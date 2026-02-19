Orbán Viktor: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásba a Barátság kőolajvezeték leállításával

Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor facebookos oldalán csütörtökön, amellyel összefoglalta a posztjához fűzött kampányvideó tartalmát.

Orbán Viktor szerint Zelenszkij beavatkozott a magyar választásba a Barátság kőolajvezeték leállításával / Fotó: AFP

A videó alapján Brüsszel és Volodimir Zelenszij ukrán elnök közös célja, hogy hazánkban ukránpárti kormány kerüljön hatalomra áprilisban.

Brüsszel célja leválni az orosz energiáról. Mivel a Fidesz erre nemet mondott, Ursula von der Leyen ezt Magyarország esetében Magyar Péterrel érné el, így a Tisza Pártot támogatja az áprilisi országgyűlési választáson. Mint a kampányvideóban fogalmaztak: „Brüsszel kérésére a Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést, és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené”, míg a Fidesz mindez ellen van.

Ukrajna és Magyarország között mélyült a konfliktus

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, nem csillapodik a vita Ukrajna és Magyarország között. Az ukránok szerint a magyar kormány pontosan tudja, miért állították le a Barátság kőolajvezetéket, ennek fényében pedig nem értik, miért állították le a dízelexportot.

Az elmúlt napokban éles politikai vita bontakozott ki a Barátság kőolajvezeték miatt, miután a magyarországi szakaszon megszakadt az olajszállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna politikai döntést hozott a tranzit leállításáról, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, miközben a Mol 500 ezer tonna orosz kőolajat rendelt tengeri szállítással, amely várhatóan március elején érkezik a horvát kikötőbe. A magyar kormány közölte: az energia- és üzemanyag-ellátás nincs veszélyben, ugyanakkor Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást mindaddig, amíg nem indul újra a kőolaj a vezetéken.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, és a kormánynak stratégiai tartalékokhoz kellett nyúlnia. Eközben Ukrajna más forrásokból – többek között Indiából, Törökországból és Görögországból – növelte az üzemanyagimportját, részben déli útvonalakon, például a Dunán érkező szállítmányokkal.