Nincs félnivalója a Wizz Airnek, a prémiumutasokra fókuszál az Air France-KLM

A francia-holland légitársaság korábbi problémáit maga mögött hagyva egyre jobb számokat produkál, köszönhetően részint annak a felismerésnek is, hogy a prémium kategória sokkal kifizetődőbb, mint egy a fapados irány felé irányuló elmozdulás. Az Air France-KLM az előbbi mellett tette le a voksát, és stratégiája a negyedik negyedéves gyorsjelentése szerint helyesnek bizonyult.

Az Air France-KLM csoport 2 milliárd eurós üzemi profitcsúcsot ért el 2025-ben / Fotó: ANP via AFP

A légi közlekedési csoport 393 millió eurós üzemi nyeresége jócskán meghaladta a 306 millióról szóló elemzői konszenzust, igaz, az egy évvel korábbin nem lépett túl. A tavalyi teljes üzemi profit viszont négymillióval meghaladta a 2 milliárd eurós álomhatást, ezzel történelmi csúcsra emelkedett. A negyedéves bevétel 8,19 milliárd euró volt, 4 százalékkal nőtt éves alapon, és enyhén meghaladta a piaci várakozásokat.

Az Air France-KLM a pénzes amerikai turistákra hajt

A nyereségtermelés fő mozgatóerejét a transzatlanti járatok adják, e körön belül is kiemelt észak-amerikai desztinációk hozzák a legtöbbet a konyhára. Még úgy is, hogy a francia–amerikai gazdaság-kereskedelmi kapcsolatok Donald Trump elnök színre lépésével és vámintézkedéseivel súlyos csapást szenvedtek.

Az utazási kedvet azonban szerencsére ez nem érintette, mind az üzleti utasok, mind a turisták részéről erős az igény, amit a Franciaországot tavaly felkereső több mint 5 millió amerikai állampolgár száma is jelez. Ez egyébként 17 százalékkal több az előző, a párizsi nyári olimpia évében mértnél.

A fellendülés ellenére az Air France-KLM járatkihasználtsága észak-amerikai viszonylatban 50 bázisponttal, 88,1 százalékosra mérséklődött az évzáró negyedévben. Ugyanakkor meghaladta csoportot jellemző 86,4 százalékos átlagot, ami éves összevetésben 1,3 százalékpontos csökkenést takar.

A fapadosok tengerén nem sok vizet zavar az Air France-KLM

A legalacsonyabb kihasználtság, 82,2 százalékos, az afrikai relációban volt. A költségtakarékosság és jegyárak emelése viszont túllendítette ezen a gondon a francia és a holland állam többségi tulajdonában lévő csoportot. És ez a jövőben is így lesz, ha a most ismertetett idei üzleti célok megvalósulnak.