Töretlen a bizalom Magyarország felé: lassult, de nem tört meg a beruházási dinamika

A nyers adatok szerint 2025. IV. negyedévében 1,3 százalékkal maradt el a beruházások volumene az előző év azonos időszakától, míg a szezonálisan kiigazított adatok alapján a teljesítmény 0,1 százalékkal haladta meg a harmadik negyedévit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Ez lényegében stagnáló negyedéves pályát jelez, érdemi fordulat nélkül.

Erős külföldi jelenlét mellett stabilizálódhat a beruházási pálya / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A tavalyi év egészében a beruházások teljesítménye 4,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A KSH szerint a negyedik negyedévben a nemzetgazdasági beruházások volumene – szezonálisan kiigazítva – 1,7 százalékkal mérséklődött éves alapon.

A visszaeséshez legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás beruházási aktivitásának csökkenése járult hozzá. Ezekben az ágazatokban tovább szűkültek a fejlesztések, ami érdemben lehúzta az összteljesítményt.

Ezzel szemben a szállítás és raktározás, valamint az ingatlanügyletek területén növekvő beruházási aktivitás volt megfigyelhető, ami részben tompította a nemzetgazdasági szintű visszaesést, de az összképet nem tudta érdemben megfordítani.

Közel a beruházási mélypont, de továbbra is alacsony a volumen

A negyedik negyedéves adatok alapján a beruházások közel lehetnek a mélypontjukhoz, ugyanakkor a volumen továbbra is rendkívül alacsony szinten áll – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Értékelése szerint a vállalati beruházási hajlandóságot egyszerre fékezi a bizonytalan gazdasági környezet, az exportkereslet gyengesége, valamint az uniós források jelentős részének visszatartása. Utóbbi nemcsak finanszírozási szempontból jelent problémát, hanem azért is, mert az elmúlt években kialakult egyfajta támogatásfüggőség, különösen a gépberuházásoknál. A feldolgozóipar gyenge teljesítménye mindezek ellenére is figyelemre méltó, mivel az ágazat jelentős állami támogatásban részesül, míg a közigazgatási beruházások visszaesése az állami és önkormányzati forráshiányra mutat rá. A pozitív oldalon megjelenő szállítási és ingatlanpiaci fejlesztések esetében a kérdés az, hogy ezek a folyamatok mennyire bizonyulnak tartósnak.