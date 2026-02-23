Deviza
KSH
negyedév
beruházás

Töretlen a bizalom Magyarország felé: lassult, de nem tört meg a beruházási dinamika

A tavalyi év negyedik negyedévében a beruházások volumene 1,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, miközben negyedéves alapon stagnáláshoz közeli mozgás volt látható. Az egész évet tekintve a fejlesztési teljesítmény 4,3 százalékkal csökkent. Az adatokból az is kiderült, hogy erős külföldi jelenlét mellett stabilizálódhat a beruházási pálya.
VG
2026.02.23, 08:36
Frissítve: 2026.02.23, 13:20

A nyers adatok szerint 2025. IV. negyedévében 1,3 százalékkal maradt el a beruházások volumene az előző év azonos időszakától, míg a szezonálisan kiigazított adatok alapján a teljesítmény 0,1 százalékkal haladta meg a harmadik negyedévit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Ez lényegében stagnáló negyedéves pályát jelez, érdemi fordulat nélkül.

beruházás
Erős külföldi jelenlét mellett stabilizálódhat a beruházási pálya / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A tavalyi év egészében a beruházások teljesítménye 4,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A KSH szerint a negyedik negyedévben a nemzetgazdasági beruházások volumene – szezonálisan kiigazítva – 1,7 százalékkal mérséklődött éves alapon.

A visszaeséshez legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás beruházási aktivitásának csökkenése járult hozzá. Ezekben az ágazatokban tovább szűkültek a fejlesztések, ami érdemben lehúzta az összteljesítményt.

Ezzel szemben a szállítás és raktározás, valamint az ingatlanügyletek területén növekvő beruházási aktivitás volt megfigyelhető, ami részben tompította a nemzetgazdasági szintű visszaesést, de az összképet nem tudta érdemben megfordítani.

Közel a beruházási mélypont, de továbbra is alacsony a volumen

A negyedik negyedéves adatok alapján a beruházások közel lehetnek a mélypontjukhoz, ugyanakkor a volumen továbbra is rendkívül alacsony szinten áll – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Értékelése szerint a vállalati beruházási hajlandóságot egyszerre fékezi a bizonytalan gazdasági környezet, az exportkereslet gyengesége, valamint az uniós források jelentős részének visszatartása. Utóbbi nemcsak finanszírozási szempontból jelent problémát, hanem azért is, mert az elmúlt években kialakult egyfajta támogatásfüggőség, különösen a gépberuházásoknál. A feldolgozóipar gyenge teljesítménye mindezek ellenére is figyelemre méltó, mivel az ágazat jelentős állami támogatásban részesül, míg a közigazgatási beruházások visszaesése az állami és önkormányzati forráshiányra mutat rá. A pozitív oldalon megjelenő szállítási és ingatlanpiaci fejlesztések esetében a kérdés az, hogy ezek a folyamatok mennyire bizonyulnak tartósnak.

Élénkülő hitelezés, óvatos javulás a beruházási kilátásokban

A beruházások képe ugyanakkor a tavalyi év végén már kedvezőbbé vált – emelte ki Molnár Dániel, az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezető elemzője. A szezonálisan igazított adatok alapján az éves visszaesés mértéke már csak 1,7 százalék volt, miközben negyedéves alapon fél éve nem csökken az aktivitás. A feldolgozóiparban a gyenge külső kereslet és a meglévő szabad kapacitások továbbra is óvatosságra késztetik a vállalatokat, ezt azonban részben ellensúlyozzák a már futó nagy termelőberuházások. Kedvező jelként értékelhető a vállalati hitelezés élénkülése is: a jegybanki felmérések szerint 2023 közepe óta először erősödött a hitelkereslet, amelyben a támogatott konstrukciók mellett a piaci alapú hitelezés élénkülése is szerepet játszhat. Molnár Dániel szerint mindez megalapozhatja, hogy idén éves szinten már növekedjenek a beruházások, kedvező forgatókönyv esetén akár már az első negyedévben is.

A beruházás szerkezete kettős képet mutat

A KSH adatai szerint a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye 2025-ben összességében csökkent, ugyanakkor a beruházási folyamatok nem egységesen alakultak. Miközben

  • a feldolgozóiparban
  • és a közigazgatásban

visszafogottabb fejlesztési aktivitás volt jellemző, addig több szolgáltatási területen növekedés jelent meg, ami mérsékelte az összesített visszaesést.

HIPA: erős maradt a nemzetközi tőke jelenléte

A hazai beruházási teljesítmény mérséklődése mellett a nemzetközi működőtőke továbbra is jelentős szerepet játszott. A HIPA adatai szerint 2025-ben 108 beruházási projekt indult el Magyarországon, összesen mintegy 2700 milliárd forint értékben, amelyek több mint 18 200 új munkahely létrehozását vállalták. A projektek többsége magas hozzáadott értékű ágazatokhoz, köztük kutatás-fejlesztési és üzleti szolgáltató központokhoz kapcsolódott.

A befektetői struktúrában Kína volt a legnagyobb forrás, amely a teljes beruházási volumen több mint felét adta, de jelentős volt Szingapúr és Dél-Korea szerepe is. Az Egyesült Államokból érkező beruházások közel félmilliárd eurót tettek ki, ami több száz új munkahely létrejöttéhez járult hozzá.

Szolgáltatások és ingatlanügyletek tompították a visszaesést

A KSH statisztikái szerint 2025 negyedik negyedévében a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek területén növekvő beruházási aktivitás volt megfigyelhető. Ezek a szegmensek nem tudták ellensúlyozni az ipari beruházások visszaesését, ugyanakkor hozzájárultak ahhoz, hogy a negyedéves adatok már inkább stagnálást, mint további gyors romlást jelezzenek.

