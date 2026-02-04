Kilőtt az Appeninn, szakad a 4iG, pluszban rajtolt a BUX

Vegyes startot valószínűsít Európában a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés alakulása hétfőn. Míg a német DAX és az összeurópai Euro Stoxx 50 a negatív tartományban kezdheti a napot, a londoni és a párizsi börzék enyhe emelkedést mutatnak.

Esik a 4iG, kilőtt az Apeninn / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az amerikai vámkáosz, az arra adandó EU-s válasz, valamint az amerikai–iráni kardcsörtetés mindenképpen riasztóan hat a befektetőkre, ám számos egyéb hírre is várnak a hét első kereskedési napján a piacok. Miután Donald Trump amerikai elnök 15 százalékos globális vámot vetett ki, Brüsszelben állítólag azt mérlegelik, hogy elhalasztják az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatának megindítását, jelen állás szerint az Európai Parlament kereskedelmi bizottsága várhatóan kedden szavazna az ügyben.

Délelőtt 10-kor teszik közzé az Ifo üzleti klímaindexét Németországban, de ma futnak be a svájci termelői árak és a januári olasz inflációs adatok is.

Idehaza pedig már mindenki az MNB keddi döntését várja, vajon hosszú idő után csökkenhet-e a magyar alapkamat rátája.

Jól kezdték a hetet a nemesfémek, ám a bitcoin újfent nyomás alá került. Hétfő reggel egy uncia arany ára 5159 dollár, egy uncia ezüsté pedig 87,02 dollár volt, a bitcoinért pedig 65 295 dollárt kellett fizetni.

A BUX mindehhez képest 0,01 százalékkal, 125 752 pontra nőtt közvetlenül a becsengetést követően.