Nincs félnivalója a Wizz Airnek, a prémiumutasokra fókuszál az Air France-KLM
A francia-holland légitársaság korábbi problémáit maga mögött hagyva egyre jobb számokat produkál, köszönhetően részint annak a felismerésnek is, hogy a prémium kategória sokkal kifizetődőbb, mint egy a fapados irány felé irányuló elmozdulás. Az Air France-KLM az előbbi mellett tette le a voksát, és stratégiája a negyedik negyedéves gyorsjelentése szerint helyesnek bizonyult.
A légi közlekedési csoport 393 millió eurós üzemi nyeresége jócskán meghaladta a 306 millióról szóló elemzői konszenzust, igaz, az egy évvel korábbin nem lépett túl. A tavalyi teljes üzemi profit viszont négymillióval meghaladta a 2 milliárd eurós álomhatást, ezzel történelmi csúcsra emelkedett. A negyedéves bevétel 8,19 milliárd euró volt, 4 százalékkal nőtt éves alapon, és enyhén meghaladta a piaci várakozásokat.
Az Air France-KLM a pénzes amerikai turistákra hajt
A nyereségtermelés fő mozgatóerejét a transzatlanti járatok adják, e körön belül is kiemelt észak-amerikai desztinációk hozzák a legtöbbet a konyhára. Még úgy is, hogy a francia–amerikai gazdaság-kereskedelmi kapcsolatok Donald Trump elnök színre lépésével és vámintézkedéseivel súlyos csapást szenvedtek.
Az utazási kedvet azonban szerencsére ez nem érintette, mind az üzleti utasok, mind a turisták részéről erős az igény, amit a Franciaországot tavaly felkereső több mint 5 millió amerikai állampolgár száma is jelez. Ez egyébként 17 százalékkal több az előző, a párizsi nyári olimpia évében mértnél.
A fellendülés ellenére az Air France-KLM járatkihasználtsága észak-amerikai viszonylatban 50 bázisponttal, 88,1 százalékosra mérséklődött az évzáró negyedévben. Ugyanakkor meghaladta csoportot jellemző 86,4 százalékos átlagot, ami éves összevetésben 1,3 százalékpontos csökkenést takar.
A fapadosok tengerén nem sok vizet zavar az Air France-KLM
A legalacsonyabb kihasználtság, 82,2 százalékos, az afrikai relációban volt. A költségtakarékosság és jegyárak emelése viszont túllendítette ezen a gondon a francia és a holland állam többségi tulajdonában lévő csoportot. És ez a jövőben is így lesz, ha a most ismertetett idei üzleti célok megvalósulnak.
Az Air France-KLM kitart a 2028-ra kitűzött középtávú 8 százalékos haszonkulcscélja mellett, ide kell felfejlődnie a tavaly elért 6,1 százalékról. A társaság az utazókapacitásait az idén 3–5 százalék közötti mértékben tervezi növelni, ez azonban legfeljebb 2 százalékkal emelheti a költséget. A pluszköltségek negyedét a business osztály kényelmi szintjének emelésére fordítják, jelezve, hogy nem hajtanak rá
- a Ryanair,
- az easyJet
- és a Wizz Air
törzsutasaira. Az ecomomy osztály utasain elérhető árrés ugyanis az árverseny miatt olyan erős nyomás alatt áll, ami megnehezíti az ide befektetett összegek megtérülését.
Ben Smith vezérigazgató a kényelmi szint emelésénél a széles sávú internetet, a modernizált körülmények mellett a repülőtéri exkluzív utasváróik fejlesztését emelte ki. A nem várt események bekövetkeztével is számolniuk kell, ilyen volt például a januári amszterdami leállás, amikor is a havazás és a jegesedés miatt a Schiphol egy időre használhatatlanná vált, de Párizs repülőterein is megállt az élet.
A kényszerszünet 90 millió eurós kiesést okozott a légi közlekedési csoportnak, amely a holland hatóságokkal együttműködve próbálja a visszatérő természeti jelenségek hatását tompítani a hatalmas forgalmú Schipholon.