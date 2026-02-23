Külföldi csomagküldés 2026-ban: árak, szállítási idők és a leggyakoribb hibák

1. Mitől függ a külföldi csomagküldés ára?

A fizetendő végösszeg jellemzően az alábbi tényezők kombinációjából áll össze.

Súly és méretek : a fizikai paramétereken túl a térfogatsúly is meghatározó lehet, különösen a nagyméretű, de könnyű dobozok esetén.

: a fizikai paramétereken túl a térfogatsúly is meghatározó lehet, különösen a nagyméretű, de könnyű dobozok esetén. Célország és távolság : míg az EU-n belüli szállítás általában gördülékeny és gyors, az EU-n kívüli úti céloknál a vámkezelési eljárással is számolni kell.

: míg az EU-n belüli szállítás általában gördülékeny és gyors, az EU-n kívüli úti céloknál a vámkezelési eljárással is számolni kell. Szolgáltatási szint : jelentős árkülönbség lehet a standard és az expressz opciók között.

: jelentős árkülönbség lehet a standard és az expressz opciók között. Extra szolgáltatások : ilyen például az értékbiztosítás, az utánvét (ahol ez a funkció elérhető), vagy a különleges kezelés igénye.

: ilyen például az értékbiztosítás, az utánvét (ahol ez a funkció elérhető), vagy a különleges kezelés igénye. Feladás és átvétel módja: választhatunk háztól házig szolgáltatást, átvevőpontot vagy csomagautomatát is (ahol a hálózat ezt lehetővé teszi).

Tipp: a legpontosabb árat mindig az online díjkalkulátorok segítségével kaphatod meg, mivel ezek valós és aktuális paraméterekkel számolnak.

2. Szállítási idők: mikor éri meg az expressz?

A tranzitidőt elsősorban a kiválasztott szolgáltatás típusa és a célország távolsága határozza meg.

Az expressz szállítás akkor éri meg igazán, ha a küldemény (például egy fontos dokumentum, egy határidős ajándék vagy egy sürgős üzleti csomag) időkritikus, illetve ha EU-n kívülre szeretnénk a lehető leggyorsabb átfutást elérni. Ha viszont a költséghatékonyság a fő szempont, és belefér plusz néhány nap a kézbesítésbe, a standard opció gyakran logikusabb választás.

3. Valós forgalmi kép: melyek a leggyakoribb célországok?

A Csomagnet rendszerén keresztül évente nagyságrendileg 312 400 csomagfeladás történik, amelyből mintegy 51 800 darab lépi át a határt. A külföldi küldemények esetében egyértelműen az európai irányok dominálnak, az élen a német relációval.

Az alábbi táblázat bemutatja a legnépszerűbb célországok megoszlását.



Célország arány a külföldi küldeményekből

Németország (DE) 32%

Egyesült Királyság (GB) 11%

Hollandia (NL) 9%

Ausztria (AT) 8%

Lengyelország (PL) 5%

Románia (RO) 5%

Olaszország (IT) 5%

Franciaország (FR) 4%

Szlovákia (SK) 3%

Csehország (CZ) 3%

USA (US) 2%

