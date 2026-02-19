Deviza
Nincs félnivalója a Wizz Airnek, a prémiumutasokra fókuszál az Air France-KLM

Hiába a Donald Trump színre lépésével fagyossá vált viszony, az Egyesült Államokból tavaly közel ötödével több vendég érkezett Franciaországba, mint a 2024-es olimpia évében. A vendégáradatból az Air France-KLM is rendesen profitált, a légi közlekedési csoport kifejezetten a prémiumminőséget megfizető utasokra fókuszál, s ennek rendeli alá a fejlesztéseit is.
Kriván Bence
2026.02.19, 13:04
Frissítve: 2026.02.19, 13:29

A francia-holland légitársaság korábbi problémáit maga mögött hagyva egyre jobb számokat produkál, köszönhetően részint annak a felismerésnek is, hogy a prémium kategória sokkal kifizetődőbb, mint egy a fapados irány felé irányuló elmozdulás. Az Air France-KLM az előbbi mellett tette le a voksát, és stratégiája a negyedik negyedéves gyorsjelentése szerint helyesnek bizonyult. 

Air France-KLM
Az Air France-KLM csoport 2 milliárd eurós üzemi profitcsúcsot ért el 2025-ben / Fotó: ANP via AFP

A légi közlekedési csoport 393 millió eurós üzemi nyeresége jócskán meghaladta a 306 millióról szóló elemzői konszenzust, igaz, az egy évvel korábbin nem lépett túl. A tavalyi teljes üzemi profit viszont négymillióval meghaladta a 2 milliárd eurós álomhatást, ezzel történelmi csúcsra emelkedett. A negyedéves bevétel 8,19 milliárd euró volt, 4 százalékkal nőtt éves alapon, és enyhén meghaladta a piaci várakozásokat.

Az Air France-KLM a pénzes amerikai turistákra hajt 

A nyereségtermelés fő mozgatóerejét a transzatlanti járatok adják, e körön belül is kiemelt észak-amerikai desztinációk hozzák a legtöbbet a konyhára. Még úgy is, hogy a francia–amerikai gazdaság-kereskedelmi kapcsolatok Donald Trump elnök színre lépésével és vámintézkedéseivel súlyos csapást szenvedtek. 

Az utazási kedvet azonban szerencsére ez nem érintette, mind az üzleti utasok, mind a turisták részéről erős az igény, amit a Franciaországot tavaly felkereső több mint 5 millió amerikai állampolgár száma is jelez. Ez egyébként 17 százalékkal több az előző, a párizsi nyári olimpia évében mértnél.

A fellendülés ellenére az Air France-KLM járatkihasználtsága észak-amerikai viszonylatban 50 bázisponttal, 88,1 százalékosra mérséklődött az évzáró negyedévben. Ugyanakkor meghaladta csoportot jellemző 86,4 százalékos átlagot, ami éves összevetésben 1,3 százalékpontos csökkenést takar. 

A fapadosok tengerén nem sok vizet zavar az Air France-KLM

A legalacsonyabb kihasználtság, 82,2 százalékos, az afrikai relációban volt. A költségtakarékosság és jegyárak emelése viszont túllendítette ezen a gondon a francia és a holland állam többségi tulajdonában lévő csoportot. És ez a jövőben is így lesz, ha a most ismertetett idei üzleti célok megvalósulnak. 

 

Az Air France-KLM kitart a 2028-ra kitűzött középtávú 8 százalékos haszonkulcscélja mellett, ide kell felfejlődnie a tavaly elért 6,1 százalékról. A társaság az utazókapacitásait az idén 3–5 százalék közötti mértékben tervezi növelni, ez azonban legfeljebb 2 százalékkal emelheti a költséget. A pluszköltségek negyedét a business osztály kényelmi szintjének emelésére fordítják, jelezve, hogy nem hajtanak rá

  • a Ryanair,
  • az easyJet
  • és a Wizz Air

törzsutasaira. Az ecomomy osztály utasain elérhető árrés ugyanis az árverseny miatt olyan erős nyomás alatt áll, ami megnehezíti az ide befektetett összegek megtérülését.

Air France fetches A380 from Hamburg
Luxuskörülmények között utazhatnak a tehetősek az Air France transzatlanti járatain / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ben Smith vezérigazgató a kényelmi szint emelésénél a széles sávú internetet, a modernizált körülmények mellett a repülőtéri exkluzív utasváróik fejlesztését emelte ki. A nem várt események bekövetkeztével is számolniuk kell, ilyen volt például a januári amszterdami leállás, amikor is a havazás és a jegesedés miatt a Schiphol egy időre használhatatlanná vált, de Párizs repülőterein is megállt az élet. 

A kényszerszünet 90 millió eurós kiesést okozott a légi közlekedési csoportnak, amely a holland hatóságokkal együttműködve próbálja a visszatérő természeti jelenségek hatását tompítani a hatalmas forgalmú Schipholon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

