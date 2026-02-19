Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 -0,04% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,05% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 -0,04% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 335 -0,27% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 534 -1,02% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS541 -0,18% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 016,31 -0,34% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,6 +0,31% BUX126 335 -0,27% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 534 -1,02% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS541 -0,18% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 016,31 -0,34% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,6 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kapitány István
Tisza Párt
Ellenpont

Külföldi projekt lehet a Tisza, évek alatt készítették elő a mestertervet – kiderültek a részletek, egy rózsadombi találkozó hozta a lebukást

Az Ellenpont hatalmas leleplezést tett: 2023. október 16-án, 14 órakor a Haris Park rendezvénytermében egy baloldali pénzügyi támogatói kör előtt Bod Péter Ákos társaságában megjelent Kapitány István. Akkor még azt vázolták fel, hogy az ellenzék 2022-es történelmi veresége után egy jobban szervezett, központosított, úgynevezett szakértői csapatra és kampányra lesz szükség a következő választáson.
VG
2026.02.19, 12:00
Frissítve: 2026.02.19, 12:21

Nem Magyar Péter találta ki a Tisza Pártot, az már korábban létrejött külföldi támogatásból, majd a magyar embereket átverve szereztek szavazókat – közölte az Ellenpont.

tisza
Kapitány István a Tisza Párt színeiben indul a választáson áprilisban / Fotó: Turcsik Márk / Kapitány István / Facebook

Egyre több jel utal arra, hogy az új ellenzéki párt a külföldi finanszírozók projektje, amelyhez csak kirakatfigurának szánták Magyar Pétert – írja az Ellenpont. Hozzátették, hogy valójában a Tisza Párt története nem Magyar Péterrel, és nem 2024-ben kezdődött, hanem már 2023-ban.

A lebukás egy menedzserekkel teli teremben történt

2023. október 16-án, 14 órakor a Haris Park rendezvénytermében egy baloldali pénzügyi támogatói kör előtt Bod Péter Ákos társaságában megjelent Kapitány István. Azt vázolták fel, hogy az ellenzék 2022-es történelmi veresége után egy jobban szervezett, központosított, úgynevezett szakértői csapatra és kampányra lesz szükség a következő választáson. 

A zárt körű rendezvényen, ahol az Ellenpont neve elhallgatását kérő forrása is jelen volt,

egy új politikai formáció létrehozását hirdették meg, amelynek a céljául egy új, a bukott baloldali pártokkal látszólag szakító szerveződés megalapítását tűzték ki, amelynek feladata, hogy a 2026-os választás reménybeli megnyerése után egy úgynevezett szakértői kormányt juttasson hatalomra. 

Az új struktúráról ekkor konkrét nevek (Kapitányon és Bod Péter Ákoson kívül) nem hangzottak el, de a koncepció előképe a Bajnai-féle technokrata kormány volt. Vagyis éppen olyan, mint ami Magyar Péter, Kapitány István és Orbán Anita vezetésével körvonalazódni látszik.

Ennek megfelelően egyébként a Bod Péter Ákos által tartott államháztartási áttekintés elsősorban a potenciális költségcsökkentésekről, vagyis a megszorítási lehetőségekről szólt, ami egybevág a Tisza néhány hónapja kiszivárgott programjával. Ennek egyik legfőbb eleme a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt képviselte több nyilatkozatában Kapitány István is. Ez most, amikor az ukránok lezárták a Barátság kőolajvezetéket, különösen veszélyes.

Menedzserek a társadalomért – és a saját zsebük mélyítéséért

A Menedzserek Országos Szövetségének jubileumi eseményen öt kategóriában díjazták az előző év legkiválóbb menedzsereit, azokat a személyiségükben is példamutató sikeres vezetőket, akiknek meghatározó szerepük van vállalatuk irányításában.

Az Év Menedzsere 2018 életműdíj kitüntetettje Bojár Gábor, a Graphisoft szoftverfejlesztő cég, az idén 20 éves budapesti Graphisoft Park és az Aquincum Institute of Technology felsőkoktatási vállalkozás alapítója, aki milliókkal támogatta Magyar Péter indulását.

A Menedzserek a Társadalomért 2018 különdíjat Gerendai Károly kapta, aki kultúraszervező, a Sziget Fesztivál alapítója, Magyarország első Michelin-csillagos éttermének a tulajdonosa, valamint a Szeretem Magyarországot Klub alapítója és vezetője. A klub fontos pontja volt Magyar Péter karrierjének, hiszen a Direkt36 cikke szerint itt mutatták be azokat a szereplőket a Tisza Párt későbbi elnökének, akik aztán támogatták politikai karrierjét.

A Global Leadership Award Különdíját 2024-ben pedig az azóta szintén a Tisza mellett feltűnő Orbán Anita kapta.

Külön érdekesség, hogy a jelölőbizottság elnöke az a Bod Péter Ákos volt, aki később a Haris Parkban a Tisza elődprojektjének zászlóbontásán előadást tartott, majd a párt tanácsadói csapatában bukkant fel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu