Irán titkos rakétamegállapodást kötött Oroszországgal - ezen még Trump is mélyen elgondolkodik, mielőtt csapást mérne

Kiszivárgott dokumentumok szerint 500 millió eurós szerződés született a hordozható „Verba” rendszerre Teherán légvédelmének újjáépítésére. Az orosz gyártmányú Verba alkalmas robotrepülőgépek, alacsonyan repülő légi járművek és drónok megsemmisítésére – Iránnak az amerikai fenyegetés árnyékában égető szüksége van légvédelme erősítésére.

Rakéták Teherában – Irán légvédelme meggyengült a korábbi amerikai–izraeli csapások során / Fotó: NurPhoto via AFP

Irán titkos, 500 millió euró értékű fegyverüzletet kötött Oroszországgal több ezer korszerű, vállról indítható rakéta beszerzésére. Ez a legjelentősebb lépés Teherán részéről légvédelmének újjáépítésére, amelyet a tavalyi, Izraellel vívott háború során súlyos csapások értek.

Irán az egyik legmodernebb légvédelmi fegyvert szerzi meg

A decemberben Moszkvában aláírt megállapodás értelmében Oroszország három év alatt 500 darab hordozható „Verba” indítóegységet és 2500 „9M336” rakétát szállít – derül ki az FT által megtekintett kiszivárgott orosz dokumentumokból, valamint az ügyletet ismerő források nyilatkozataiból.

A Verba Oroszország egyik legmodernebb légvédelmi rendszere: vállról indítható, infravörös irányítású rakéta, amely képes robotrepülőgépek, alacsonyan repülő repülőgépek és drónok célba vételére.

Kis, mobil egységek kezelik, így a szárazföldi erők gyorsan hozhatnak létre szétosztott légvédelmi rendszert anélkül, hogy fix radarberendezésekre támaszkodnának, amelyek sebezhetőbbek a csapásokkal szemben.

Az amerikai fenyegetés árnyékában

A megállapodás részletei akkor kerültek napvilágra, amikor Donald Trump jelentős amerikai haderőt vont össze a Közel-Keleten, és célzott katonai csapásokkal fenyegette Teheránt, amennyiben nem fogad el korlátozásokat nukleáris programjára. A Fehér Ház szerint a diplomácia egyelőre még opció, de Iránnak gyorsan fogy az ideje.

A 495 millió eurós Verba-szerződés alapján a szállítások három ütemben, 2027 és 2029 között történnek. Egy, az ügyletet ismerő forrás szerint elképzelhető, hogy kisebb mennyiséget már korábban leszállítottak Iránnak.

Teherán hivatalosan tavaly júliusban kérte a rendszert – néhány nappal azután, hogy lezárult a 12 napos konfliktus, amelyben az Egyesült Államok rövid időre csatlakozott Izraelhez az iráni három kulcsfontosságú nukleáris létesítmény elleni csapásokban.

A hadjárat során Irán integrált légvédelmi hálózata súlyosan meggyengült, ami lehetővé tette Izrael számára, hogy gyorsan légi fölényt alakítson ki és tartson fenn az ország jelentős része felett.

Elkezdődtek a szállítások

Egy korábbi magas rangú amerikai tisztviselő szerint Moszkva a megállapodást eszközként tekintheti az Iránnal fennálló kapcsolatok helyreállítására, miután a 12 napos háború során feltűnően nem sietett szövetségese segítségére.

Az új Verba-megállapodást a Roszoboronexport, a Kreml állami fegyverexport-ügynöksége, valamint az iráni Védelmi és Fegyveres Erők Logisztikai Minisztériumának (MODAFL) moszkvai képviselete tárgyalta le.

A szerződést Ruhollah Katebi, a MODAFL moszkvai tisztviselője bonyolította le, aki korábban közreműködött több száz Fath-360 rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta Oroszországnak történő eladásában az Ukrajna elleni invázió során.

Az Egyesült Államok 2024-ben szankciókat vetett ki Katebire, és az amerikai pénzügyminisztérium „az orosz kormány kapcsolattartójaként” írta le Teherán védelmi minisztériumával.

Irán moszkvai nagykövete ezen a héten utalt arra, hogy több közelmúltbeli oroszországi járat katonai rakományt szállított. „Évek óta erős katonai és védelmi megállapodásaink vannak Oroszországgal. Annyit mondhatok, hogy ezek a repülőgépek azt bizonyítják: a megállapodásokat végrehajtják” – mondta Kazem Dzsalali az állami televízióban.

Egy orosz Iljusin Il-76TD teherszállító repülőgép az elmúlt nyolc napban legalább háromszor repült az észak-kaukázusi Mineralnije Vodi városából az iráni Karadzsba.

December végén legalább még egy Il-76 érkezett Iránba ugyanerről a repülőtérről.

Irán januárban állítólag akár hat Mi–28-as orosz harci helikoptert is átvett, és egyet ebben a hónapban Teheránban üzemeltetett.

Moszkvának nincs rájuk szüksége az ukrán háborúban

A kiszivárgott dokumentumok szerint a Roszoboronexport a

9M336 rakétákat darabonként 170 ezer euróért,

az indítóberendezéseket 40 ezer euróért értékesíti. Oroszország a nyugati gazdasági szankciók ellenére rendszeresen euróban és dollárban árazza nemzetközi fegyvereladásait.

Az üzlet 500 darab „Mowgli–2” éjjellátó célzóberendezést is tartalmaz, amelyek sötétben segítik a légi célok követését.