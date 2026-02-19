Pár óra, és kiteríti lapjait a Mol: az elemzők megtették tétjeiket – ilyen teljesítményre lehet számítani
A Barátság kőolajvezeték leállása és az ebből eredő ellátási bizonytalanságok miatt egyébként is felfokozott időszakban irányul a figyelem ismét a Molra, amely péntek hajnalban teszi közzé a tavalyi év utolsó negyedévére vonatkozó gyorsjelentését.
A magyar olajvállalattól erős, ha nem is kiemelkedő teljesítményre számítanak az elemzők a társaság honlapján közzétett eredménykonszenzus alapján.
Az iparágban legfontosabb mutatónak tekintett, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron 820 millió dolláros eredmény várható a Moltól, amely ezzel ötödével szárnyalhatja túl egy évvel korábbi teljesítményét.
A CCS üzemi eredmény (EBIT) ugyancsak ötödével bővülhetett éves alapon, átlépve a 363 millió dollárt.
A piaci szakértők szerint a Mol 2025 negyedik negyedéve után 47 millió dollárt meghaladó nyereségadót fizethet az államkasszába.
Az adózott eredménysoron ezzel együtt jelentős fordulatra van kilátás, a 2024-es 18 millió dollár veszteség után 241,8 millió dollár nettó nyereséggel zárulhatott a tavalyi esztendő.
Erős finomítás javíthatta a Mol év végi teljesítményét
Az Erste szektorelemzője, Pletser Tamás várakozása szerint a negyedéves eredményt elsősorban a feldolgozás-kereskedelem (downstream) divízió hajtotta, annak ellenére, hogy tavaly októberében tűz ütött ki a Dunai Finomítóban. A bankház pozitívumként értékeli, hogy a finomítói marzsok a harmadik negyedévben látott 14,6 dollárról a negyedik negyedévben 21,8 dollárra ugrottak hordónként. A vállalat emellett az erős gázolajárrésekből is profitálhatott, és a régióban is erős volt a kereslet a szerbiai pancsovai finomító leállása miatt.
A szélesebb elemzői konszenzus alapján is a downstream üzletága adhatta a fő hajtóerőt, amely 53 százalékos ugrást követően 408 millió dolláros CCS EBITDA-val járulhatott hozzá a Mol csoportszintű eredményéhez.
A kutatás-termelés (upsteam) EBITDA-szintű teljesítménye ezzel szemben 10 százalékkal eshetett vissza, 250 milliárd dollár körüli tételt szállítva október és december között.
Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapó és dinamikusan növekedő fogyasztói szolgáltatások üzletág ezúttal is támogatta a bővülést: ötödével magasabb, 187 millió dolláros EBITDA-t várnak ezen a soron a piaci szakértők.
A kisebb szegmensek közül a gázszállításnál mérsékelt növekedést valószínűsít a konszenzus, és a körforgásos gazdaság teljesítménye is sokat javulhatott tavaly év végén, noha a Mol legújabb üzletága továbbra is veszteséges maradhatott.
A magyar olajtársaság részvényei 0,6 százalékot ereszkedtek csütörtök kora délután a Budapesti Értéktőzsdén. A Barátság kőolajvezeték leállása miatti bizonytalanság és a geopolitikai konfliktusok miatt indult korrekció dacára idén 21 százalékos plusznál jár a kurzus.