Törékeny a földgáz piaca – Európát csak egy dolog mentette meg a télen

Miközben a múlt hónapban mind Európában, mind Észak-Amerikában őrült ingadozást hozott a gázárakban az időjárás szeszélye, Ázsiában a cseppfolyósított földgáz (LNG) ára egész télen csak egy szűk sávban mozgott.

A bőséges LNG-kínálat eredményeként az európai gázár is mérsékelt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A geopolitikai feszültségek ellenére alacsony maradt az ázsiai gázár

Ebben fontos szerepe volt az enyhe időjárásnak, és annak is, hogy a szpot piactól Kína szinte teljesen távol maradt. A szállítmányok ára a Közel-Keleten uralkodó feszültségek hatására sem szabadult el, noha egy amerikai–iráni háború akár a világ második legnagyobb LNG-exportőrének a szállítmányait is fenyegeti. Ezzel szemben azonban ott áll a kínálat növekedése, főként az Egyesült Államokból – írja a Reuters.

Az árak mérséklődésében szerepet játszik az is, hogy a jelenlegi szpot piacon áprilisi szállítással vásárolható a nyersanyag, amikor már a fogyasztás is mérsékeltebb, a tél után, de még nyári, légkondicionálók hajtotta nyári csúcsok előtt.

A múlt héten így 10,6 dollárba került egymillió brit fűtőegység LNG az ázsiai piacon, ami 8,6 százalékkal alacsonyabb az idei 11,6 dolláros csúcsnál, amit január 30-án ért el a nyersanyag.

A mostani téli szezonban elért rekordár, 11,66 dollár is alig volt ennél magasabb, ami jelzi, hogy a kereslet nem tart lépést a kínálattal. Az egy évvel korábbi téli szezon csúcsánál, 16,1 dollárnál ez 28 százalékkal alacsonyabb ugyanis. A Kpler adatai szerint az ázsiai LNG-import nagyjából stagnált, az idei februári 21,12 millió tonna alig több, mint az egy évvel korábbi 20,75 millió tonna.

Kína inkább vezetékes gázt vásárol és saját termelését is növeli

A legnagyobb változás azonban a kínai import gyengesége, a februári 3,38 millió tonna ugyanis 2018 áprilisa óta a legalacsonyabb havi érték és jóval kevesebb a tavaly februári 4,47 millió tonnánál is. Kína főként a hosszú távú szerződéses szállítmányokat veszi át, a szpot piactól azonban távol marad. A 10 dollár fölötti ár ugyanis nem versenyképes a vezetékes szállításokkal és az ország belföldi termelésével.

A világ legnagyobb LNG-importőrének távol maradása a szpot piactól azonban szinte megmentette Európát, mely képes volt rekordmennyiségű LNG-t vásárolni februárban,

a Kpler előrejelzése szerint a havi import 14,2 millió tonna lehet a kontinensen, ami felülmúlja a januári 13,67 millió tonnás csúcsot és 22 százalékkal magasabb a tavaly februárinál.