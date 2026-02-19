Deviza
Orbán Viktor: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásba a Barátság kőolajvezeték leállításával

A miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij az olajszállítás felfüggesztésével közvetlenül beavatkozott a magyar választási kampányba, és Brüsszellel együtt ukránpárti kormányt akar hatalomra segíteni áprilisban. Orbán Viktor szerint az ellenzék az orosz energia kitiltásával és a rezsicsökkentés megszüntetésével Brüsszel elvárásait teljesítené.
VG
2026.02.19, 12:37
Frissítve: 2026.02.19, 13:20

Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor facebookos oldalán csütörtökön, amellyel összefoglalta a posztjához fűzött kampányvideó tartalmát.

Zelenszkij és Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint Zelenszkij beavatkozott a magyar választásba a Barátság kőolajvezeték leállításával / Fotó: AFP

A videó alapján Brüsszel és Volodimir Zelenszij ukrán elnök közös célja, hogy hazánkban ukránpárti kormány kerüljön hatalomra áprilisban.

Brüsszel célja leválni az orosz energiáról. Mivel a Fidesz erre nemet mondott, Ursula von der Leyen ezt Magyarország esetében Magyar Péterrel érné el, így a Tisza Pártot támogatja az áprilisi országgyűlési választáson. Mint a kampányvideóban fogalmaztak: „Brüsszel kérésére a Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést, és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené”, míg a Fidesz mindez ellen van.

 

Ukrajna és Magyarország között mélyült a konfliktus

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, nem csillapodik a vita Ukrajna és Magyarország között. Az ukránok szerint a magyar kormány pontosan tudja, miért állították le a Barátság kőolajvezetéket, ennek fényében pedig nem értik, miért állították le a dízelexportot.

Az elmúlt napokban éles politikai vita bontakozott ki a Barátság kőolajvezeték miatt, miután a magyarországi szakaszon megszakadt az olajszállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna politikai döntést hozott a tranzit leállításáról, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, miközben a Mol 500 ezer tonna orosz kőolajat rendelt tengeri szállítással, amely várhatóan március elején érkezik a horvát kikötőbe. A magyar kormány közölte: az energia- és üzemanyag-ellátás nincs veszélyben, ugyanakkor Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást mindaddig, amíg nem indul újra a kőolaj a vezetéken. 

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, és a kormánynak stratégiai tartalékokhoz kellett nyúlnia. Eközben Ukrajna más forrásokból – többek között Indiából, Törökországból és Görögországból – növelte az üzemanyagimportját, részben déli útvonalakon, például a Dunán érkező szállítmányokkal.

Az ukránok azonban nem értik a magyarokat. „Magyarország pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá” – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányába.

„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij.

A béke a legfontosabb

A miniszterelnök egy múlt heti fórumán elmondta, hogy a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben a kormány felépített. Az orosz–ukrán háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.

„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta akkori posztjában Orbán Viktor.

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik a Béketanács ülésére.

Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ nem használja ki a benne rejlő „hatalmas lehetőségeket”, és szerinte elképzelhető, hogy a szervezet részéről „kicsit gyűlölnek majd bennünket” a kezdeményezés miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a világ „néhány legnagyszerűbb vezetője” is tagja a testületnek.

Az amerikai elnök bizonyos kérdésekben koordinációt ígért az ENSZ-szel, ám leszögezte, hogy a Béketanács önálló politikai súlyt is képvisel, és sokkal rugalmasabban fog működni, mint elődje.

Megszólalt a Mol-vezér a Barátság vezetékről, eddig erről senki nem beszélt: nem biztos, hogy újra lehet indítani? – Hernádi Zsolt elárulta, mennyivel olcsóbb az orosz olaj

A Mol-vezér szerint ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, akkor már nehéz lenne újraindítani. Hernádi Zsolt fontos részleteket árult el az orosz olajról.

