Irán titkos rakétamegállapodást kötött Oroszországgal - ezen még Trump is mélyen elgondolkodik, mielőtt csapást mérne
Kiszivárgott dokumentumok szerint 500 millió eurós szerződés született a hordozható „Verba” rendszerre Teherán légvédelmének újjáépítésére. Az orosz gyártmányú Verba alkalmas robotrepülőgépek, alacsonyan repülő légi járművek és drónok megsemmisítésére – Iránnak az amerikai fenyegetés árnyékában égető szüksége van légvédelme erősítésére.
Irán titkos, 500 millió euró értékű fegyverüzletet kötött Oroszországgal több ezer korszerű, vállról indítható rakéta beszerzésére. Ez a legjelentősebb lépés Teherán részéről légvédelmének újjáépítésére, amelyet a tavalyi, Izraellel vívott háború során súlyos csapások értek.
Irán az egyik legmodernebb légvédelmi fegyvert szerzi meg
A decemberben Moszkvában aláírt megállapodás értelmében Oroszország három év alatt 500 darab hordozható „Verba” indítóegységet és 2500 „9M336” rakétát szállít – derül ki az FT által megtekintett kiszivárgott orosz dokumentumokból, valamint az ügyletet ismerő források nyilatkozataiból.
A Verba Oroszország egyik legmodernebb légvédelmi rendszere: vállról indítható, infravörös irányítású rakéta, amely képes robotrepülőgépek, alacsonyan repülő repülőgépek és drónok célba vételére.
Kis, mobil egységek kezelik, így a szárazföldi erők gyorsan hozhatnak létre szétosztott légvédelmi rendszert anélkül, hogy fix radarberendezésekre támaszkodnának, amelyek sebezhetőbbek a csapásokkal szemben.
Az amerikai fenyegetés árnyékában
A megállapodás részletei akkor kerültek napvilágra, amikor Donald Trump jelentős amerikai haderőt vont össze a Közel-Keleten, és célzott katonai csapásokkal fenyegette Teheránt, amennyiben nem fogad el korlátozásokat nukleáris programjára. A Fehér Ház szerint a diplomácia egyelőre még opció, de Iránnak gyorsan fogy az ideje.
A 495 millió eurós Verba-szerződés alapján a szállítások három ütemben, 2027 és 2029 között történnek. Egy, az ügyletet ismerő forrás szerint elképzelhető, hogy kisebb mennyiséget már korábban leszállítottak Iránnak.
Teherán hivatalosan tavaly júliusban kérte a rendszert – néhány nappal azután, hogy lezárult a 12 napos konfliktus, amelyben az Egyesült Államok rövid időre csatlakozott Izraelhez az iráni három kulcsfontosságú nukleáris létesítmény elleni csapásokban.
A hadjárat során Irán integrált légvédelmi hálózata súlyosan meggyengült, ami lehetővé tette Izrael számára, hogy gyorsan légi fölényt alakítson ki és tartson fenn az ország jelentős része felett.
Elkezdődtek a szállítások
Egy korábbi magas rangú amerikai tisztviselő szerint Moszkva a megállapodást eszközként tekintheti az Iránnal fennálló kapcsolatok helyreállítására, miután a 12 napos háború során feltűnően nem sietett szövetségese segítségére.
- Az új Verba-megállapodást a Roszoboronexport, a Kreml állami fegyverexport-ügynöksége, valamint az iráni Védelmi és Fegyveres Erők Logisztikai Minisztériumának (MODAFL) moszkvai képviselete tárgyalta le.
- A szerződést Ruhollah Katebi, a MODAFL moszkvai tisztviselője bonyolította le, aki korábban közreműködött több száz Fath-360 rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta Oroszországnak történő eladásában az Ukrajna elleni invázió során.
Az Egyesült Államok 2024-ben szankciókat vetett ki Katebire, és az amerikai pénzügyminisztérium „az orosz kormány kapcsolattartójaként” írta le Teherán védelmi minisztériumával.
Irán moszkvai nagykövete ezen a héten utalt arra, hogy több közelmúltbeli oroszországi járat katonai rakományt szállított. „Évek óta erős katonai és védelmi megállapodásaink vannak Oroszországgal. Annyit mondhatok, hogy ezek a repülőgépek azt bizonyítják: a megállapodásokat végrehajtják” – mondta Kazem Dzsalali az állami televízióban.
- Egy orosz Iljusin Il-76TD teherszállító repülőgép az elmúlt nyolc napban legalább háromszor repült az észak-kaukázusi Mineralnije Vodi városából az iráni Karadzsba.
- December végén legalább még egy Il-76 érkezett Iránba ugyanerről a repülőtérről.
- Irán januárban állítólag akár hat Mi–28-as orosz harci helikoptert is átvett, és egyet ebben a hónapban Teheránban üzemeltetett.
Moszkvának nincs rájuk szüksége az ukrán háborúban
A kiszivárgott dokumentumok szerint a Roszoboronexport a
- 9M336 rakétákat darabonként 170 ezer euróért,
- az indítóberendezéseket 40 ezer euróért értékesíti. Oroszország a nyugati gazdasági szankciók ellenére rendszeresen euróban és dollárban árazza nemzetközi fegyvereladásait.
Az üzlet 500 darab „Mowgli–2” éjjellátó célzóberendezést is tartalmaz, amelyek sötétben segítik a légi célok követését.
Ruslan Pukhov, a moszkvai Stratégiai és Technológiai Elemző Központ igazgatója szerint a Verba-egységek költséghatékony eszközt jelentenek Irán légvédelmének megerősítésére anélkül, hogy Oroszország saját képességeit jelentősen gyengítenék.
Még ha néhány egységet már le is szállítottak és telepítettek Iránban, ezek önmagukban valószínűleg nem erősítik meg jelentősen Teherán teljes védelmi képességét egy újabb Izraellel vagy az Egyesült Államokkal vívott háború esetén. Pukhov ugyanakkor úgy véli,
kockázatosabbá tehetik az amerikai helikopteres vagy alacsonyan repülő eszközökkel végrehajtott műveleteket.
„Ha lenne egy Maduro-ügyhöz hasonló helikopteres akció, ezek valóban hasznosak lennének az irániaknak” – mondta. „Az amerikai Stinger és a mi rendszerünk az egyetlen valóban mobil indítóegység. Ha megfelelő embereknek, megfelelő időben használják őket, jelentős károkat okozhatnak.”
A megállapodás azt jelzi, hogy a két ország katonai együttműködése folytatódik a fokozódó nyugati figyelem ellenére.
- Teherán az elmúlt két évben drónokat és rakétákat szállított Moszkvának Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója során, és
- 2025 januárjában a két ország a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről szóló szerződést írt alá.
- Irán kétszázadnyi fejlett Szu–35-ös vadászgép beszerzésére törekszik Oroszországtól, bár teheráni tisztviselők késedelmekre panaszkodtak a teljesítés kapcsán.
Gyorsan hadrendbe állíthatók
A nagyobb orosz stratégiai légvédelmi rendszerekkel – például az S–300-as és S–400-as rendszerekkel – ellentétben a Verbák nem igényelnek kiterjedt kiképzést és integrációt, így jóval gyorsabban rendszerbe állíthatók. A Verbák ráadásul nem játszottak jelentős szerepet Oroszország Ukrajna elleni dróntámadásokkal szembeni védelmében, így Moszkva könnyebben megválhatott tőlük, mint más rendszerektől.