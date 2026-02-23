Újabb dráma Magyarország kőolajellátásában, bárddal vágták át a Barátság kőolajvezeték Achilles-inát – napi 350 ezer tonna olaj a tét

Tegnap újabb akadálya támadt annak, hogy Magyarországra orosz kőolaj érkezzen ukrán területen át, a Barátság vezetéken. Az olajszállítás már január 27-én leállt egy tűz miatt, amely a csőnek az ukrajnai Brodinál futó szakasza közelében keletkezett, most pedig egy orosz területen lévő, kulcsfontosságú szivattyúállomás sérült meg.

Hiába folyik az oroszországi termelés, az olajszállítás Magyarország felé áll / Fotó: Olga Rolenko / Shutterstock

A Barátság kőolajvezetéket három fő szállítórendszer táplálja.

A legnagyobb kapacitásúak a nyugat-szibériai mezők olaját továbbító vezetékek.

Nagy súlyúak az Urál–Volga olajbányászati régió termelését szállító hálózatok.

Illetve a Kaszpi-tengeri csatlakozások, amelyeken a délorosz olaj mellett kazah és Kaszpi-tengeri olaj is érkezhet.

A támadás áldozatává vált tatárföldi kalejkinói szivattyúállomás jelentőségét az adja, hogy oda mindhárom fenti térségből, irányból érkezhet az energiahordozó. Kiesése tehát súlyosan érinti a Barátság kőolajvezeték déli ágának ellátását. Ezen az ágon érkezik Magyarországra is az olaj, amely azonban előbb a fehérorosz, majd az ukrán hálózaton utazik végig. Ha a szállítás áll, akkor nem jut orosz (illetve esetleg kazah, vagy más kaszpi) olajhoz Szlovákia sem ezen az útvonalon. (A cső végén ott van Csehország is, de Csehország hivatalosan már nem használ orosz kőolajat.)

Hatalmas érvágás az olajszállításnak

A kalejkinói szivattyúállomás naponta körülbelül 350 ezer tonna olajat továbbít, ez évi körülbelül 4,2 millió tonnának felel meg az Unian ukrán állami hírügynökség beszámolója szerint. Mint írja, a helyi önkormányzat azt állítja, hogy a tüzet lezuhanó törmelék okozta, a becsapódásban pedig senki sem sérült meg.

E 4,2 millió tonna súlyát mutatja, hogy Oroszország tavaly a Barátság kőolajvezeték déli ágán keresztül, Ukrajnán át 9,73 millió tonna orosz olajat továbbított. A két szám közötti különbség a Barátság déli ágának más szivattyúállomásokon keresztüli táplálását mutatja.

Mindazonáltal e további irányokkal Magyarország nincs kisegítve, amíg Ukrajna nem nyitja ki azt az Brodi közelében lévő olajcsapot, amelyet a Barátság vezetéknek az ukrán területen futó szakaszát ért orosz támadás miatt zárt le.

Ismert, hogy az orosz célpont Brodinál nem maga a Barátság, hanem egy ahhoz közeli gázipari létesítmény volt. Azonban tűz keletkezett egy olyan állomáson is, amelynek működésére szükség van a Barátság üzemeltetéséhez. Arról, hogy van-e műszaki akadálya a Barátság újraindításának, eltérő hírek, illetve vélemények hangzanak el. A tüzet Szerhij Szibiha ukrán külügyminiszer február 12-be bejelentése szerint is eloltották 10 nap alatt, de a tűz eloltása nem azonos a létesítmény megjavításával. Hivatalos magyar álláspont szerint a szállítást már újra lehetnek indítani, de Ukrajna politikai zsarolásra használja az orosz olaj Magyarországtól és Szlovákiától való visszatartását.