Gulyás Gergely reagált Nagy Márton bankritkítási tervére – ezen nincs mit félreérteni, Orbán Viktor már nyersen kimondta
A magyarországi bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! – közölte korábban Nagy Márton a közösségi oldalán. A nemzetgazdasági miniszter részletesen nem fejtette ki, mire gondol, de azt egyértelművé tette, hogy a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható.
Sőt, azt is kijelentette, hogy csak öt nagy bank maradhatna Magyarországon, a bejegyzéséhez egy kimutatást is csatolt. Ez a hitelintézetek és a hitelintézeti fióktelepek számának alakulását mutatja. Az előbbiből tavaly 27-et tartottak nyilván, az utóbbiból kilencet.
Ehhez képest a Nagy Márton által jelzett öt nagy bank jóval koncentráltabb pénzpiacot jelent. Arról is írtunk, hogy érdemes figyelembe venni, hogy a nemzetgazdasági miniszter kifejezetten nagy bankokat említett, amiből az is következhet, hogy
több kisebb pénzintézetet felvásárolhatnak Magyarországon, vagy adott esetben elhagyhatják a hazai ágazatot.
A miniszer azt is írta, hogy a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható.
A csütörtöki kormányinfón, amelyet ezúttal is Gulyás Gergely tartott, újságírói kérdésként elhangzott, hogy a kormány tárgyalta-e Nagy Márton felvetését kormányülésen, illetve mi az álláspontja a kijelentéssel kapcsolatban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elárulta, hogy a szerdai kormányülésen nem került elő a kérdés, ezért „nincs erről a kormánynak véleménye”.
Pedig Orbán Viktor az évértékelő beszédén maga hozta szóba a hazai bankrendszert. A miniszterelnök szokatlanul konkrét összegeket árult el, mennyi pénzt vettek el a bankoktól és a multiktól.
„Most úgy fogok beszélni, olyan tényeket fogok önöknek bemutatni, amit így nem szoktam. Tényeket, amikről beszélni sem szoktam ilyen nyersen. De azt remélem, hogy ezzel megválaszolom azt a gyakran hallott, értetlenkedő kérdést is, hogy miből?” – vezette fel.
- Miből futja Magyarországnak Európa legbőkezűbb családtámogatására?
- Miből futja a rezsicsökkentésre?
- Miből futja 13. és 14. havi nyugdíjra?
- Az új gyárakra, budapesti történelmi épületek, sőt egész városnegyedek újjáépítésére?
- Miből futja a Magyar Falu Programra,
- diákhitelre, munkáshitelre, fix 3 százalékos elsőotthon-teremtésre?
Nos, mint kiderült, 2010 és 2025 között három gazdasági területről: a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettek
összesen 14 956 milliárd forintot, és a tervek szerint 2026-ban is elvesznek még 1922 milliárd forintot.