Totális felelőtlenség lenne a Lamborghini szerint elektromos autót gyártani, helyette másra állnak át – pár év, és csak ilyen autókat adnak már el
A Lamborghini egyelőre nem vezeti be az első, kizárólag elektromos hajtású modelljét: a vállalat a piaci kereslet alakulására és a fejlesztési költségek nagyságára hivatkozva felülvizsgálta korábbi terveit. Stephan Winkelmann vezérigazgató a The Sunday Timesnak adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben és vásárlói preferenciák mellett nem időszerű egy teljesen elektromos autó piacra dobása.
A vállalatvezető szerint ezt a döntést több mint egyévnyi folyamatos egyeztetés előzte meg vállalaton belül, továbbá a kereskedőkkel. Stephan Winkelmann úgy vélte, hogy a teljesen elektromos járművek fejlesztésébe való befektetés, amikor a piac és az ügyfélkör még nem áll készen, drága hobbi lenne, és anyagilag felelőtlen a részvényesekkel, az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal és családjaikkal szemben.
A vállalat 2023-ban mutatta be a teljesen elektromos, két villanymotorral és összkerékhajtással rendelkező Lanzador koncepciómodelljét.
A gyártás az eredeti tervek szerint 2028-ban indult volna.
Stephan Winkelmann szerint a Lamborghini a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) fejlesztésére fog összpontosítani, 2030-ra minden Lamborghini modell ilyen hibrid rendszerű lesz. Winkelmann azt is megígérte, hogy „amíg csak lehet” folytatja a belső égésű motorok gyártását.
A Lamborghini az Audi tulajdonában van, amely a német Volkswagen csoport része. A Lamborghini tavaly rekordszámú 10 747 járművet értékesített. Európa és a Közel-Kelet továbbra is a cég legnagyobb piacának számít, míg az Egyesült Államokban az eladások közel 10 százalékkal csökkentek.
Szenved a luxuautó-piac Nagy-Britanniában
A luxusautó-piac nemcsak technológiai, hanem keresleti oldalról is fordulóponthoz érkezett. A globális értékesítések több régióban gyengülnek, és ez különösen élesen látszik az Egyesült Királyságban, ahol az adózási szabályok szigorítása tovább rontotta a prémiumszegmens kilátásait. Daniele Ministeri, a Jato Dynamics vezető tanácsadója szerint
a nemzetközi kereslet lanyhulása önmagában is nyomás alatt tartja a gyártókat,
de a brit non-dom adójogi változás érezhetően felgyorsította a vagyonos vásárlók távozását. Az új rendszerben már nem az állandó lakóhely, hanem az Egyesült Királyságban eltöltött idő számít az adókötelezettség megállapításánál, és további szigorítások is napirenden vannak. A Jato adatai szerint a Ferrari brit eladásai 2025 harmadik negyedévében 44 százalékkal, 116 darabra estek vissza, miközben a Rolls-Royce Motor Cars és az Aston Martin hazai forgalma is két számjegyű csökkenést mutatott.
A Porsche is rendesen köhög
A negatív trend nem csak a brit piac sajátossága: 2025-ben a Porsche globális kiszállításai 279 449 darabra csökkentek, ami mintegy 10 százalékos visszaesés és 2020 óta a legalacsonyabb érték. A legnagyobb zuhanás Kínában következett be, ahol 26 százalékkal estek az eladások, de Európában és Németországban is két számjegyű volt a csökkenés.
- A modellkínálaton belül az elektromos Taycan forgalma 22 százalékkal zsugorodott,
- miközben a vállalat vezetése kínálati hiányokkal és a kínai prémiumszegmens tartós gyengeségével magyarázta a számokat.
A német prémiumgyártók közül a BMW és a Mercedes-Benz is két számjegyű visszaesést szenvedett el Kínában, részben a helyi elektromos márkák – például a BYD – gyors térnyerése miatt. A gyártók egy része ezért már tavaly ősszel jelezte, hogy az elektromos átállás ütemét felülvizsgálja, és új belső égésű, illetve hibrid modellek fejlesztésébe kezd, ami jelentős egyszeri költségekkel és stratégiai korrekciókkal jár.