Totális felelőtlenség lenne a Lamborghini szerint elektromos autót gyártani, helyette másra állnak át – pár év, és csak ilyen autókat adnak már el

A Lamborghini egyelőre nem vezeti be az első, kizárólag elektromos hajtású modelljét: a vállalat a piaci kereslet alakulására és a fejlesztési költségek nagyságára hivatkozva felülvizsgálta korábbi terveit. Stephan Winkelmann vezérigazgató a The Sunday Timesnak adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben és vásárlói preferenciák mellett nem időszerű egy teljesen elektromos autó piacra dobása.

A Lamborghini belátta: nincs helye elektromos autóknak a sportpiacon, nem jön az elektromos Lanzador / Fotó: Fauzan Fitria

A vállalatvezető szerint ezt a döntést több mint egyévnyi folyamatos egyeztetés előzte meg vállalaton belül, továbbá a kereskedőkkel. Stephan Winkelmann úgy vélte, hogy a teljesen elektromos járművek fejlesztésébe való befektetés, amikor a piac és az ügyfélkör még nem áll készen, drága hobbi lenne, és anyagilag felelőtlen a részvényesekkel, az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal és családjaikkal szemben.

A vállalat 2023-ban mutatta be a teljesen elektromos, két villanymotorral és összkerékhajtással rendelkező Lanzador koncepciómodelljét.

A gyártás az eredeti tervek szerint 2028-ban indult volna.

Stephan Winkelmann szerint a Lamborghini a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) fejlesztésére fog összpontosítani, 2030-ra minden Lamborghini modell ilyen hibrid rendszerű lesz. Winkelmann azt is megígérte, hogy „amíg csak lehet” folytatja a belső égésű motorok gyártását.

A Lamborghini az Audi tulajdonában van, amely a német Volkswagen csoport része. A Lamborghini tavaly rekordszámú 10 747 járművet értékesített. Európa és a Közel-Kelet továbbra is a cég legnagyobb piacának számít, míg az Egyesült Államokban az eladások közel 10 százalékkal csökkentek.

Szenved a luxuautó-piac Nagy-Britanniában

A luxusautó-piac nemcsak technológiai, hanem keresleti oldalról is fordulóponthoz érkezett. A globális értékesítések több régióban gyengülnek, és ez különösen élesen látszik az Egyesült Királyságban, ahol az adózási szabályok szigorítása tovább rontotta a prémiumszegmens kilátásait. Daniele Ministeri, a Jato Dynamics vezető tanácsadója szerint

a nemzetközi kereslet lanyhulása önmagában is nyomás alatt tartja a gyártókat,

de a brit non-dom adójogi változás érezhetően felgyorsította a vagyonos vásárlók távozását. Az új rendszerben már nem az állandó lakóhely, hanem az Egyesült Királyságban eltöltött idő számít az adókötelezettség megállapításánál, és további szigorítások is napirenden vannak. A Jato adatai szerint a Ferrari brit eladásai 2025 harmadik negyedévében 44 százalékkal, 116 darabra estek vissza, miközben a Rolls-Royce Motor Cars és az Aston Martin hazai forgalma is két számjegyű csökkenést mutatott.