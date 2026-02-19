Külföldi projekt lehet a Tisza, évek alatt készítették elő a mestertervet – kiderültek a részletek, egy rózsadombi találkozó hozta a lebukást

Nem Magyar Péter találta ki a Tisza Pártot, az már korábban létrejött külföldi támogatásból, majd a magyar embereket átverve szereztek szavazókat – közölte az Ellenpont.

Kapitány István a Tisza Párt színeiben indul a választáson áprilisban / Fotó: Turcsik Márk / Kapitány István / Facebook

Egyre több jel utal arra, hogy az új ellenzéki párt a külföldi finanszírozók projektje, amelyhez csak kirakatfigurának szánták Magyar Pétert – írja az Ellenpont. Hozzátették, hogy valójában a Tisza Párt története nem Magyar Péterrel, és nem 2024-ben kezdődött, hanem már 2023-ban.

A lebukás egy menedzserekkel teli teremben történt

2023. október 16-án, 14 órakor a Haris Park rendezvénytermében egy baloldali pénzügyi támogatói kör előtt Bod Péter Ákos társaságában megjelent Kapitány István. Azt vázolták fel, hogy az ellenzék 2022-es történelmi veresége után egy jobban szervezett, központosított, úgynevezett szakértői csapatra és kampányra lesz szükség a következő választáson.

A zárt körű rendezvényen, ahol az Ellenpont neve elhallgatását kérő forrása is jelen volt,

egy új politikai formáció létrehozását hirdették meg, amelynek a céljául egy új, a bukott baloldali pártokkal látszólag szakító szerveződés megalapítását tűzték ki, amelynek feladata, hogy a 2026-os választás reménybeli megnyerése után egy úgynevezett szakértői kormányt juttasson hatalomra.

Az új struktúráról ekkor konkrét nevek (Kapitányon és Bod Péter Ákoson kívül) nem hangzottak el, de a koncepció előképe a Bajnai-féle technokrata kormány volt. Vagyis éppen olyan, mint ami Magyar Péter, Kapitány István és Orbán Anita vezetésével körvonalazódni látszik.

Ennek megfelelően egyébként a Bod Péter Ákos által tartott államháztartási áttekintés elsősorban a potenciális költségcsökkentésekről, vagyis a megszorítási lehetőségekről szólt, ami egybevág a Tisza néhány hónapja kiszivárgott programjával. Ennek egyik legfőbb eleme a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt képviselte több nyilatkozatában Kapitány István is. Ez most, amikor az ukránok lezárták a Barátság kőolajvezetéket, különösen veszélyes.

Menedzserek a társadalomért – és a saját zsebük mélyítéséért

A Menedzserek Országos Szövetségének jubileumi eseményen öt kategóriában díjazták az előző év legkiválóbb menedzsereit, azokat a személyiségükben is példamutató sikeres vezetőket, akiknek meghatározó szerepük van vállalatuk irányításában.