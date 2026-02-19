Pár óra, és kiteríti lapjait a Mol: az elemzők megtették tétjeiket – ilyen teljesítményre lehet számítani

A Barátság kőolajvezeték leállása és az ebből eredő ellátási bizonytalanságok miatt egyébként is felfokozott időszakban irányul a figyelem ismét a Molra, amely péntek hajnalban teszi közzé a tavalyi év utolsó negyedévére vonatkozó gyorsjelentését.

Érkezik a Mol negyedik negyedéves gyorsjelentése / Fotó: Kallus György

A magyar olajvállalattól erős, ha nem is kiemelkedő teljesítményre számítanak az elemzők a társaság honlapján közzétett eredménykonszenzus alapján.

Az iparágban legfontosabb mutatónak tekintett, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron 820 millió dolláros eredmény várható a Moltól, amely ezzel ötödével szárnyalhatja túl egy évvel korábbi teljesítményét.

A CCS üzemi eredmény (EBIT) ugyancsak ötödével bővülhetett éves alapon, átlépve a 363 millió dollárt.

A piaci szakértők szerint a Mol 2025 negyedik negyedéve után 47 millió dollárt meghaladó nyereségadót fizethet az államkasszába.

Az adózott eredménysoron ezzel együtt jelentős fordulatra van kilátás, a 2024-es 18 millió dollár veszteség után 241,8 millió dollár nettó nyereséggel zárulhatott a tavalyi esztendő.

Erős finomítás javíthatta a Mol év végi teljesítményét

Az Erste szektorelemzője, Pletser Tamás várakozása szerint a negyedéves eredményt elsősorban a feldolgozás-kereskedelem (downstream) divízió hajtotta, annak ellenére, hogy tavaly októberében tűz ütött ki a Dunai Finomítóban. A bankház pozitívumként értékeli, hogy a finomítói marzsok a harmadik negyedévben látott 14,6 dollárról a negyedik negyedévben 21,8 dollárra ugrottak hordónként. A vállalat emellett az erős gázolajárrésekből is profitálhatott, és a régióban is erős volt a kereslet a szerbiai pancsovai finomító leállása miatt.

A szélesebb elemzői konszenzus alapján is a downstream üzletága adhatta a fő hajtóerőt, amely 53 százalékos ugrást követően 408 millió dolláros CCS EBITDA-val járulhatott hozzá a Mol csoportszintű eredményéhez.

A kutatás-termelés (upsteam) EBITDA-szintű teljesítménye ezzel szemben 10 százalékkal eshetett vissza, 250 milliárd dollár körüli tételt szállítva október és december között.