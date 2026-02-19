Helyzetkép: komoly ütést vinne be Ukrajnának egy magyar áram- és gázexportstop – ez vár rájuk, ha a kormány dönt az újabb tiltásról
Magyarország akár az Ukrajnába irányuló áram- és gázszállítás letiltásával is válaszolhat a dízelszállítás megszüntetése mellett arra, hogy ukrán döntés nyomán hetek óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság vezetéken. A lehetőséget Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vetette fel. A Világgazdaság mindkét termék esetében rövid helyzetképet ad Ukrajna ellátásáról és mozgásteréről.
Ingadozik az ukrán áramimportigény
Folyamatosan változik Ukrajna villamosenergia-igénye, így az is, hogy éppen mekkora behozatalra szorul, ugyanis a háborús károk miatt erősen ingadozik az ukrán iparvállalatok, az ukrán gazdaság energiaigénye. A behozatal a csúcsidőszakokban a teljes felhasználásnak a 10-15 százalékát is fedezheti.
A fő eladó Magyarország, innen érkezett Ukrajnában tavaly és tavalyelőtt is a behozatal 35–45 százaléka, a mennyiség további része Szlovákiából, Romániából és Lengyelországból.
Fontos, hogy a csúcsidőszakon kívül Ukrajna nem szorul rá az áramimportra. Tavaly nyáron például a magyar áramtőzsdén is jelentős mennyiségű, főként ukrán naperőművekből származó villamos energiát adtak el a kereskedők.
Az ukrán áramtermelés összetétele is erősen változik annak függvényében, hogy a rendszer mely elemeit érik orosz támadások. Miközben az ukrán áramtermelés lelke a nukleáris energia, éppen az ország legnagyobb ilyen létesítménye, a zaporizzsjai atomerőmű orosz ellenőrzés alatt van, tehát nem az ukrán ellátást szolgálja.
- az ország villamosenergia-termelése így is a nukleáris energián alapul, erre jutott a 2024–2025-ös időszakban a mix 52–60 százaléka a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint.
- A hőerőművek hányada 28–32 százalék volt. Ezek, továbbá a gázüzemű és a széntüzelésű erőművek az orosz támadások fő célpontjai. Kapacitásaik több mint 70-80 százaléka mára megsérült vagy megsemmisült.
- A nap- és szélenergia súlya 9–11 százalékot, a vízerőműveké 5–10 százalékot tett ki.
Magyarország a fő gázszállító
Ukrajna gázellátásának 15, illetve 25 százaléka származott 2024-ben és 2025-ben importból, vagyis az arány a múlt évben jelentősen nőtt. Keleti szomszédunk vásárlásain belül Magyarországé volt a legnagyobb szerep (és most is az), erről a Világgazdaság a közelmúltban ukrán közlés alapján már friss adatokkal szolgált. A 6,47 milliárd köbméteres ukrán importból 2,94 milliárd származott Magyarországról. Ez az ukrán behozatal 45,5 százaléka volt, míg Ukrajna teljes, 25,88 milliárd köbméteres felhasználásának a 11,4 százaléka. Ehhez mellesleg hozzáadandó Ukrajna Szlovákián át történő behozatala is, hiszen Szlovákia döntően Magyarországon át jut földgázhoz. (Mindazonáltal az említettnél van kisebb becslés is Ukrajna múlt évi gázfelhasználásából, ennek alapján viszont még nagyobb a magyar kivitel súlya.)
Kérdés, hogy a magyar import esetleges kiesését hogyan tudja pótolni Ukrajna. Tény, hogy az elmúlt években már elkezdte diverzifikálni a vásárlásait. Legutóbb arról számolt be, hogy lengyel gázszállító rendszer üzemeltetője, a Gaz-System és az ukrán gázszállító rendszer üzemeltetője megállapodott a Lengyelországból Ukrajnába irányuló gázimport kapacitásának fokozatos növelésében 2026 február elejétől, ezt Denisz Smihal energiaügyi miniszter jelentette be a Jevropejszka Pravda szerint. A kapacitás április végére napi 15,3 millió köbméterről 18,4 millió köbméterre nő. A lengyel útvonal hozzáférést biztosít a különféle gázforrásokhoz, és továbbra is az egyik kulcsfontosságú importforrás.
Lengyelország besegít
Ukrajna 2025-ben 2,1 milliárd köbméter gázt kapott Lengyelországon keresztül, ez a teljes import több mint 30 százaléka volt, beleértve a mintegy 600 millió köbméteres amerikai LNG-t is. A Lengyelországon át történő import az idén folytatódik: az Orlen 2026-ban több mint 1 milliárd köbméter gázt tervez szállítani Ukrajnának 2026-ban, ezt Ireneusz Fafara, a cég vezérigazgatója jelentette be február 16-án. A tavalyi mennyiség 0,7 milliárd köbméter volt, az idei tétel tehát több mint 40 százalékos növekedést takar. Ireneusz Fafara a Bloomberg szerint ma közölte, hogy az Orlen tavaly több mint 1,5 millió tonna terméket exportált Ukrajnába, a mennyiséget az idén növeli.
Az ExPro híre szerint a Naftogaz és az Orlen novemberben megállapodott 300 millió köbméter amerikai LNG Lengyelországon keresztül történő szállításáról 2026 első negyedévében.
Nagyon kell Ukrajnának az import
A belföldi áramtermelés akadozása felértékeli a stabilan hozzáférhető importot. Ám az is látszik, hogy az ukrán áramellátás szempontjából az importmegállapodásoknál fontosabb a villamosenergia-rendszer és az áramtermelés működőképességének fenntartása, illetve visszaállítása. Szintén szüksége van Ukrajnának a külföldi gázra. Magyarország ideiglenes – a Barátság kőolajvezeték újraindításáig esedékes – távolmaradása e két termék piacától a magyar exportőröknek tetemes bevételkiesést is okoz, a sort a Mol kezdte gázolajkivitelének leállításával. A magyar exportőrök helyét riválisok veszik át, akiktől a helyzet remélt rendeződése után nehéz vagy lehetetlen lesz visszaszerezni a most elveszített piacot. E piacvesztés azonban a kereskedelmi szempontoknál fontosabb politikai megfontolás indokolhatja.