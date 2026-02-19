Helyzetkép: komoly ütést vinne be Ukrajnának egy magyar áram- és gázexportstop – ez vár rájuk, ha a kormány dönt az újabb tiltásról

Magyarország akár az Ukrajnába irányuló áram- és gázszállítás letiltásával is válaszolhat a dízelszállítás megszüntetése mellett arra, hogy ukrán döntés nyomán hetek óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság vezetéken. A lehetőséget Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vetette fel. A Világgazdaság mindkét termék esetében rövid helyzetképet ad Ukrajna ellátásáról és mozgásteréről.

Ukrajna áramimportigénye nagyban függ a háborús károk elhárításának gyorsaságától / Fotó: AFP

Ingadozik az ukrán áramimportigény

Folyamatosan változik Ukrajna villamosenergia-igénye, így az is, hogy éppen mekkora behozatalra szorul, ugyanis a háborús károk miatt erősen ingadozik az ukrán iparvállalatok, az ukrán gazdaság energiaigénye. A behozatal a csúcsidőszakokban a teljes felhasználásnak a 10-15 százalékát is fedezheti.

A fő eladó Magyarország, innen érkezett Ukrajnában tavaly és tavalyelőtt is a behozatal 35–45 százaléka, a mennyiség további része Szlovákiából, Romániából és Lengyelországból.

Fontos, hogy a csúcsidőszakon kívül Ukrajna nem szorul rá az áramimportra. Tavaly nyáron például a magyar áramtőzsdén is jelentős mennyiségű, főként ukrán naperőművekből származó villamos energiát adtak el a kereskedők.

Az ukrán áramtermelés összetétele is erősen változik annak függvényében, hogy a rendszer mely elemeit érik orosz támadások. Miközben az ukrán áramtermelés lelke a nukleáris energia, éppen az ország legnagyobb ilyen létesítménye, a zaporizzsjai atomerőmű orosz ellenőrzés alatt van, tehát nem az ukrán ellátást szolgálja.

Azonban

az ország villamosenergia-termelése így is a nukleáris energián alapul, erre jutott a 2024–2025-ös időszakban a mix 52–60 százaléka a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint.

A hőerőművek hányada 28–32 százalék volt. Ezek, továbbá a gázüzemű és a széntüzelésű erőművek az orosz támadások fő célpontjai. Kapacitásaik több mint 70-80 százaléka mára megsérült vagy megsemmisült.

A nap- és szélenergia súlya 9–11 százalékot, a vízerőműveké 5–10 százalékot tett ki.

Magyarország a fő gázszállító

Ukrajna gázellátásának 15, illetve 25 százaléka származott 2024-ben és 2025-ben importból, vagyis az arány a múlt évben jelentősen nőtt. Keleti szomszédunk vásárlásain belül Magyarországé volt a legnagyobb szerep (és most is az), erről a Világgazdaság a közelmúltban ukrán közlés alapján már friss adatokkal szolgált. A 6,47 milliárd köbméteres ukrán importból 2,94 milliárd származott Magyarországról. Ez az ukrán behozatal 45,5 százaléka volt, míg Ukrajna teljes, 25,88 milliárd köbméteres felhasználásának a 11,4 százaléka. Ehhez mellesleg hozzáadandó Ukrajna Szlovákián át történő behozatala is, hiszen Szlovákia döntően Magyarországon át jut földgázhoz. (Mindazonáltal az említettnél van kisebb becslés is Ukrajna múlt évi gázfelhasználásából, ennek alapján viszont még nagyobb a magyar kivitel súlya.)