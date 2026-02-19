Meggyűrték a forintot, a dollár és az euró is többe kerül – az OTP-t is ütik a befektetők

A reggeli erősödési kísérletet követően csütörtök délre elfogyott a forint lendülete, a hazai fizetőeszköz a nap eleji előnyét visszaadta, és gyengülést mutat a főbb devizákkal szemben.

Gyengült a forint csütörtök délelőtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai szempontból leginkább meghatározó deviza, az euró jegyzése a reggeli 378-as szintről 379,5 forintig szaladt fel a nap derekáig. Ez 0,2 százalékos leértékelődés a magyar pénz számára.