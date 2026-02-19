Deviza
genetikailag módosított organizmusok
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft
génmódosított növények
vetőmag
szabadalom
agrárium
mezőgazdaság
GMO
Európai Unió

Az Európai Unió lazíthat az új GMO-k szabályozásán

Már március elején dönthet az Európai Parlament arról a rendelettervezetről, amely az új géntechnológiával előállított GMO-termékek esetében megszüntetné a kötelező biztonsági ellenőrzést és jelölést. A Biokontroll Hungária szerint a GMO-szabályozás lazításával a fogyasztók és a termelők is elesnének a tájékozott döntés lehetőségétől, és a vetőmagpiacon tovább erősödhetne a nagy nemzetközi vállalatok szerepe.
VG
2026.02.19, 11:49
Frissítve: 2026.02.19, 12:06

Akár már március elején elfogadhatja az Európai Parlament azt a rendelettervezetet, amely lényegében megszünteti a hatósági kontrollt és nyomon követést az új géntechnológiával készült, génmódosított termékek (új GMO-k) felett – mutatott rá csütörtöki közleményében a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

No,Gmo,Sign,On,A,Farmers,Market,Food,Stall,With
Az Európai Unió lazítana a génmódosított termékek felügyeletén / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Az Európai Unió lazítana a génmódosított termékek felügyeletén

„A géntechnológia olyan eljárás, amit lehet felelősen és felelőtlenül használni, illetve elfogadni vagy elutasítani, mindez döntés kérdése. Ökológiai gazdálkodókat minősítő szervezetként mi teljes mértékben elutasítjuk a génmódosítás élelmiszeripari és agrárfelhasználását” ‒ vezette fel a problémát Roszík Péter címzetes egyetemi docens, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vezetője.

A szakértő elfogadhatatlannak tartja, hogy 

a rendelet épp a döntés lehetőségét vonná meg az emberektől és intézményektől azzal, hogy sem a biztonsági ellenőrzés, sem a nyomonkövethetőség nem lenne kötelező ezekre a termékekre a továbbiakban, ahogy a csomagoláson sem kellene feltüntetni, hogy a termék génmódosított alapanyagokból készül. 

Ezzel sérülne a fogyasztók önrendelkezési joga: információ híján nem mérlegelhetnék, mit szeretnének enni, és mit nem, és ez csak az egyik súlyos probléma. A szervezet szerint ugyanis a nemesítők és termelők sem tudnának dönteni a vetőmaghasználatról. A jelöletlen termékek például megnehezítenék a biogazdálkodást, ahol tilos a GMO-k alkalmazása, ideértve az új technológiájú GMO-termékeket is.

Érkezhet a vetőmag-szabadalom, vele együtt pedig a nagy multicégek diktátuma

Legalább ilyen jelentős kockázat, hogy a GMO-vetőmagot előállító cégek szabadalmaztathatnák a vetőmagokat, így nagy multinacionális cégek határozhatnák meg, mit vessenek a gazdák, mit egyenek a fogyasztók. Azok a termelők, akik olyan vetőmagot használnak, amely hordozza a cég által levédett tulajdonságokat, akár perelhetők lennének, ha azt nem az adott cégtől vették.

Végül és messze nem utolsósorban a biztonsági ellenőrzés kötelezettségének megszüntetése azzal járna, hogy

alapvetően ezen GMO-t elállító cégek jóérzésén vagy költési hajlandóságán múlna, hogy mennyi és milyen alapos vizsgálatnak vetik alá ezeket a termékeket és terményeket a forgalmazás előtt.

Nyilván szándékosan senki nem okoz kárt, de a GMO közép- és hosszú távú hatásairól eddig nem készültek kellően kimerítő vizsgálatok. Ha a rendelet átmegy, már a rövid távú hatásokban sem lehetünk majd biztosak. „Mindez messze nemcsak a hazai biogazdálkodók vagy a Biokontroll véleménye. Számos holland, német, francia, olasz és más tudományos intézet figyelmeztet a veszélyre” ‒ tette hozzá a szakember.

A Biokontroll szerint az ellenzők egyetlen dolgot tehetnek: csatlakozhatnak a tagállamok állampolgárainak azon tömegéhez, akik írásban fejezik ki szándékukat és véleményüket a követhetetlen GMO-használat ellen. Ha sikerül elérni a kellő létszámot, a kötelező jelölés és ellenőrzés megtartása talán elérhető.

„Bízunk benne, hogy minél többen kifejtik majd ellenvéleményüket, mert ha a tervezet átmegy, olyan szellemet engedünk ki a palackból, amelyet nem lehet újra kontroll alá vonni. A GMO-termelésben részt vevő nemzetközi cégek eddig is mindent megtettek az üzleti érdekeik érvényesülését gátló jogi biztosítékok lebontására. Reméljük, ezt a kísérletet is sikerül közösségi összefogással megakadályozni” ‒ zárta szavait Roszík Péter.

Megtalálta a módszert az EU, kiskaput nyitnak a génmódosított élelmiszereknek, észre se vesszük, ha ilyet vásárolunk

Eddig is jelen voltak az unióban, de kötelező speciális címkézésből a vásárló tudta, hogy ilyet vesz. A génmódosított élelmiszerek, ha a megegyezés formális jóváhagyást kap, ezután jelölés nélkül is a polcokra kerülhetnek – ezt úgy oldották meg, hogy felállítottak egy új kategóriát az újabb technológiák egy részére.

