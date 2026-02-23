Eldördült a startpisztoly: hamarabb felvehetik az EU-ba a világ egyik leggazdagabb országát, mint Ukrajnát - ha ezt Zelenszkij meghallja, összeomlik

Izland felgyorsítja az uniós csatlakozási folyamatot, a tárgyalások újrakezdéséről döntő népszavazást akár már augusztusban megtarthatják az eredetileg tervezett 2027 helyett. Így felgyorsulhat az Európai Unió bővítése, mivel Brüsszel már jövőre részleges tagságot akar biztosítani Ukrajnának, Montenegróval pedig ismét lezártak egy tárgyalási fejezetet a múlt hónapban.

Izland és Brüsszel között folyamatosak az egyeztetések, Kristrun Frostadottir kormányfő tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is / Fotó: Anadolu via Reuters

Az EU északi bővítése, vagyis Norvégia, Izland és Grönland csatlakozása az elmúlt hónapokban egyre vonzóbbnak tűnik mindkét fél számára, annál is inkább, mert

az Európai Gazdasági Térség (EGT) révén már mélyen integrálódtak a szervezetbe.

Izland 2009-ben, a nemzetközi pénzügyi válság csúcspontján kérte a csatlakozást, amikor mindhárom nagy kereskedelmi bankja összeomlott. 2010-ben meg is kezdte a tárgyalásokat az EU-val, de ezeket a reykjavíki kormány 2013-ban befagyasztotta.

Bár tervben volt az újrakezdés, a folyamatot felgyorsítják a geopolitikai feszültségek, az augusztus óta Izlandra kivetett 15 százalékos amerikai vámok és Donald Trump elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései.

Izland folyamatosan egyeztet Brüsszellel

A Politico értesülései szerint az izlandi parlament a következő hetekben bejelenti a népszavazás időpontját, de közben folyamatosak az egyeztetések Reykjavík és Brüsszel között.

Az Iceland Review tudósítása szerint az izlandi és a norvég miniszterelnök is tárgyalt egymással a múlt héten az északi-sarki fejleményekről, a védelmi együttműködésről és a szigetország uniós kapcsolatairól, Izland esetleges csatlakozásáról az EU-hoz.

A halászati jogokról könnyebb lehet megállapodni a britek kilépése után / Fotó: Johann Ragnarsson / Shutterstock

Amennyiben az izlandiak áldásukat adják a tárgyalások újrakezdéséhez, akkor az egyik neve elhallgatását kérő forrás szerint a szigetország minden más jelöltnél előbb csatlakozhat a 27-ekhez.

Grönland sürgetőbbé tette a csatlakozást

Marta Kos bővítésért felelős biztos is úgy véli, hogy „változóban van bővítésről szóló vita”. „Egyre inkább a biztonságról, a hovatartozásról és arról szól, hogy megőrizzük a cselekvőképességünket a versengő befolyási övezetek világában. Ez minden európait érint”– nyilatkozta a múlt hónapban a portálnak miután Brüsszelben találkozott Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel.