a nap eleji előnyét visszaadta, és gyengülést mutat a főbb devizákkal szemben.
A hazai szempontból leginkább meghatározó deviza, az euró jegyzése a reggeli 378-as szintről 379,5 forintig szaladt fel a nap derekáig. Ez 0,2 százalékos leértékelődés a magyar pénz számára.
A dollárhoz képest 0,15 százalékot rontott a forint, a keresztárfolyam délben 321,8 forint fölé került. Az amerikai pénz euróval szembeni erősödése ellenszelet jelent a feltörekvő piaci devizáknak, márpedig a legfrissebb Fed-jegyzőkönyv alapján csökkentek a kamatcsökkentési várakozások a tengerentúlon.
A régiós fizetőeszközökkel összemérve vegyes a kép. A cseh korona 0,2 százalékkal drágult, a lengyel zloty váltási árfolyama viszont 0,05 százalékkal került lejjebb.
Az Erste délelőtti jegyzetében azt írja, a forint gyengülése az iráni helyzet miatt bekövetkezett olajár-emelkedést, de főként a Barátság vezeték megrongálódása miatt az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat fedi. Csütörtökön is a geopolitika lehet a devizapiaci kereskedés fókuszában.
A pesti tőzsdén is fordult a széljárás. A pozitív nyitást követően hamar lefordult a fő index, a BUX délig 0,8 százalékkal került lejjebb, 126 745 pontig.
A magyar blue chip papírok közül az OTP-t ütik a leginkább, a bankpapír 1,3 százalékkal süllyed. A péntek hajnalban jelentő Mol 0,6 százalékkal került lejjebb, a Richter kurzusa pedig 0,3 százalékot ereszkedett. A Magyar Telekom részvényei 0,4 százalékos mínusznál járnak a nap felénél.