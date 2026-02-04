Deviza
EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,37 +0,26% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,06 -0,05% RON/HUF74,5 +0,23% CZK/HUF15,67 -0,15% EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,37 +0,26% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,06 -0,05% RON/HUF74,5 +0,23% CZK/HUF15,67 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 996,8 +1% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 544 +0,45% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS166 -1,51% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 897,66 -0,88% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 702,15 +0,8% BUX126 996,8 +1% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 544 +0,45% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS166 -1,51% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 897,66 -0,88% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 702,15 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
OTP
BUX

Kilőtt az Appeninn, szakad a 4iG, pluszban rajtolt a BUX

Baljós előjelek ellenére pozitív start hétfőn a pesti börzén. A BUX egy hajszállal nyitott pénteki záróértéke felett, ám az Appeninn és a 4iG erősen kilengett.
Murányi Ernő
2026.02.23, 09:14
Frissítve: 2026.02.23, 10:13

Vegyes startot valószínűsít Európában a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés alakulása hétfőn. Míg a német DAX és az összeurópai Euro Stoxx 50 a negatív tartományban kezdheti a napot, a londoni és a párizsi börzék enyhe emelkedést mutatnak.

20251105_bet_005_VZ 4ig
Esik a 4iG, kilőtt az Apeninn / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az amerikai vámkáosz, az arra adandó EU-s válasz, valamint az amerikai–iráni kardcsörtetés mindenképpen riasztóan hat a befektetőkre, ám számos egyéb hírre is várnak a hét első kereskedési napján a piacok. Miután Donald Trump amerikai elnök 15 százalékos globális vámot vetett ki, Brüsszelben állítólag azt mérlegelik, hogy elhalasztják az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatának megindítását, jelen állás szerint az Európai Parlament kereskedelmi bizottsága várhatóan kedden szavazna az ügyben.

Délelőtt 10-kor teszik közzé az Ifo üzleti klímaindexét Németországban, de ma futnak be a svájci termelői árak és a januári olasz inflációs adatok is.

Idehaza pedig már mindenki az MNB keddi döntését várja, vajon hosszú idő után csökkenhet-e a magyar alapkamat rátája.

Jól kezdték a hetet a nemesfémek, ám a bitcoin újfent nyomás alá került. Hétfő reggel egy uncia arany ára 5159 dollár, egy uncia ezüsté pedig 87,02 dollár volt, a bitcoinért pedig 65 295 dollárt kellett fizetni.

A BUX mindehhez képest 0,01 százalékkal, 125 752 pontra nőtt közvetlenül a becsengetést követően.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP árfolyama 0,03 százalékkal, 39 640 forintra csökkent. 

 OTP részvény
OTP részvény13:19:16
Árfolyam: 40 150 HUF +500 / +1,25 %
Forgalom: 3 367 246 510 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3528 forinton stagnált.

 MOL részvény
MOL részvény13:17:40
Árfolyam: 3 544 HUF +16 / +0,45 %
Forgalom: 951 815 610 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,3 százalékkal, 11 640 forintra emelkedett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:18:56
Árfolyam: 11 840 HUF +240 / +2,03 %
Forgalom: 1 000 160 970 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom szintúgy 0,3 százalékkal, 1980 forintra drágult.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény13:09:45
Árfolyam: 1 988 HUF +14 / +0,7 %
Forgalom: 124 632 460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kilőtt viszont az Appeninn, a pénteken lengyelországi akvizícióról beszámolt ingatlancég papírjai közel 5 százalékkal, 770 forintig száguldottak. A 4iG 4,5 százalékkal, 3400 forintra esett.

 APPENINN részvény
APPENINN részvény12:44:07
Árfolyam: 759 HUF +24 / +3,16 %
Forgalom: 65 918 239 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 4IG részvény
4IG részvény13:17:58
Árfolyam: 3 415 HUF -145 / -4,25 %
Forgalom: 422 243 215 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint gyengén muzsikál hétfő reggel, az euró 0,1 százalékkal erősödve, 380,5 forint környékén jár a bankközi devizapiacon.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu