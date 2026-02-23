Szijjártó Péter drámai üzenetet küldött: a vérünket akarják, de Magyarországgal senki nem szórakozhat

„Nagy harc lesz ma Brüsszelben, mert a háborús fanatikusok ma át akarnak nyomni néhány dolgot, ami miattunk nem fog sikerülni” – fogalmazott Szijjártó Péter hétfőn reggel a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter drámai üzenetet küldött / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter megismételte: a kormány világossá tette, hogy addig blokkolják a hadikölcsönt Ukrajnának, amíg Magyarország energiaellátást veszélyezteti.

„És ugye február 24-e közeledik, és erre a szomorú évfordulóra a brüsszeli háborús fanatikusoknak nincsen jobb ötletük, mint egy újabb szankciós csomagot elfogadni, nem érdekli őket még ha bele is döglik az európai gazdaság” – mondta.

„Úgyhogy nagy harc lesz ma, majd mindannyian a vérünket akarják, de hát ez van.

Beleállunk ebbe a küzdelembe, mert Magyarországgal senki sem szórakozhat, a mi energiabiztonságunkat senki sem veszélyeztetheti” – jelentette ki.

A Mol a múlt héten adott ki közleményt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Az ellátási hiány pótlására a magyar vállalat megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre korábban elmondta, hogy első körben 500 ezer tonna kőoalajat rendelt meg tengeri úton a Mol. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kormány célja az, hogy amíg a Barátság kőolajvezeték nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák Magyarország ellátását.

A magyar kormány álláspontja, hogy Ukrajna politikai alapon tart be Magyarországnak. Szijjártó Péter közlése szerint az olajcsap szándékos elzárásáról és arról beszélt vasárnap reggel a Kossuth rádióban, hogy a Barátság meg sem sérült.

Műszakilag a cső üzemkész, de olaj az ukrán vezetés politikai döntése miatt nem érkezik rajta. Szijjártó Péter kijelentette, hogy adott helyzetben Magyarországnak és Szlovákiának növelnie kell az olajbehozatalt az alternatív útvonalon – mint fentebb már kifejtettük – az Adria-vezetéken.