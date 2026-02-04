Óriási üzletre készül a 4iG a Yettel tulajdonosával: itt a rendkívüli bejelentés - egymilliárd euró a tét

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Távközlési Holding Zrt. és 4iG InfraCo Holding Zrt. csütörtökön nem kötelező érvényű előzetes megállapodást kötött az e& PPF Telecom Grouppal, azaz a Yettel tulajdonosával – közölte a 4iG.

Leboltolt a 4iG csoport és a Yettel tulajdonosa / Fotó: Shutterstock

A megállapodásban a felek rögzítették szándékukat, hogy részvénycsereügyletet kötnének, amelynek keretében a 4iG Távközlési Holding Zrt. jelentős, maximum 49 százalékos meghatározó tulajdonrészt szerezne az e& PPF Telecom Group magyarországi mobil rádiós infrastruktúra-vállalatában a CETIN Hungary Zrt.-ben (CETIN), az e& PPF Telecom Group pedig megközelítőleg 38 százalékos részesedéshez jutna a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-ben (2Connect).

A tervezett részvénycsereügylettől elkülönítve a 4iG előrehaladott tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek egyik globális, szuverén befektetési alapjával a 2Connect további 11 százalékos kisebbségi részesedésének lehetséges értékesítéséről. Az ebből származó bevétel csökkentheti a 4iG Csoport adósságállományát, miközben a vezetékes és mobilhálózatok konszolidációja jelentős költség- és beruházási szinergiákat eredményezhet a tranzakcióban részt vevő partnereknek.

A 4iG Csoport és az e& PPF csoport közötti hosszú távú partnerség célja egy költséghatékony infrastruktúra-használati és -fejlesztési modell kialakítása a tervezett kereszttulajdonláson alapulva, amelynek keretében a Yettel 2026 második felében beléphet a vezetékes piacra a 2Connect hálózatán, míg a One Magyarország Zrt. 2028-tól a CETIN mobil infrastruktúráját használná.

A 4iG csoport így kiaknázhatja a portfóliójában rejlő értéktöbbletet, illetve hosszú távon költséghatékonyabb és jövedelmezőbb infrastruktúra-üzemeltetési modellt alakíthat ki.

A 4iG számára ez a lépés különösen értékes, mivel távközlési szolgáltatója, a ONE Magyarország jelenleg nem rendelkezik saját mobilinfrastruktúrával, így a CETIN-részesedés megszerzése esetén a csoport kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb infrastruktúra-portfóliót alakíthat ki.

Az új működési modell lehetővé teheti, hogy a ONE Magyarország és a Yettel Magyarország közös infrastruktúra-vállalatokra támaszkodjanak, miközben a szolgáltatók a piacon az ügyfelekért továbbra is önállóan, egymástól teljesen függetlenül versenyezve működnek.

A hálózatmegosztásból származó szinergiák – megtakarítások és a többletbevételek – a tranzakciók 2027-ben tervezett zárását követő években várhatóan akár az 1 milliárd eurót is elérhetik.

A tranzakciók zárásának feltétele az átvilágítás sikeres lezárása, a végleges tranzakciós dokumentáció aláírása, továbbá a szükséges részvényesi és hatósági jóváhagyások megszerzése. Ennek megfelelően a tranzakciók zárása 2027 elején várható.