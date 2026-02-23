Szégyenteljes fizetési botrány az EKB-nál, Christine Lagarde-ra más szabályok vonatkoznak, így lett az EU legtöbbet kereső hivatalnoka

Christine Lagarde évente mintegy 140 ezer eurót kap a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) igazgatótanácsi tagjaként, annak ellenére, hogy az Európai Központi Bank (EKB) tiltja a munkatársak számára a harmadik féltől származó kifizetések elfogadását.

Pofátlan mennyiségű pénzt keres Christine Lagarde, az EKB elnöke a kettős mércét kihasználva / Fotó: AFP

Az EKB egyes alkalmazottai belső üzenőfalakon kifogásolták az elnök BIS-től származó javadalmazásának kezelésében tapasztalható kettős mércét. A BIS a jegybankok számára 1930-ban létrehozott intézmény, a jegybankok jegybankjának is nevezik.

Vizet prédikál, bort iszik

– írta egy EKB-alkalmazott a Financial Times (FT) által látott képernyőképek szerint.

Lagarde a világ 18 vezető jegybankára közé tartozik, akik a BIS igazgatótanácsában ülnek. Mindannyian jogosultak éves fix díjazásra és részvételhez kötött változó díjakra, a BIS azonban egyedileg nem hozza nyilvánosságra a kifizetéseket.

Lagarde a legjobban fizetett uniós hivatalnok – a kiskapukat kihasználva

Fabio De Masi német és Dick Erixon svéd európai parlamenti képviselő írásbeli kérdésére adott válaszában Lagarde pénteken először hozta nyilvánosságra, hogy

2025-ben 130 457 svájci frankot kapott a BIS-től, ami mintegy 140 ezer eurónak felel meg.

2024-ben az EKB-tól 466 ezer euró alapfizetést és

135 ezer euró béren kívüli juttatást kapott.

A mintegy 741 ezer euróra (több mint 280 millió forintra) becsült teljes javadalmazásával Lagarde az Európai Unió legjobban fizetett tisztségviselője.

Más jegybankok eltérően kezelik a BIS-díjazást. Az amerikai jegybank (Fed) elnöke, Jay Powell és az angol jegybank kormányzója, Andrew Bailey nem veszik fel a BIS-től járó díjazást;

a Fed esetében az amerikai jogszabályok tiltják, hogy tisztségviselők külföldi intézménytől pénzt fogadjanak el.

A Banque de France – azon kevés jegybank egyike, amely nyilvánosságra hozza kormányzója BIS-díjazását – a fix díjazás felét visszautalja az intézménynek.

Az EKB személyzeti szabályzata szerint az alkalmazottak nem fogadhatnak el „harmadik felektől származó kifizetéseket szakmai feladataik ellátásával összefüggésben”, és ha ilyen kifizetést ajánlanak fel, azt „az EKB részére kell teljesíteni”.