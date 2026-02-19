Deviza
Itt a váratlan bejelentés: új boltok jelennek meg Magyarországon, aggódhat a Lidl és az Aldi, rámennek a vásárlóikra – teljesen átalakul a nagy lánc

Óriási változás kezdődik a kiskereskedelemben. Az egyik legnagyobb magyarországi lánc döntött a következő évek stratégiájáról, ennek leglátványosabb része, hogy új boltok jönnek létre. Kifejezetten olyan formátumban, ami veszélyes lehet a klasszikus német diszkontokra, a Lidlre és az Aldira.
Hecker Flórián
2026.02.19, 12:52
Frissítve: 2026.02.19, 14:02

Teljes átalakulást jelentett be az egyik legnagyobb magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi lánc csütörtökön. Ennek része, hogy új boltok nyílnak, de ennél sokkal mélyebb változásokról született döntés.

Új boltok, Auchan, Lidl
Új boltok jelennek meg Magyarországon: aggódhat a Lidl / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Auchan bejelentette, hogy a célja egy

  • több boltformátumot integráló,
  • országos üzlethálózat kiépítése,
  • és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re.

A három pillére épülő stratégia egyik leglátványosabb része, hogy a szuper- és hipermarketek újrapozicionálása mellett

70–150 négyzetméteres kényelmi üzleteket indítanak el.

Ezenfelül digitális és hatékonysági fejlesztéseket – egyebek mellett a mobilalkalmazás fejlesztését és a mesterséges intelligencia alkalmazását – is terveznek. 

Új boltok jelennek meg Magyarországon: aggódhat a Lidl

Mint kiderült, az expanzió során 2027-től számos új Auchan üzlet nyílik, ezzel párhuzamosan a vállalat tovább erősíti az egymillió aktív résztvevőt számláló Bizalomkártya-hűségprogramját. 

A növekedési terv első lépése azonban, hogy a meglévő 19 Auchan hipermarketet megújítják.

A cél az eladótér optimalizálása és a választék strukturált átalakítása, magyarán alapvető megváltoznak majd a most ismert Auchan áruházak. Amit erről egyelőre tudni lehet:

  1. erősödik az élelmiszer- és szezonális kínálat súlya, de marad a differenciált termékválaszték,
  2. kiemelt szerepet kapnak a friss, pultos és saját gyártású termékek,
  3. a hipermarketek a jövőben nemcsak értékesítési pontként, hanem – a bevásárlóközpontokhoz hasonlóan – élmény- és szolgáltatóközpontként,
  4. valamint a többcsatornás működést támogató logisztikai bázisként működnek tovább.

Az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, két nagy superstore-ral, három szupermarkettel, egy innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik.

A 2025-ös év előzetes adatai alapján az Auchan Magyarország forgalma 542 milliárd forintra emelkedett. Ha bejön a stratégia, ez alaposan megugorhat, hiszen megnyílnak a most bejelentett kényelmi üzletek. Ezekkel az az elképzelés, hogy a napi, gyors vásárlási igényeket szolgálják ki lakóövezetekben, közlekedési csomópontokban és irodanegyedekben.

Ez kifejezetten olyan formátum, amelyben a Lidl és az Aldi nagyon erős. Persze közben a német boltok is javában terjeszkednek Magyarországon.

Az Auchan azt írta, a terjeszkedés célja egy országos, több formátumra épülő üzlethálózat kialakítása. Az új nyitások 2027-től, több ütemben, döntően saját finanszírozásból valósulnak meg, illetve a vállalat hazai történetében

első alkalommal a terjeszkedést franchise-modell is támogatja.

A növekedés számunkra tudatos, fenntartható hálózatépítést jelent. „A következő években olyan többcsatornás modellt alakítunk ki, amely következetesen a vásárlói igényekből indul ki, és országos lefedettséget biztosít”– mondta Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az Auchan ma azt is bejelentette, hogy az online értékesítés újabb kényelmi funkcióval bővül: három belvárosi helyszínen elindult az Auchan CoolBox hűtött csomagautomaták szolgáltatása. Az automaták megfelelő hőmérsékleten tárolják a friss, hűtött és fagyasztott termékeket, így 0–24 órában garantált minőségű áruátadást biztosítanak a vásárlóknak.

