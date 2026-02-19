Itt a váratlan bejelentés: új boltok jelennek meg Magyarországon, aggódhat a Lidl és az Aldi, rámennek a vásárlóikra – teljesen átalakul a nagy lánc
Teljes átalakulást jelentett be az egyik legnagyobb magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi lánc csütörtökön. Ennek része, hogy új boltok nyílnak, de ennél sokkal mélyebb változásokról született döntés.
Az Auchan bejelentette, hogy a célja egy
- több boltformátumot integráló,
- országos üzlethálózat kiépítése,
- és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re.
A három pillére épülő stratégia egyik leglátványosabb része, hogy a szuper- és hipermarketek újrapozicionálása mellett
70–150 négyzetméteres kényelmi üzleteket indítanak el.
Ezenfelül digitális és hatékonysági fejlesztéseket – egyebek mellett a mobilalkalmazás fejlesztését és a mesterséges intelligencia alkalmazását – is terveznek.
Új boltok jelennek meg Magyarországon: aggódhat a Lidl
Mint kiderült, az expanzió során 2027-től számos új Auchan üzlet nyílik, ezzel párhuzamosan a vállalat tovább erősíti az egymillió aktív résztvevőt számláló Bizalomkártya-hűségprogramját.
A növekedési terv első lépése azonban, hogy a meglévő 19 Auchan hipermarketet megújítják.
A cél az eladótér optimalizálása és a választék strukturált átalakítása, magyarán alapvető megváltoznak majd a most ismert Auchan áruházak. Amit erről egyelőre tudni lehet:
- erősödik az élelmiszer- és szezonális kínálat súlya, de marad a differenciált termékválaszték,
- kiemelt szerepet kapnak a friss, pultos és saját gyártású termékek,
- a hipermarketek a jövőben nemcsak értékesítési pontként, hanem – a bevásárlóközpontokhoz hasonlóan – élmény- és szolgáltatóközpontként,
- valamint a többcsatornás működést támogató logisztikai bázisként működnek tovább.
Az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, két nagy superstore-ral, három szupermarkettel, egy innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik.
A 2025-ös év előzetes adatai alapján az Auchan Magyarország forgalma 542 milliárd forintra emelkedett. Ha bejön a stratégia, ez alaposan megugorhat, hiszen megnyílnak a most bejelentett kényelmi üzletek. Ezekkel az az elképzelés, hogy a napi, gyors vásárlási igényeket szolgálják ki lakóövezetekben, közlekedési csomópontokban és irodanegyedekben.
Ez kifejezetten olyan formátum, amelyben a Lidl és az Aldi nagyon erős. Persze közben a német boltok is javában terjeszkednek Magyarországon.
Az Auchan azt írta, a terjeszkedés célja egy országos, több formátumra épülő üzlethálózat kialakítása. Az új nyitások 2027-től, több ütemben, döntően saját finanszírozásból valósulnak meg, illetve a vállalat hazai történetében
első alkalommal a terjeszkedést franchise-modell is támogatja.
A növekedés számunkra tudatos, fenntartható hálózatépítést jelent. „A következő években olyan többcsatornás modellt alakítunk ki, amely következetesen a vásárlói igényekből indul ki, és országos lefedettséget biztosít”– mondta Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója.
Az Auchan ma azt is bejelentette, hogy az online értékesítés újabb kényelmi funkcióval bővül: három belvárosi helyszínen elindult az Auchan CoolBox hűtött csomagautomaták szolgáltatása. Az automaták megfelelő hőmérsékleten tárolják a friss, hűtött és fagyasztott termékeket, így 0–24 órában garantált minőségű áruátadást biztosítanak a vásárlóknak.