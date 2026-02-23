Deviza
EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,37 +0,26% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,06 -0,05% RON/HUF74,5 +0,23% CZK/HUF15,67 -0,15% EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,37 +0,26% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,06 -0,05% RON/HUF74,5 +0,23% CZK/HUF15,67 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 996,8 +1% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 544 +0,45% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS166 -1,51% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 897,66 -0,88% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 702,15 +0,8% BUX126 996,8 +1% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 544 +0,45% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS166 -1,51% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 897,66 -0,88% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 702,15 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gázár
LNG
földgáz

Törékeny a földgáz piaca – Európát csak egy dolog mentette meg a télen

Elárasztotta az amerikai LNG a világpiacot, amit főként az európai kereslet szívott fel. Kína számára a gázár már túl magas a tengeri szállítások esetén, inkább a vezetékes ellátást preferálják.
K. B. G.
2026.02.23, 09:41
Frissítve: 2026.02.23, 10:28

Miközben a múlt hónapban mind Európában, mind Észak-Amerikában őrült ingadozást hozott a gázárakban az időjárás szeszélye, Ázsiában a cseppfolyósított földgáz (LNG) ára egész télen csak egy szűk sávban mozgott.

LNG terminal with "Excelsior" in Wilhelmshaven
A bőséges LNG-kínálat eredményeként az európai gázár is mérsékelt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A geopolitikai feszültségek ellenére alacsony maradt az ázsiai gázár

Ebben fontos szerepe volt az enyhe időjárásnak, és annak is, hogy a szpot piactól Kína szinte teljesen távol maradt. A szállítmányok ára a Közel-Keleten uralkodó feszültségek hatására sem szabadult el, noha egy amerikai–iráni háború akár a világ második legnagyobb LNG-exportőrének a szállítmányait is fenyegeti. Ezzel szemben azonban ott áll a kínálat növekedése, főként az Egyesült Államokból – írja a Reuters.

Az árak mérséklődésében szerepet játszik az is, hogy a jelenlegi szpot piacon áprilisi szállítással vásárolható a nyersanyag, amikor már a fogyasztás is mérsékeltebb, a tél után, de még nyári, légkondicionálók hajtotta nyári csúcsok előtt. 

A múlt héten így 10,6 dollárba került egymillió brit fűtőegység LNG az ázsiai piacon, ami 8,6 százalékkal alacsonyabb az idei 11,6 dolláros csúcsnál, amit január 30-án ért el a nyersanyag. 

A mostani téli szezonban elért rekordár, 11,66 dollár is alig volt ennél magasabb, ami jelzi, hogy a kereslet nem tart lépést a kínálattal. Az egy évvel korábbi téli szezon csúcsánál, 16,1 dollárnál ez 28 százalékkal alacsonyabb ugyanis. A Kpler adatai szerint az ázsiai LNG-import nagyjából stagnált, az idei februári 21,12 millió tonna alig több, mint az egy évvel korábbi 20,75 millió tonna.

Kína inkább vezetékes gázt vásárol és saját termelését is növeli

A legnagyobb változás azonban a kínai import gyengesége, a februári 3,38 millió tonna ugyanis 2018 áprilisa óta a legalacsonyabb havi érték és jóval kevesebb a tavaly februári 4,47 millió tonnánál is. Kína főként a hosszú távú szerződéses szállítmányokat veszi át, a szpot piactól azonban távol marad. A 10 dollár fölötti ár ugyanis nem versenyképes a vezetékes szállításokkal és az ország belföldi termelésével.

A világ legnagyobb LNG-importőrének távol maradása a szpot piactól azonban szinte megmentette Európát, mely képes volt rekordmennyiségű LNG-t vásárolni februárban, 

a Kpler előrejelzése szerint a havi import 14,2 millió tonna lehet a kontinensen, ami felülmúlja a januári 13,67 millió tonnás csúcsot és 22 százalékkal magasabb a tavaly februárinál.

Európa legnagyobb LNG-szállítójának az Egyesült Államok bizonyult, mely 8,05 millió tonnát, az összes import 57 százalékát adta a kontinens számára. Ez jórészt kiváltotta az orosz vezetékes szállítmányokat, ám érdemes megjegyezni, hogy a februári 1,6 millió tonnás, Oroszországból érkező importtal Moszkva továbbra is Európa második legnagyobb szállítója.

Az európai kereslet a következő hónapokban is erős maradhat, hiszen a földrész gáztárolói konganak az ürességtől. Ezt az egyre növekvő amerikai kínált képes lehet kielégíteni, hiszen a márciusra jósolt 11,19 millió tonnás amerikai kínálat 26 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, és a tavaly decemberi történelmi csúcstól is alig marad el.

Az amerikai export és az európai kereslet növekedése így képes lehet az LNG-piac egyensúlyát megőrizni, de ez az egyensúly eléggé törékeny és függ az ellátás zavartalanságától és enyhe kínai kereslettől is. Hétfőn mindenesetre folytatódott az árak esése a TTF holland gáztőzsdén is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu